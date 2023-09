Junqueras dice a las puertas del Congreso que «la amnistía está pactada» desde que se eligió a Armengol

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado este martes a las puertas del Congreso la exclusiva de OKDIARIO del pasado 17 de agosto respecto al pacto secreto entre el PSOE y los separatistas sobre la amnistía. «La amnistía ya está acordada el pacto para la mesa del Congreso», ha asegurado el que fuera diputado en las Cortes.

Junqueras ha manifestado que «ERC hizo constar que se tenía que acabar con la represión por todas las vías legales necesarias y eso incluye la amnistía, entendemos que la amnistía es algo que ya está comprometido y a lo que el PSOE ya se ha comprometido».

El pasado 17 de agosto, día de la constitución del Congreso, el partido independentista informó en un primer comunicado que el acuerdo con los socialistas incluía dicha amnistía y posteriormente lo modificó para hablar únicamente de «todas las vías legales necesarias». Entendiendo por eso que incluye también la amnistía.

El presidente de ERC indultado por Pedro Sánchez, que volvía este martes a la Carrera de San Jerónimo por primera vez desde que el juez le permitió ir un día desde la cárcel de Estremera para tomar posesión del escaño del que fue despojado, ha trasladado que «la versión que el PSOE dio es una versión que dice que hay que acabar con la represión por todas las vías legales necesarias, eso incluye la amnistía». Un acuerdo que urgido al PSOE a cumplirlo en todos sus términos.

«Perseguida injustamente»

Según Oriol Junqueras, «es evidente que sin la amnistía no estaremos protegiendo a toda esa gente que está siendo perseguida injustamente por haber hecho cosas que no han sido nunca constitutivas de delito como convocar o celebrar un referéndum que no es nunca un delito». El líder de ERC ha reprochado, en cambio, que «impedir el derecho a voto de los ciudadanos sí es un delito».

El dirigente separatista da por hecho que la amnistía está hecha -incluso atribuyéndose el haberla conseguido ante Junts-, según el compromiso adquirido por el PSOE y Sánchez para la constitución de la Mesa del Congreso. En declaraciones previas al pleno que aprobará este martes el uso de las lenguas cooficiales del Estado en el parlamento,

Junqueras ha pedido también a Junts que no lleve la negociación «al límite» y ha vuelto a incidir en que la coordinación de los partidos independentistas facilitaría la negociación con el PSOE. Además, tras celebrar que el partido de Carles Puigdemont «se sume a nuestra estrategia negociadora», ha exigido a los junteros que «consigan alguna cosa tan importante como las que hemos logrado nosotros».