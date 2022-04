No hay ocasión en que Pedro Sánchez no culpe a Vladimir Putin de la inflación récord en España. Pero lo cierto es que los españoles vienen soportando unos precios disparados desde mucho antes de la invasión rusa de Ucrania. Lo demuestra la mera sucesión de los datos del IPC, que confirman que ya a partir del verano la inflación subía de forma preocupante impulsada especialmente por el precio de la electricidad. El año pasado se cerró con el IPC en el 6,5% y febrero -Putin atacó Ucrania el 24 de ese mes-, en el 7,6%. Ahora, incluso Moncloa admite que ya «desde 2021 la inflación está subiendo en España y en el resto de las economías mundiales».

Lo plasma en un documento oficial, una respuesta escrita al Congreso de los Diputados, a una pregunta parlamentaria en la que Vox quería conocer en qué datos se apoya el Gobierno para sostener que la subida de precios es debida a la guerra en Ucrania.

«Es importante decir la verdad a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Es la verdad, señorías», llego a afirmar el presidente socialista en el Congreso, el pasado 9 de marzo. Una excusa en la que ha insistido desde entonces para esconder su inacción ante la difícil situación económica.

En su respuesta, el Gobierno reconoce que ya desde meses antes de la invasión rusa la inflación estaba «subiendo en España», algo que atribuye a «los cuellos de botella que se han iniciado en las cadenas de suministro mundial, del repunte de los precios provocado por la vuelta a la normalidad tras los confinamientos y de los mayores costes energéticos».

Sobre los costes energéticos, añade que «los precios del petróleo crudo aumentaron en 2021 impulsados por la mayor demanda, las interrupciones en el suministro relacionadas con fenómenos meteorológicos y la restricción de la producción por parte de la OPEP y sus asociados». «Los precios del petróleo también se han visto respaldados por el alza de los precios del gas natural, lo que aumentó la demanda de petróleo para fines de calefacción y generación de electricidad», explican desde el Ejecutivo.

A continuación, señala que «existía un acuerdo unánime por parte de los distintos organismos nacionales e internacionales que predecían que, a pesar de la incertidumbre ligada a la evolución del Covid-19, los fenómenos mencionados anteriormente se irían dejando atrás poco a poco, previendo que a partir de primavera de este año la inflación comenzaría a reducirse».

Sin embargo, reconoce que «este comportamiento transitorio de la inflación, se está viendo agravado por la agresión rusa a Ucrania, que ha desencadenado una serie de efectos en la economía que apuntan a un crecimiento de los precios, al menos a corto plazo».

En este contexto, el Gobierno destaca que «la situación geopolítica, junto a las sanciones a Rusia tendrá, sin duda, un impacto en las economías mundiales, lo que afectará tanto directa como indirectamente a nuestro país».

No obstante, matiza también que «España no presenta una exposición elevada a Rusia en términos de dependencia energética» pero «como los precios del gas y petróleo se fijan a nivel internacional, un aumento de los mismos repercute en nuestra economía, provocando inflación y afectando tanto a las familias como a las empresas, sobre todo a aquellas que consumen mucha energía en el proceso productivo, que trasladarán, a su vez, a los precios finales sus mayores costes».

Excusas de Sánchez

Sánchez ha atribuido el alza de los precios a la invasión de Ucrania, pero también ha buscado culpables para no asumir responsabilidades en la grave crisis económica en España.

«Esta legislatura está marcada por una pandemia de la que aún no nos hemos sobrepuesto; estamos gestionando incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural, como un volcán en La Palma, y ahora, una guerra», señaló recientemente en el Congreso.

«Hasta el momento no ha hecho nada, y no es una opción no hacer nada. Los españoles ya no confían en usted», le espetó la ahora secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Sánchez rechazó el plan de Alberto Núñez Feijóo para que los españoles puedan hacer frente a la situación económica y que incluye una ambiciosa bajada de impuestos. Como reveló OKDIARIO, Feijóo plantea una rebaja del IRPF que supondría un ahorro de 3.500 millones.