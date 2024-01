El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha cargado contra el pacto de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluye ceder las competencias sobre inmigración a Cataluña. «Si las competencias las pidiese Vox se escandalizaría todo el mundo», ha declarado el dirigente del PSOE.

«Si por Puigdemont fuera, yo sería extranjero», ha añadido Page este viernes en declaraciones a los medios durante un acto en Marchamalo (Guadalajara). El presidente autonómico denuncia también que el eurodiputado y líder de Junts «trabaja con la idea de que todos los que estamos aquí (los españoles) seamos extranjeros». «No es admisible que los independentistas catalanes, que por lo demás son supremacistas cuando no xenófobos, lo que estén planteando es que el gobierno gobierne con camisa de fuerza», ha señalado.

El Gobierno de Sánchez logró sacar adelante este miércoles en el Senado el decreto ómnibus y el de anticris. Fue en una votación de infarto tras un pacto en el último minuto con Junts. Este acuerdo incluyó, entre otras cesiones, la cesión de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo catalán podría podría contar con los «recursos necesarios» para poder hacer su propia política en este ámbito. Las competencias serían traspasadas desde la Policía Nacional a los Mossos a través del mecanismo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución, según aseguran los separatistas.

Emiliano García-Page ha lamentado el «mercadeo» del Gobierno de Sánchez con Junts para convalidar los últimos decretos y mantenerse en el poder. El presidente de Castilla-La Mancha considera que el partido liderado por el prófugo Carles Puigdemont es un partido «supremacista». Por ello, ha lanzado un mensaje al Ejecutivo del PSOE con Sumar de cara a la reunión prevista este fin de semana en Quintos de Mora (Toledo): «Me gustaría que aprovechen este fin de semana en los Quintos de Mora para pensar a dónde conduce esto».

«Si es que por Puigdemont fuera, yo sería un extranjero, por tanto, tranquilidad no puedo tener ninguna y sobre todo me preocupa que estas cosas sean objeto de mercadeo en el último minuto, porque un país serio no puede estar jugando con las cosas de comer de la manera que se está jugando», ha reiterado.

«No lo voy a tolerar»

El pacto del PSOE con la formación de Puigdemont incluía también el blindaje a la amnistía eliminando el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la publicación de la balanza fiscal del Estado con Cataluña o la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para forzar a las empresas o volver a Cataluña. Precisamente esta última cuestión acordada con Junts provocó también fuertes críticas de Page, que pidió no «naturalizar el intento de extorsión del independentismo» a las empresas.

«El único enemigo declarado a la libertad de que las empresas inviertan en Cataluña es el desquicio independentista. Nosotros no tenemos culpa de que el independentismo espante a las empresas», defendió Page este miércoles durante un acto público en la finca Encomienda de Cervera en Almagro (Ciudad Real). El dirigente socialista recordó que omunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Andalucía vieron hace décadas como perdían un millón de habitantes que se fueron a trabajar al Levante o Cataluña.

«Castilla-La Mancha no está dispuesta a consentir que bajo ningún concepto se pueda establecer un arbitrio económico al sector empresarial. No lo voy a tolerar como presidente bajo ningún concepto. Ya es suficiente cómo se desprecia la justicia, como para que ahora, directamente, se haga algo injusto», apostilló.

«Son xenófobos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincide con Emiliano García-Page en recalcar el carácter «xenófobo» de Junts. «Les vas a dar la extranjería a quienes hacen racismo con los ciudadanos», lamentó Ayuso este jueves en declaraciones a los medios a su salida del Foro XIV Spain Investors. «¿Qué puede salir mal si das la competencia de inmigración a unos xenófobos?», se preguntó.

La dirigente del PP acusó también al Gobierno de Pedro Sánchez de «fabricar una nación de facto» al ceder las competencias sobre inmigración a Cataluña, una «quimera» que se pagará «con el dinero de todos los españoles». ¿Cómo va a permitir Europa que de facto se cree una nación? Porque eso es lo que se hace cuando se controla extranjería e inmigración», remarcó.

«La imagen de España es la de un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo Gobierno no gestiona política sino extorsión», zanjó Ayuso.