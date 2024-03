La pareja de Ayuso se querellará contra la ministra Montero por revelación de secretos

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se querellará contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un delito de revelación de secretos. González Amador también presentará una querella contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Este tipo de delitos conllevan penas de cárcel, en caso de que prospere esta querella.

Montero afirmó este martes que se había enterado por los medios que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la hacienda pública», además de acusar a Alberto González Amador de haber cobrado comisiones «respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». La ministra de Hacienda realizó estas declaraciones cuatro horas antes de que se publicara la noticia en los medios afines a La Moncloa. Por ello, María Jesús Montero podría enfrentarse a un presunto delito de revelación de secretos y denuncia falsa.

«Yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido», señaló la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado.

A pesar de ello, María Jesús Montero trató de negar que dijera eso o que hubiese dado alguna información a los medios para alimentar la campaña contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. «Yo no he dicho nada. Eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. No he dado absolutamente ninguna información», afirmó este jueves, 48 horas después de haber imputado varios delitos a Alberto González Amador.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está preparando una querella contra María Jesús Montero, la Fiscalía y la Agencia Tributaria por un delito de revelación de secretos. Así lo ha anunciado en la maña de este viernes Carlos Herrera en su programa Herrera en Cope.

La denuncia de la Fiscalía

Este martes, la Fiscalía presentó na denuncia por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil contra un grupo de cinco personas, entre ellas Alberto González Amador, actual pareja de Isabel Díaz Ayuso. La denuncia fue firmada el pasado 13 de febrero. La izquierda utiliza ahora esta denuncia para arremeter contra la presidenta madrileña y el PP y así intentar tapar el caso Koldo.

El total del dinero defraudado por la pareja de Ayuso, a través de una presunta trama de facturas falsas, ascendería a 350.951 euros. Los cálculos de Hacienda señalan a que se habría defraudado este dinero durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, cuando se realizaron negocios relacionados con la pandemia del coronavirus. González Amador participó en las adquisiciones de mascarillas, en una operación que se produjo entre dos empresas privadas.

«Ilegalidad grave»

Ignacio Ruiz-Jarabo, el que fuera director de la Agencia Tributaria, denunció que la campaña contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso es «el caso más grave de actuación ilegal vinculado a la Agencia Tributaria en la historia de esta entidad». Y apuntó a María Jesús Montero. «Afecta muy directamente a la superior jerárquica de ella, es decir, nada más y nada menos que a la propia ministra de Hacienda», apostilló en una entrevista a la Cadena Cope.

Además, recalcó que el proceso se inició «como tantas inspecciones que se realizan constantemente por parte de la Agencia Tributaria». No obstante, enfatizó que coinciden las fechas «de la denuncia por parte de Agencia Tributaria es el 22 de enero» con «el día en el que el Juzgado número dos de Instrucción de la Audiencia Nacional requiere a la Agencia Tributaria para que le presente un informe global y sintético de todas las comprobaciones que ha realizado la Agencia Tributaria en el caso del escándalo Koldo».

Ruiz-Jarabo indicó también de que el hecho de que la Agencia Tributaria «ofrezca un pacto al contribuyente» sí que es algo que se hace «prácticamente de manera universal». «Es inaudito, completamente extraño y sorprendente que pocos días después de hacer esta oferta, la Fiscalía la retire. No conozco un solo caso en mi actividad profesional, dentro y fuera de la Agencia Tributaria de la retirada de una oferta de pacto», zanjó.