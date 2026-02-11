Un pleno en el pueblo de Guardiola acaba en trifulca: carga policial, un edil pega a un agente y otro es detenido

Cargas policiales, un policía agredido por un concejal y otro ex edil detenido es el balance de un caótico pleno que ha acabado en una gran trifulca en la localidad barcelonesa de Santpedor, el pueblo de Josep Guardiola.

El pleno municipal de Santpedor este martes ha terminado convirtiéndose en una de las sesiones más caóticas y tensas que se recuerdan en el municipio del Bages. Lo que debía ser un acto institucional rutinario se ha transformado en un escenario de protestas, cargas policiales, una detención y hasta una agresión a un agente. El detonante principal ha sido la incorporación al consistorio de Jordi Soteras como concejal de Aliança Catalana, un hecho que ha generado un fuerte rechazo por parte de sectores independentistas.

Decenas de personas se han concentrado a las puertas del ayuntamiento y en el interior para mostrar su oposición a la entrada de este edil, lo que ha derivado en momentos de alta tensión.

Según las informaciones de medios de la zona, la presencia policial se ha intensificado para garantizar el acceso al pleno, pero la situación ha ido subiendo de tensión hasta que se han producido cargas de los Mossos d’Esquadra para dispersar a los manifestantes y controlar el desorden.

En medio del caos, Aniol Vila, ex concejal de la CUP, ha logrado entrar en el interior, donde ha sido reducido y detenido por un delito de resistencia grave a la autoridad.

Pleno caótico en Santpedor

Además, uno de los momentos más graves ha sido captado en vídeo: un concejal de la CUP, Rubén López ha agredido físicamente a un agente de policía. En las imágenes que circulan en redes, se ve al edil, un hombre con gafas y camiseta burdeos, forcejeando y golpeando o empujando a un policía en el interior del edificio municipal, cerca de una zona de máquinas expendedoras y buzones. Varios agentes intervienen para aplacar la situación, y el vídeo muestra un forcejeo intenso con el rostro del agresor parcialmente pixelado.

🔴 El regidor de la @CUP_Santpedor, Rubèn López, ha agredit un agent de la Policia Local durant el ple de l’Ajuntament. Un feixista totalitari que a hores d’ara ja hauria d’estar detingut!#SalvemCatalunya pic.twitter.com/TIX4anpNFw — Oriol Gès (@oriolges) February 10, 2026

Al cierre de estas primeras líneas, no hay información confirmada sobre heridos graves, pero sí se habla de varias personas atendidas por contusiones leves tras las cargas. La detención del concejal y la agresión a un agente previsiblemente derivarán en diligencias judiciales en los próximos días.