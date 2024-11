El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, llama a «radicalizarse» tras la victoria arrolladora de Donald Trump contra Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos. Además, insta a la izquierda a dejar de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez «para que no gobierne el PP con VOX» puesto que, a su juicio, eso es «regalarle el tablero de juego a la ultraderecha». «Toca radicalizarse, no buscar un centro que no existe», ha señalado en un mensaje colgado en las redes sociales tras confirmarse que el candidato republicano volverá a la Casa Blanca.

«Hay una lección importante para la izquierda española de las elecciones en Estados Unidos. Pensar que funcionará el ‘Salvemos a Sánchez para que no gobierne el PP con Vox’ es regalarle el tablero de juego a la ultraderecha. Toca radicalizarse, no buscar un centro que no existe», ha afirmado Pablo Iglesias en su mensaje tras el triunfo de Trump en los comicios norteamericanos.

Con la victoria del candidato republicano será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente de Estados Unidos vuelve a serlo (ya gobernó entre 2017 y 2021) después de perder unas elecciones (las de 2020). El triunfo de Trump ha generado una oleada de reacciones en el panorama político nacional, como la de Pablo Iglesias. También se han pronunciado otros dirigentes de Podemos como la eurodiputada y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, o la diputada y secretaria general del partido morado, Ione Belarra.

Montero asegura que la victoria de Trump supone el triunfo del «machismo». «Estados Unidos demuestra que el progresismo del ‘mal menor’ es una alfombra roja a la barbarie. Renunciar al feminismo hace que gane el machismo. No fortalecer los servicios públicos y ser el gran apoyo del genocidio hace que gane Trump. Feministas y demócratas de EEUU, a vuestro lado», ha apuntado en un mensaje en las redes sociales.

La líder de Podemos considera que el triunfo de Donald Trump frente a Kamala Harris se debe al «fracaso del malmenorismo progresista». «Trump vuelve a La Casa Blanca y no lo hace por sus propios méritos o por el éxito de sus mentiras, sino fundamentalmente por el fracaso del malmenorismo progresista. A la reacción y al fascismo sólo se les frena con avances firmes y valientes», ha indicado Ione Belarra en las redes sociales.

Por su parte, el ex portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, señala a Kamala Harris como la principal responsable del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. «Los Estados Unidos no podían elegir a la izquierda: no la había. Cuando ya no hay izquierda, no hay límite a la derecha. Cuando no hay batalla de programa, las elecciones se convierten en un casting. La victoria de Trump es la consecuencia imparable de esta situación. Va a aumentar la tensión en el mundo. Prudencia y determinación», ha indicado Echenique.

La victoria de Trump

El candidato republicano se ha impuesto a la todavía vicepresidenta Kamala Harris, con una victoria mayor de la esperada en las elecciones estadounidenses que se han celebrado este martes 5 de noviembre. El republicano ha convencido al electorado norteamericano con un mensaje centrado en la economía y en la recuperación del «sueño americano». Trump ha conseguido vencer incluso en el Muro Azul demócrata (Blue Wall): ha logrado ser el más votado en bastiones demócratas como Míchigan, Wisconsin y Pensilvania, este último estado clave de los swing states, es decir, los estados bisagra que determinan de qué lado se decantan los votantes indecisos.

Trump ha conseguido 277 votos electorales, según las proyecciones de Fox News. Se necesitan 270 votos electorales para ser elegido presidente. El republicano ha ganado también en Georgia y Carolina del Norte. Ohio y Florida, tradicionalmente estados indecisos en el pasado, se han afianzado como republicanos.