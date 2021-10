No hay dos sin tres. El Tribunal Constitucional tumba también el segundo estado de alarma que el Gobierno socialcomunista impuso durante seis meses consecutivos bajo el pretexto de combatir la pandemia del coronavirus. El fallo llega después de que también fueran declarados contra la Constitución el primer estado de alarma y el cierre del Congreso que le siguió durante las primeras semanas. Tres sentencias, todas tras recursos de Vox, que hunden la estrategia jurídica desplegada por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. El pleno, dividido en esta ocasión, se ha decantado por declarar su inconstitucionalidad por seis votos contra cuatro, y considera que el plazo de seis meses de prórroga tuvo un carácter no razonable o infundado.

La sentencia cuenta con votos particulares contrarios del presidente Juan José González Rivas, y los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Esta resolución supone un nuevo revés para el Ejecutivo que ya en julio vio como el tribunal de garantías declaraba la inconstitucionalidad de algunos aspectos del primer estado de alarma.

Como en las dos sentencias anteriores, el Constitucional considera que el estado de alarma violó derechos fundamentales, más allá de tratarse de limitaciones derivadas de la necesidad de atajar la propagación del Covid. Además, fulmina la cogobernanza de la que alardeó Sánchez ya que, explica la sentencia, el Gobierno no podía delegar en las comunidades autónomas la imposición de restricciones a derechos fundamentales, como el de la movilidad, porque es competencia exclusiva del Gobierno.

La sentencia no cuestiona la duración del segundo estado de alarma, sino «el carácter no razonado o infundado» del Congreso para imponerlo durante seis meses consecutivos sin que pudiera ser evaluado cada cierto tiempo, al estar en juego derechos fundamentales y no conocerse cómo evolucionaría la pandemia en un plazo tan dilatado.

Al contrario que con el primer estado de alarma, que se prorrogaba cada quince días, con el segundo el Gobierno determinó un período de seis meses que fue aprobado por la mayoría Frankenstein que sostiene al Gobierno en el Congreso. Harto de las penalidades que la oposición le hacía pasar cada vez que tenía que renovarlo cada quince días, Sánchez sacó adelante en una sola votación el segundo estado de alarma, que se prolongó del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021.

El recurso del partido conservador al segundo estado de alarma llevaba semanas sobre la mesa de los magistrados. El presidente, Juan José González Rivas, les había dado la posibilidad de presentar aportaciones al ponente, Antonio Narváez, para buscar una sentencia con el mayor respaldo posible. El objetivo: intentar no repetir la ruptura en dos que la sentencia del primer estado de alarma provocó en el tribunal, ya que el resultado de la votación fue de de seis votos a cinco.

De poco ha servido este mayor tiempo para la reflexión porque el resultado ha sido de seis votos a favor y cuatro en contra, entre ellos el del presidente.

Como sucedió tras la sentencia del primer estado de alarma, el Gobierno tendrá que proceder ahora a devolver el importe de las multas impuestas durante los seis meses de un estado de alarma que ahora ya es, en firme, inconstitucional. Se impusieron 41.426 sanciones y, aunque sólo se tramitó el 9,9%, Hacienda recaudó 69 millones. Cantidad que ahora tendrá que volver al bolsillo de los multados.