Plantón de los diputados gallegos del PSOE a la comisión de los incendios: «¡Les importan un bledo!»

Nuevo desplante del Gobierno al Congreso. Por segundo día consecutivo, los diputados de Galicia del PSOE, también de Sumar, se han ausentado de las comisiones parlamentarias que investigan la gestión de los incendios. Durante el mes de agosto cerca de 400.000 hectáreas han ardido en toda España, al menos 143.000 en la región gallega. Desde el Partido Popular lamentan que «les importe un bledo» el fuego y que su interés, se remita únicamente a hacerse una foto.

«Bien no quieren dar la cara porque están descontentos con la gestión de Sánchez en Galicia o pasan de todo y lo mismo, lo que les interesa de los incendios es estar en una foto», ha declarado en conversaciones a OKDIARIO la diputada del PP, Ana Vázquez.

Desde este jueves, las comparecencias de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la titular de Transición Ecológica, Sara Aegesen, para explicar el trabajo realizado por el Ejecutivo durante la peor oleada de incendios que ha vivido el país desde que hay registros, han estado marcadas por las ausencias de los diputados gallegos tanto del PSOE como de Sumar.

Vázquez, que ha lamentado su falta de interés no sólo por saber cómo ha sido la gestión llevada a cabo por las instituciones, ha acusado a su desidia con la que critica han tratado durante estos días a sus propios pueblos. «Es un problema que nos ha afectado a todos nosotros, como gallegos», ha señalado, «no hay razones para ausentarse así del Congreso».

A su juicio, «solo les importaron los incendios para hacerse una foto con séquito de Sánchez en Ourense, o para el séquito de Yolanda Díaz durante la manifestación que hizo en Vigo en plena ola de incendios». En este sentido, ha criticado duramente que haya sido precisamente «la imagen» su única «aportación a los incendios forestales».

«Llamó la atención que no fueran ni ayer ni hoy», ha señalado a la vez que ha recordado que ninguno de los diputados en el Congreso tiene prohibido el acceso a las comisiones. «La entrada es libre», ha asegurado, y lo cierto es que fueron muchos los diputados del PP por Galicia los que estuvieron presentes.

A través de sus redes sociales, la diputada popular también se ha hecho eco del desplante recordando. Tras criticar de nuevo solo les hayan importado los incendios para hacerse una foto con el líder del Ejecutivo y la vicepresidenta segunda del Gobierno, les ha reprochado que, precisamente los incendios, «les importan un bledo».