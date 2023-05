Natalia Chueca es la alcaldesa electa de Zaragoza. Quedó el domingo a un concejal de la mayoría absoluta. Sustituye a su compañero del PP, Jorge Azcón, con el que ha trabajado codo con codo en el ayuntamiento estos últimos cuatro años. Azcón asumirá la presidencia de Aragón en sustitución del socialista Javier Lambán.

Natalia Chueca acude a OKDIARIO tras la Junta Directiva Nacional del PP en la que ha participado y posado como parte de la nueva generación de dirigentes populares, en torno a Alberto Núñez Feijóo, que van a asumir, tras el 28M, un enorme poder municipal y autonómico. Casi sin tiempo para digerir y disfrutar de la victoria, Feijóo ha puesto ya en marcha toda la maquinaria del PP en cada rincón de España cara al 23J.

Feijóo ha pedido al PP no bajar la guardia y no confiarse. Sería el peor error frente a Sánchez. En la entrevista con HOY RESPONDE, Natalia Chueca lo expresa así: «Seguimos en campaña con los equipos trabajando y la misma ilusión. Si el 28M los españoles han dicho ‘no’ al sanchismo, el 23J toda España dirá ‘no’ al sanchismo con mayor contundencia. España está deseando enseñarle a Sánchez la puerta de salida. El 23 de julio Sánchez será historia». La futura alcaldesa de Zaragoza lo tiene claro: «Es como si hubiéramos ganado el primer tiempo del partido. Ahora queda la segunda parte. No nos hemos quitado el traje de faena».

Para Natalia Chueca, «el PP es la única alternativa a una forma de gobierno que ya conocemos, la de Sánchez, al que le da igual pactar con quien sea, cambiar leyes, ignorar los derechos de las mujeres, la malversación, dividir al país… Sólo le interesa mantenerse en el poder. El claro objetivo es que no gobierne en España nadie que se pueda apoyar en Bildu. Necesitamos un presidente del Gobierno responsable que ponga por delante el interés general y el servicio a España. Y ese presidente es Alberto Núñez Feijóo».

Ciudadanos no se presentará a las elecciones generales. En Castilla-La Mancha, Paco Núñez se quedó a 900 votos de ganar a Page. Los votos de Ciudadanos le hubieran dado la victoria. En Zaragoza los 5.530 votos que obtuvo Cs el domingo fueron también inútiles. Con ellos, Natalia Chueca hubiera obtenido el concejal que le faltó para la mayoría absoluta: «No presentarse es un acto de generosidad de Ciudadanos y hay que agradecerles que pongan por delante el interés general. El PP es la casa de todos los votantes liberales y reformistas. Todos somos piezas de un puzzle y se trata de sumar la parte que nos toca para, entre todos, construir una España mejor».

Proyectar Zaragoza

Natalia Chueca se marcó el objetivo electoral de gobernar en solitario el Ayuntamiento de Zaragoza: «Me siento muy satisfecha. Era un objetivo ambicioso y lo hemos conseguido. Sólo han quedado 12 concejales de la izquierda. Las políticas del PP estos años han funcionado ocupándose de los problemas reales de los ciudadanos para aumentar su calidad de vida: bajar impuestos, mejorar los servicios públicos y sociales, atraer inversión y generar empleo. Por tanto, es el resultado de cuatro años gobernando para todos los zaragozanos y para que Zaragoza, que ya es la cuarta ciudad de España, ocupe el lugar relevante en el país que le corresponde. Ahora toca seguir abordando el proyecto ambicioso que tenemos de transformación de Zaragoza».

Entre los proyectos que tomarán impulso, el de La Nueva Romareda, con Jorge Azcón, además, como presidente regional. Javier Lambán ha torpedeado durante los últimos cuatro años este y otros proyectos del ayuntamiento. Ahora, Azcón va a ser el presidente de Aragón y Natalia Chueca la alcaldesa de Zaragoza: «Javier Lambán se ha dedicado a ponernos palos en la ruedas y no hemos avanzado más por sus bloqueos constantes. Tener a Jorge Azcón en la presidencia, que conoce Zaragoza y sus necesidades y que quiere a Zaragoza, es fundamental para seguir creciendo y siendo el motor de Aragón».

Las tres capitales aragonesas van a tener alcaldesas del PP. «Ni una lección de feminismo de la izquierda», dice Natalia Chueca. «Nosotros se las damos a la izquierda, pero con hechos. Nosotros no vamos con pancartas y banderas. Trabajamos cada día», señala, destacando que, desde el 28M, «Aragón es la primera comunidad cuyas capitales de provincia van a estar todas gobernadas por mujeres». Es la línea pionera de su partido en toda España, con aquella generación de alcaldesas de 1995 con Luisa Fernanda Rudi, entre otras, que fue la primera alcaldesa de Zaragoza, la primera presidenta del Gobierno de Aragón y la primera presidenta del Congreso.

Lambán, machista

El socialista Javier Lambán ha mostrado su machismo recalcitrante durante la campaña electoral. Llamó varias veces a Natalia Chueca «proyecto floral» y volvió a repetirlo la misma noche del 28M. «Sus palabras le delatan y los ciudadanos no son tontos. Lo escucharon en campaña, como escucharon a la candidata socialista en Zaragoza, Lola Ranera, reírle la gracia en vez de recriminárselo», dice la futura alcaldesa.

Natalia Chueca llama la atención de los ciudadanos de Zaragoza por su sonrisa, que no es forzada sino espontánea, como pudimos comprobar acompañándole en su campaña. Disfruta con el contacto de la gente. Se pasea por OKDIARIO saludando a los compañeros y buscando aragoneses: «Hay que gobernar para todos con una sonrisa, pero esto no quita que cuando hay que ponerse serio, me ponga seria». Y lo dice señalando con el dedo índice de su mano izquierda. Chueca es zurda, pero del PP.