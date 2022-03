Nuevo problema para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los camioneros convocantes de la huelga, que ya acumula 10 días de paro, preparan sitiar el edificio del Ministerio de Transportes con sus vehículos a modo de protesta ante la negativa del Ejecutivo de convocar una reunión para solucionar la situación crítica que atraviesan miles de autónomos. No obstante, desde la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancía por Carretera aseguran que no descartan escenarios como el Palacio de la Moncloa.

Así lo ha confirmado el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, que ha explicado a este periódico que la concentración tendrá lugar esta semana si el Gobierno no accede a reunirse con los transportistas. «No hemos definido un escenario concreto hasta la fecha, pero si la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no se reúne con nosotros esta semana tendremos que tomar medidas de calado como rodear con nuestros vehículos el Ministerio de Transportes o el Palacio de la Moncloa», ha concretado.

La segunda opción que barajan los transportistas, sitiar el Palacio de la Moncloa, es más complicada, ya que por un asunto logístico sólo cuatro o cinco camiones podrían acceder al lugar, a lo que hay que sumar él amplió dispositivo que hay desplegado en la zona para proteger la seguridad del presidente del Gobierno. Unos factores que hacen que desde la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancía por Carretera descarten, prácticamente, esta opción y centren todos sus esfuerzos en reunir al mayor número de camioneros en el Paseo de la Castellana 67.

«Ya somos cerca de 100.000 transportistas parados a los que haya que sumar los cientos de agricultores y camioneros que han apostado por secundar el paro sin pertenecer a plataforma. El objetivo es que cientos de camiones se desplacen al Ministerio de Transportes y abandonen sus vehículos en el Paseo de la Castellana para que el Gobierno haga con ellos lo que quieren, ya que nosotros no podemos utilizarlos porque cada vez que encendemos el motor es para peder dinero», asegura Hernández.

Urgen medidas

Preguntado por cuál sería la forma de parar la concentración frente a la puerta del Ministerio de Transportes, Hernández asegura que «la convocatoria de una reunión antes del viernes paralizaría la operativa que se está comenzando a estudiar, ya que sólo queremos que nos escuchen y que también se reconozca la labor de los que vamos montados en los camiones». «Es importante que el Gobierno apruebe que se pueda repercutir unos precios dignos que nos garanticen la rentabilidad de nuestros camiones, sean cual sean nuestros costes», urgen.

No obstante, el Gobierno no se plantea, después de diez días de huelga reunirse con los transportistas de la plataforma aunque si que lo hará con la patronal para concretar las ayudas, aprobadas este lunes, valoradas en 500 millones de euros para hacer frente al alza de los combustibles derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia. Subvenciones que no han convencido a los camioneros y han provocado que varias grandes patronales se sumen a la huelga de los camioneros.