Sánchez dice que hay un «poder económico» que marca el camino a la oposición: «No voy a dar nombres»

Pedro Sánchez ha asegurado que en España hay un «poder económico» que marca el camino de la oposición política apoyado por determinados grupos mediáticos. «No voy a dar nombres», ha señalado el jefe del Ejecutivo, pero ha afirmado que «en España hay personas que han creído que este país es suyo, no tengo ninguna duda».

El líder del PSOE y presidente del Gobierno se ha vuelto a protagonizar una aparición mediática estelar, la segunda en dos días. En el programa de Aimar Bretos de la Cadena Ser, Pedro Sánchez ha lanzado toda su artillería de campaña con los consabidos ataques a PP y Vox y ha presumido de que España se ha convertido en un referente europeo a nivel de crecimiento y reducción del paro.

Pero Sánchez ha vuelto a poner sobre la mesa la mano negra que desde los medios de la comunicación y las grandes empresas «marca –según el presidente– la línea que debe seguir la oposición política».

Sánchez ha querido restar valor a la oposición que forman en estos momentos PP y Vox. «La derecha en su conjunto, y no me refiero a la política porque la gran paradoja de todo esto es que no tenemos oposición política», decía Pedro Sánchez, que a continuación introducía un ataque directo a medios de comunicación y a grandes empresas: «Hay una oposición en determinados grupos mediáticos y hay un poder económico que, evidentemente, está señalando el camino a la oposición política».

Cuando le han preguntado a Pedro Sánchez si «el Ibex va con Feijóo», el jefe del Ejecutivo ha utilizado una larga cambiada para no dar nombres y señalar una mano negra oculta que quiere desbancar su Gobierno de coalición. «No es ese trazo grueso, pero que hay personas que han creído siempre que este país es suyo, no le quepa la más mínima duda».

Sánchez se ha resistido a dar nombres, pese a la insistencia del entrevistador, escudándose en el cargo que todavía desempeña: «Yo soy presidente del Gobierno, no voy a señalar a nadie. Yo no puedo como presidente señalar a ningún medio de comunicación ni a ningún poder económico». Pero ha seguido insistiendo en el complot econonómico-mediático que ha puesto en tela de juicio su Gobierno de coalición añadiendo que: «Yo, lo que denuncio, y lo hago en términos objetivos, no como una queja, sino como una realidad, es que ni el debate mediático ni la orientación de ese debate se corresponde con la realidad de este país».

El nombre que sí es bien conocido por el presidente es el del magnate especulador George Soros. A escondidas, casi con nocturnidad, el 28 de junio de 2018, como publicó en exclusiva OKDIARIO, Pedro Sánchez recibió en Moncloa, fuera de agenda, al multimillonario especulador de origen húngaro. Precisamente, Soros, tras la crisis de 2008 propiciada por la burbuja inmobiliaria comenzó a acaparar activos en empresas españolas de distintos sectores como FCC o Endesa.

El PP se ha «ultraderechizado»

Durante la entrevista, en la que ha dispuesto de largas intervenciones sin apenas interrupciones, Pedro Sánchez ha vuelto a lanzarse a uno de los temas de los que quiere obtener más rédito político de aquí al 23J: los pactos entre PP y Vox.

Sánchez ha asegurado que «es preocupante que Vox se encarame a las instituciones con representantes, sino que el PP se haya ultraderechizado y que haya asumido esos discursos que le marca la ultraderecha».

Pese a que Núñez Feijóo ha señalado por activa y por pasiva que «la violencia machista existe», el entrevistador ha recordado las palabras del líder del PP en el mismo programa en las que aseguraba que el negociador de Vox en la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, había tenido «un divorcio duro» para dar pie a Sánchez a un nuevo ataque al presidente de los populares: «No se puede decir que es un divorcio duro o que es un universitario. ¿Pero qué tiene que ver? Hemos retrocedido en 20 días 20 años en el debate público», ha recalcado Sánchez.

«Película tenebrosa»

Pedro Sánchez ha reconocido que el 28M se produjo un resultado electoral «adverso» para el PSOE. Su lectura del batacazo de la izquierda en esas elecciones se centra, principalmente, en el «efecto tan lesivo de que la izquierda a la izquierda del PSOE –Podemos y sus satélites– fuera tan disgregada». En ese momento, aprovechó para tirar flores a Yolanda Díaz, a la que alabó por corregir la deficiencia, ya que «ha vertebrado todo el espacio en Sumar y la izquierda tiene ahora más opciones de reeditar un Gobierno que no nos lleve a un pasado, que por lo que vemos en los pactos en ayuntamientos y comunidades es una película tenebrosa».

Perro Sánchez

De nuevo el presidente del Gobierno se ha vuelto a victimizar sobre los insultos, tales como Perro Sánchez, que recibe o por frases que ha escuchado durante la pasada campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas: «¡Que te vote Txapote!». Pedro Sánchez asegura que «no es agradable» y que ha hecho verdaderos esfuerzos por «no perder la calma, por recordar que soy el presidente y gobierno para todos…».

Ayuda para comprar coches eléctricos

Igual que ha presumido de situación económica, Pedro Sánchez ha sacado pecho sobre los logros en materia de sostenibilidad y políticas verdes de su Gobierno de coalición. En materia de energías renovables ha puesto a España en la vanguardia a nivel europeo sobre la apuesta «inequívoca» del país por este tipo de energías y atacando la propuesta Feijóo de mantener la apuesta por la energía nuclear. «Me parece un drama que la derecha española no sea como la derecha alemana, que ve en la transición ecológica una fuente de oportunidad de reindustrialización de nuestro país y también convertir a España en una referencia en la adaptación y mitigación al cambio climático», ha asegurado.

Sánchez ha realizado un anuncio y es que va a aprobar una desgravación del Impuesto de la Renta de las personas físicas (IRPF) del 15% para la compra de vehículos eléctricos que «incentiven esa transición verde» hasta el 31 de diciembre.