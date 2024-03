La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se había enterado por la prensa que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la hacienda pública» y las «comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». Lo afirmó cuatro horas antes de que esa noticia fuese publicada por la prensa. Ahora niega que dijese eso, a pesar de que esté todo grabado en vídeo. Montero pasa del «lo he leído en los medios» al «yo no he dicho nada» en menos de 48 horas.

«Yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido», afirmó este martes la vicesecretaria general del PSOE en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado.

María Jesús Montero hizo estas declaraciones a las 17:20 horas. La noticia fue publicada en los medios de comunicación afines a la Moncloa por la noche, después de las 21:00 horas. La ministra de Hacienda podría enfrentarse a un presunto delito de revelación de secretos y denuncia falsa.

Este jueves, la vicepresidenta primera del Gobierno ha intentado negar que realizara estas declaraciones o que hubiese dado alguna información a los medios para alimentar la campaña contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. «Yo no he dicho nada. Eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. No he dado absolutamente ninguna información», ha afirmado este viernes. Así se ha mostrado Montero a preguntas de una reportera de EDATV en los pasillos del Congreso, después de que se haya aprobado la Ley de Amnistía.

Revelación de secretos

María Jesús Montero podría podría enfrentarse a un presunto delito de revelación de secretos y denuncia falsa, según el penalista Marcos Moliner, consultado por OKDIARIO. La ministra de Hacienda imputó delitos a la pareja de la presidenta madrileña cuando no ha sido juzgado por el tribunal y facilitó información reservada sobre una inspección de la Agencia Tributaria incumpliendo el deber de secreto y sigilo que deben cumplir los trabajadores del fisco. Estos delitos están castigados con penas cortas de cárcel de hasta dos años.

«La defensa de la pareja de Ayuso podría interponer una querella criminal en el Tribunal Supremo por revelación de secretos y, además, existe una imputación directa de delitos hacia él», recalca Moliner. Es importante recalcar que sólo un juez tras un procedimiento judicial puede declarar culpable de haber cometido delitos a una persona.

Además, María Jesús Montero hizo sus declaraciones ante los medios de comunicación. «Hubo una denuncia falsa con publicidad, algo que excede de la libertad de expresión», puntualiza el penalista. A esto hay que sumar que difundió datos de carácter personal protegidos en el artículo 18 de la Constitución Española en el que se garantiza el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.

«Una ilegalidad grave»

El que fuera director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha ido más allá y defiende que la campaña contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso es «el caso más grave de actuación ilegal vinculado a la Agencia Tributaria en la historia de esta entidad». También apunta directamente a María Jesús Montero: «Afecta muy directamente a la superior jerárquica de ella, es decir, nada más y nada menos que a la propia ministra de Hacienda».

Ruiz-Jarabo ha reconocido en una entrevista este jueves en Cadena Cope que el proceso se inició «como tantas inspecciones que se realizan constantemente por parte de la Agencia Tributaria». Sin embargo, puntualiza que coinciden las fechas «de la denuncia por parte de Agencia Tributaria es el 22 de enero» con «el día en el que el Juzgado número dos de Instrucción de la Audiencia Nacional requiere a la Agencia Tributaria para que le presente un informe global y sintético de todas las comprobaciones que ha realizado la Agencia Tributaria en el caso del escándalo Koldo».

Por otro lado, recalca de que el hecho de que la Agencia Tributaria «ofrezca un pacto al contribuyente» sí que es algo que se hace «prácticamente de manera universal». «Es inaudito, completamente extraño y sorprendente que pocos días después de hacer esta oferta, la Fiscalía la retire. No conozco un solo caso en mi actividad profesional, dentro y fuera de la Agencia Tributaria de la retirada de una oferta de pacto», ha apostillado.