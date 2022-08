El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP y vicepresidente del Partido Popular europeo, Esteban González Pons, dejó claro hace meses a su interlocutor en el Gobierno en materia de Justicia, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que no quería saber nada de los «pactos secretos» alcanzados por éste en su despacho para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional con la anterior dirección del PP, en concreto, con el ex secretario general Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado.

El nuevo negociador de los populares tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido así lo trasladó a Bolaños en la primera reunión que mantuvo con él, y que según fuentes de Génova consultadas por OKDIARIO se habría producido «a finales de abril». Es decir, una vez que Feijóo se entrevistara con Pedro Sánchez en la Moncloa y le remitiera un mensaje el día 25 de abril donde le informaba que había designando a González Pons como interlocutor en lo referente a Justicia y al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, para la cuestiones de índole económica.

A raíz de las últimas maniobras de Moncloa, rescatando un documento firmado por Bolaños y Egea en octubre de 2021 para que el Poder Judicial en funciones pudiera proponer el nombramiento de magistrados del Constitucional, esto es, la contrarreforma que los socialistas impulsaron el pasado julio y que permitirá al CGPJ abordar esta cuestión en su reunión del próximo 8 de septiembre. Esta contrarreforma la aceptó el PP de Casado -y la rechazó el PP de Feijóo con su voto en contra en las Cortes el pasado julio- en el marco del acuerdo con Moncloa que alcanzó la anterior dirección de los popular para la renovación del Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo que se produjo en octubre de 2021.

El propio Sánchez, en su décima visita a La Palma este martes la erupción del volcán Cumbre Vieja el año pasado, utilizó tales pactos de Bolaños con Egea para exigir al PP que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial, rechazando así una vez más la propuesta del PP de Feijóo de que este asunto de suma importancia no se negocie en los despachos del Gobierno, sino en el Congreso, con transparencia, y con el compromiso de llevar a cabo una inminente reforma para que los propios jueces tengan una participación «efectiva» en la elección del órgano de gobierno de los jueces.

«Ni recibirlos»

En una entrevista este miércoles en TVE, González Pons se ha pronunciado así sobre el último ejercicio de trilerismo del gabinete de Sánchez: «Ese documento, como otros, me los puso Bolaños encima de la mesa el primer día que nos sentamos, diciéndome que había unos pactos secretos alcanzados con el Partido Popular que acompañaban al acto que sí se hizo público. Y yo ese mismo primer día le dije que no quería ni recibirlos porque la dirección de Alberto Núñez Feijóo es partidaria de pactos públicos», ha enfatizado el vicesecretario.

En este sentido, González Pons ha recalcado que «nuestra negociación empezó de cero». «No ayuda el que andemos con filtraciones de papeles antiguos que tienen cero valor», ha apostillado sobre el documento publicado por El País este martes.

Al mismo tiempo, ha advertido de que no renovar el Tribunal Supremo y el CGPJ es «más grave» que no hacerlo con el Tribunal Constitucional. «La situación más grave en este momento no se vive en el Constitucional sino en el Supremo. El Constitucional lleva un retraso de dos meses, ha conocido retrasos más largos», ha precisado, mientras que el Supremo lleva «tres años sin renovarse» y «algunas salas (del Alto Tribunal) partir de septiembre van a empezar a no poderse reunir», ha avisado.

ERC y Bildu

La última reunión entre Pons y Bolaños se produjo el pasado 11 julio y acabó en fracaso debido a la negativa del Gobierno a que la renovación del CGPJ se negocie en el Congreso por los grupos parlamentarios y a retirar su contrarreforma exprés del CGPJ, con la que ha habilitado a este órgano en funciones -tras inhabilitarlo anteriormente- para nombrar a los dos magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional.

En este escenario, el PP de Feijóo viene denunciado un acuerdo del Ejecutivo de PSOE-Podemos con ERC para renovar el TC y también visualiza que los separatistas y Bildu son los aliados de Sánchez para hacer lo propio con el CGPJ. «El Gobierno debe decidir si lo hace con ERC o EH Bildu, o con nosotros», ha afirmado Pons este miércoles sobre el futuro de las conversaciones para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces.