La nueva ópera navideña del hermano de Sánchez: una familia a la que los Reyes Magos perdonan por robar

David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez imputado por su fichaje como alto cargo de la Diputación de Badajoz, estrenará este fin de semana su nueva ópera navideña, Amahl y los Visitantes Nocturnos. Una adaptación de una obra clásica, pero llevada a la actualidad, en el que los Reyes Magos son acogidos por una familia que les roba el oro. Los Reyes Magos les descubren, pero finalmente les perdonan. Todo en un contexto actual: un campo de refugiados de Gaza y con cooperantes de ONGs como Magos. La ópera, con actores profesionales contratados y bajo la batuta del hermano del presidente, se representará en cuatro municipios de Badajoz.

Después del reciente estreno de Carmen en el Teatro López de Ayala de Badajoz, una ópera financiada con dinero público que sólo ha conseguido recuperar vía entradas el 4% de los 173.000 euros que ha costado, el hermano de Sánchez se lanza a otra aventura operística con el estreno de Amahl y los Visitantes Nocturnos (Gian Carlo Menotti, 1951) en las localidades pacenses de San Vicente de Alcántara, Villanueva del Fresno, Monesterio y La Zarza.

Se trata de una ópera navideña que cuenta la historia de los tres Reyes Magos camino a Belén. Sin embargo, en esta ocasión, se ha adaptado el libreto para hacerla laica y más «presente» y, según asegura el hermano de Sánchez en la carta que acompañará al libreto -tal y como ha comprobado OKDIARIO-, «vincular el drama cantado con referencias reconocibles y compartibles, para poder originar esa particular vivencia entre la emoción y la reflexión que es la esencia del género». Esas referencias son el actual conflicto en Palestina y la ofensiva de Israel contra Hamás.

En ese contexto, y en el escenario de un campo de refugiados de Gaza, la obra cuenta la historia de una mujer y su hijo reciben una noche la visita de los tres Reyes Magos a los que coge de imprevisto un temporal camino a Belén. La familia les acoge en su tienda, pero, por la noche, les roban el oro y las piedras preciosas que llevaban como ofrenda al Niño Jesús.

Perdonados tras robar

Tras continuar su periplo, los tres Reyes Magos se percatan que les han robado y vuelven a pedir explicaciones. Finalmente, les perdonan y les dicen que se queden el oro, además de curarle un problema de salud al hijo. También en la figura de los Reyes Magos el hermano de Sánchez busca romper el canon: no son los tradicionales Magos de Oriente en su representación básica del cristianismo, sino tres cooperantes de ONGs. Uno de la ONU, otros de la Cruz Roja y un tercero de Médicos Sin Fronteras.

Concluye el hermano de Sánchez su carta a los espectadores señalando que está «seguro de que todas las vecinas y vecinos que asistan a estos espectáculos, muchas de ellas en familia, disfrutarán de la magia de una obra que nos muestra cómo la belleza de la dignidad puede sobreponerse a la oscuridad de la guerra y de la pobreza, especialmente a través de la inocencia soñadora de los niños. Un canto a la empatía con el que, desde la Diputación de Badajoz, compartimos nuestro deseo de un 2025 presidido por una palabra tan breve como poderosa: paz».

Se borra de la gira navideña

David Sánchez, también conocido como David Azagra, no asistió a la 42ª Muestra Provincial de Villancicos. A pesar de que cobra precisamente como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, tal como avanza OKDIARIO, el director musical imputado ha evitado participar en una gira de conciertos por toda la provincia.

Fuentes del mundo coral de Extremadura confirman a este periódico que ni saben quién es David Sánchez. A pesar de que es director musical, no se ha implicado en uno de los principales proyectos musicales de la Diputación pacense. Como ha averiguado la UCO de la Guardia Civil, en relación con las acusaciones de absentismo laboral, David Sánchez no tenía un despacho donde trabajar. El hermano de Sánchez se centraba supuestamente en desarrollar una obra de ópera al año que costaba del orden de 180.000 euros y que sólo las representaba una vez. No se recuperaba en entradas ni el 4% de lo que costaba la producción.

Por el contrario, a una gira de una docena de conciertos por toda la provincia que acerca la música navideña a miles de ciudadanos, David Sánchez no acude. Ni siquiera le conocen en la organización de estos eventos que incluso se retransmiten por streaming.