Con España en colapso, Pedro Sánchez persiste en su táctica de buscar culpables para no asumir sus responsabilidades en la grave crisis económica y social. Primero era la pandemia; después, Vladimir Putin con la invasión de Ucrania. Ahora, Sánchez mete en la ecuación, de forma sorpresiva, al volcán de La Palma. «Esta legislatura está marcada por una pandemia de la que aún no nos hemos sobrepuesto; estamos gestionando incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural, como un volcán en La Palma, y ahora, una guerra», ha respondido ante las críticas del Partido Popular, que le ha instado a tomar medidas inmediatas para bajar el precio de la energía. El presidente sigue buscando coartadas ante un panorama crítico que ya ha estallado con la huelga del transporte y el malestar del campo español.

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado a Sánchez la protesta social de ciudadanos asfixiados por el incremento de los precios, ante la absoluta pasividad del Gobierno. En lugar de tomar medidas, el socialista ha dedicado los últimos días en recorrer varios países europeos para exponer su teoría de desacoplar el precio del gas y la electricidad. La gira ha concluido en fracaso, pues países como Alemania no aceptan la propuesta.

«Hasta el momento no ha hecho nada, y no es una opción no hacer nada. Los españoles ya no confían en usted», ha espetado la dirigente popular, que ha lamentado que Sánchez se muestre «insensible» a los problemas de la ciudadanía y que sólo convoque a los grupos parlamentarios «para la foto». «Ha perdido la noción de la realidad de la calle», ha añadido.

Sánchez ha afirmado que su Gobierno «está dialogando con todos los sectores» -pese a que se niega a sentarse con los transportistas en huelga- y «trabajando a nivel europeo», a pesar de que otros países llevan tiempo adoptando sus propias medidas para hacer frente a la crisis.

«A los muchos problemas que tenemos en este país se une usted mismo», le ha reprochado Gamarra, que le ha instado a «actuar y reaccionar». «España está en situación de colapso y usted parece que no se entera», ha concluido.

Sánchez, por su parte, ha considerado que se alcanzará un «acuerdo de país» para afrontar la crítica situación económica, al que ha instado a sumarse al PP. El Gobierno se reunió este martes con Bildu y otros aliados parlamentarios para tratar de cerrar el pacto.