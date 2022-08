Ni un mensaje, ni una sola llamada. En el equipo más próximo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no hay constancia de que haya mantenido comunicación alguna con su antecesor, Pablo Casado, tras filtrarse el pacto secreto que el ex secretario general Teodoro García Egea firmó con el ministro Félix Bolaños para repartirse nombramientos del Tribunal Constitucional. En este caso, vía contrarreforma de la ley del Poder Judicial. El documento apareció publicado en El País el 16 de agosto y Moncloa desplegó una campaña contra el PP en torno al mismo.

El propio Feijóo, a preguntas de los periodistas el pasado 18 de agosto, aludió directamente a Casado para desvelar que en el traspaso de poderes que hubo en Génova el pasado abril no hablaron en ningún momento de la existencia de este acuerdo. «Cuando yo despaché con el presidente [Pablo] Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio ningún documento», afirmó Feijóo en declaraciones a la prensa en la localidad de Porto do Son (La Coruña).

Asimismo, el presidente de PP reveló que ni el anterior Comité de Dirección, ni el actual (donde continúan algunos integrantes) se trató el pacto que firmó García Egea con Bolaños el 21 de octubre de 2021. Junto a ello, Feijóo también aseguró que el ministro de Presidencia de Pedro Sánchez amenazó meses atrás a su vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, con filtrar el documento (del que el dirigente popular no quiso saber nada) si no cedían en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones más de tres años y medio.

Tras producirse tales declaraciones de Feijóo, desde el equipo que trabajaba para Pablo Casado en la anterior dirección se afirmó que en el traspaso de poderes que hubo entre los subordinados de ambos líderes estuvieron incluidos los asuntos judiciales, también lo relativo al Poder Judicial. Por su parte, Casado no ha realizado ninguna valoración pública en respuesta a las palabras de Feijóo. Y el que fuera su vicesecretario de Comunicación, el ex diputado Pablo Montesinos, recalcó la pasada semana en La Sexta que el ex presidente del PP «no ha dicho absolutamente nada por respeto a la actual dirección del partido», como tampoco García Egea, diputado por Murcia y nombrado el pasado julio nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso. Esto es, cinco meses después de su salida de Génova.

«Todo dicho»

Precisamente, desde la dirección del PP dan por zanjado el asunto, tal y como manifestó este martes en el Congreso su secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, presente tanto en el Comité de Dirección de Casado como en el de Feijóo. «Hemos dado muchas explicaciones sobre esta cuestión y ya está todo dicho», declaró la número dos de los populares en rueda de prensa al ser preguntada si tuvo conocimiento de este pacto secreto. Desde el equipo de Gamarra ya se aseguró a OKDIARIO tras la publicación de El País que la portavoz parlamentaria «no estuvo informada» del acuerdo que García Egea suscribió en privado con el ministro Bolaños.

La salida de Casado estuvo motivada por dudar en público de la ejemplaridad de una compañera de filas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En septiembre de 2021, un mes antes del pacto oculto entre García Egea y Bolaños, Casado comunicó a Ayuso que disponía de un dosier contra ella sobre las comisiones de su hermano en la compra de un lote de mascarillas, dosier que le había sido facilitado «por Moncloa», según declaró entonces la presidenta madrileña.