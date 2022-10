Para comprender hasta qué punto se ha deteriorado la seguridad en Cataluña sólo hay que echar un vistazo al estado de las comisarías y de su personal. Y sobre todo, a los agentes encargados de perseguir los delitos más graves, los que atentan contra la salud o la vida de las personas, y llevar a sus autores ante los tribunales. Los miembros de la División de Investigación Criminal, según explican fuentes internas de los Mossos d’Esquadra, están «al límite». La creciente carga de trabajo ha provocado bajas por estrés, ataques de ansiedad e incluso casos archivados de forma prematura por falta de capacidad para investigarlos.

«Hay tantos que nos presionan para cerrarlos sin resolución». La confesión de un agente de esta unidad a OKDIARIO deja a las claras lo que están viviendo desde hace ya algunos años en el grupo de mossos que persiguen a los autores de crímenes violentos. El último caso que han sumado a su larga lista de carpetas amontonadas en sus mesas ha sido el del joven apuñalado hasta la muerte durante los festejos de La Mercè del pasado fin de semana.

El aumento de la criminalidad y de los delitos violentos en Cataluña, y especialmente en Barcelona, queda patente en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior: dos de cada 10 crímenes se cometen en la región. Y esa situación, que viene arrastrándose desde hace años ya, ha dejado en cuadro a quienes deben investigarlos.

En la División de Investigación Criminal de los Mossos, explican fuentes policiales a OKDIARIO, hay «una terrible falta de personal». En parte, porque el ritmo de trabajo al que se han visto sometidos con ese aumento de la carga de trabajo sin precedentes ha provocado que aumente de forma significativa las bajas laborales.

«Hay muchos compañeros en atención psiquiátrica por cuestiones de estrés. Los ataques de ansiedad son constantes». Parte de los casos que investigan, cuyo número no para de crecer, quedan bloqueados por la falta de personal.

«Hay equipos trabajando en crímenes de hace dos, tres, cinco, hasta 15 años. Si se está en esos casos, no se puede seguir los más recientes. La primera etapa de investigación es muy importante, porque el terreno está fresco y es más fácil localizar testigos. Pero no hay personal para hacerla como es debido, y eso dificulta que se puedan resolver en un futuro». No hablan sólo de asesinatos y homicidios, sino también todas las agresiones graves -con armas blancas principalmente- de las que las víctimas se han salvado. Cualquier crimen que afecte a la vida o a la salud de las personas es de su negociado.

A la delincuencia callejera, que en los últimos años ha disparado las riñas tumultuarias con resultado de heridas graves, hay que sumar la implantación del crimen organizado en la región. Pero el problema principal, dicen, está en la calle: agresiones con arma blanca, muchas veces entre inmigrantes, que terminan archivándose sin culpable. Las comunidades donde se producen esas agresiones son impermeables al trabajo policial de investigación.

Además, a su labor se ha sumado otro obstáculo: la colaboración decreciente de la Guarida Urbana. «Se han puesto de perfil, ya no colaboran. Pero no hay mala intención, su falta de personal y la política no ayuda». «Bastante tienen con la jungla que es Barcelona», aseguran fuentes policiales de Mossos.

Y luego está la cuestión de los mandos. La cúpula política, explican, está «más preocupada por introducir cuotas de mujeres en el cuerpo que por resolver los problemas internos». Y la cúpula policial, además, está enfrentada: el número uno de Mossos ha pedido al consejero de Interior catalán que destituya a su número 2 por falta de confianza.

Criminalidad

El portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior no engaña. Recoge datos objetivos proporcionados por Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales. Estos datos colocan a Cataluña como la comunidad autónoma donde más delitos penales se cometen en toda España. En total, con los datos de 2021, son 390.356 delitos, un 20% de los 1.957.719 cometidos en toda España. Frente a Cataluña se encuentra La Rioja, con 9.115 delitos y Ceuta con 3.916 delitos.

A la cabeza de delitos en Cataluña están los hurtos, con 118.745, un delito que se puede ver frecuentemente en las calles de las grandes ciudades catalanas. El siguiente es robo con fuerza, por ejemplo, romper la ventanilla de un coche o una ventana para acceder a un domicilio, con 22.582 casos. Las riñas tumultuarias graves y menos graves, como los altercados relacionados con botellones fueron 3.134 en toda Cataluña durante 2021.