Nicolás Redondo retrata a Sánchez: «Es un autoritario que transgrede todo límite ético y divide España»

El ex secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, ha cargado este sábado contra el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras usado al Comité Federal del partido para blindarse en sus pactos con los golpistas catalanes, que incluyen la amnistía. Redondo, que fue expulsado del PSOE hace un mes por criticar precisamente la deriva del PSOE, ha definido a Sánchez como «un autoritario que transgrede todo límite ético y divide España», además de poner en riesgo su propio sistema democrático.

«En democracia todo tiene límites», y Sánchez se los está saltando sin reparo y sin que en el PSOE le pongan freno, denuncia el veterano socialista vasco al que Sánchez le dejó a finales de septiembre sin carné del partido por atreverse a criticar su estrategia con el independentismo. Lo ocurrido este sábado en el Comité Federal del partido ha dado fe de lo prietas que están las filas en una formación que se ha echado en brazos del comunismo y del separatismo radical, de Bildu a ERC, pasando por el partido del golpista fugado Carles Puigdemont. Éste, ahora, convertido en el director de la investidura por la que Sánchez está dispuesto a plegarse a las exigencias del prófugo.

Redondo Terreros no tiene carné de afiliado, pero sigue siendo una autorizada voz del socialismo, lo que irrita al sanchismo. Este sábado, tras el resultado del Comité Federal del PSOE, el ex secretario general de los socialistas vascos cargó contra Sánchez. Lo hizo con una medida elegancia verbal, pero con absoluta contundencia. «Me parece que este tipo de cosas son similares al recurso de algunos líderes autoritarios a las bases o sociedades de sus países», dijo Redondo Terreros después de que Sánchez haya sometido a votación del Comité Federal lo que él ya ha decidido de antemano, su particular e interesada hoja de ruta con el separatismo radical, amnistía incluida.

Las mentiras de Sánchez

También ha censurado que Pedro Sánchez presente sus amaños con el independentismo como una solución tomada por necesidad para formar un Gobierno y facilitar la «convivencia». Redondo niega la mayor: «La amnistía no va a salir para que tengamos un Gobierno, dado que tenemos otras formas para hacer Gobierno con los resultados que dejaron las urnas el 23 de julio». Y remarca: «La amnistía no se pacta por España, como dice Pedro Sánchez» sino como parte de una deriva en la que el PSOE ha roto todo lo que fueron los límites democráticos en los que creció el partido en la etapa de Felipe González, que se negó sistemáticamente a pactar con los comunistas y que ahora es rotundamente contrario a ceder al chantaje de los etarras de Bildu y de los golpistas catalanes.

Redondo Terreros ha ido más allá y ha acusado también a Pedro Sánchez de consumar una estrategia que rompe la convivencia en España, lejos de favorecerla, como argumenta el líder del PSOE insistentemente para justificar la amnistía y sus arreglos al gusto del golpismo catalán y de los etarras de Bildu. Más aún, el ex secretario general de los socialistas vascos cree que es la propia democracia la que está en peligro en España.

«Con la decisión tomada por el Comité Federal y las decisiones que pueda tomar el PSOE se pueden transgredir todos los límites éticos y del buen gobierno que son imprescindibles para que las democracias funcionen», alerta Redondo Terreros. Y subraya: «La amnistía en realidad divide España, da al nacionalismo catalán una palanca más fuerte de opresión a la plural sociedad catalana, y es un chantaje que tiene que pagar el PSOE para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno».