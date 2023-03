La reforma de la ley del sólo sí es sí sigue enfrentando a los socios de la coalición mientras prosiguen las rebajas de condenas a agresores sexuales y las excarcelaciones. La propuesta de los socialistas -que ha iniciado la tramitación parlamentaria con el apoyo del PP y el rechazo de Podemos- eleva las penas hasta situarlas al nivel del anterior Código Penal. Pese a sus evidentes consecuencias -con más de 700 delincuentes sexuales beneficiados-, Podemos siempre ha defendido el carácter «no punitivista» de la norma estrella de Irene Montero. No obstante, en 2018, la formación morada registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la «erradicación de las violencias sexuales» que recogía penas más elevadas que las que Montero aprobaría años después con su ley del sólo sí es sí.

Esa propuesta, de hecho, es la base de la que se sirvió la propia Montero para elaborar su ley. En plena polémica por el caso de La Manada, la iniciativa recogía novedades, como un delito específico para las agresiones sexuales en grupo, castigado con hasta 13 años de cárcel. Además, el texto ya unificaba los delitos de abuso y agresión sexual, la piedra angular de Podemos para los delitos sexuales.

Lo llamativo es que las penas recogidas entonces eran superiores a las que el Gobierno acabó aprobando en la ley del sólo sí es sí, una norma que contó con el visto bueno de Pedro Sánchez.

Pese a aunar el abuso y la agresión, la propuesta de Podemos castigaba el delito de «agresión sexual» con entre uno y cinco años de cárcel -al igual que el anterior Código Penal- y no de uno a cuatro, como quedó después aprobado con el sí es sí.

Además, si esa agresión sexual consistía en «acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de otros miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías» -violación- se castigaría con entre seis a 12 años de prisión, y no de cuatro a 12. Podemos incluyó ese delito como agravante de agresión sexual y no como un tipo específico, como sí hacía el anterior Código Penal.

La modificación de la ley del sólo sí es sí rebajó, en cambio, esas horquillas penales, lo que ha acabado derivando en la revisión de condenas a agresores sexuales y en su salida adelantada de prisión.

En su iniciativa, Podemos defendía que la «protección penal» no era lo más urgente, pues «por mucho que se mejore, si a la par no se adoptan medidas que apunten a modificar estereotipos, prejuicios sociales y pensamientos que permiten socialmente la repetición de estas conductas, no se habrá contribuido realmente a solventar el problema de la violencia sexual».

«Punitivismo»

Una tesis que va en línea con lo que se viene trasladando desde el propio Ministerio de Igualdad. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, llegó a afirmar que «el punitivismo no sólo no da más seguridad a las mujeres, sino que nos la quita».

La reforma de la ley del sólo sí es sí ha generado un enfrentamiento abierto entre los socios de coalición. Podemos acusa al PSOE de volver al Código Penal «anterior a La Manada» y defiende situar el «consentimiento» en el centro, algo que ya se recogía en el Código Penal. La propuesta de los socialistas regresa a las penas anteriores a la ley, aunque mantiene también la distinción entre abuso y agresión.

Unos y otros, sin embargo, han rechazado en todo este tiempo asumir responsabilidades políticas y culpan al Poder Judicial. Lo cierto es que en el Gobierno eran conscientes de los riesgos de la rebaja de las penas, como reveló la propia ex vicepresidenta Carmen Calvo y confirmó un informe de Moncloa revelado por OKDIARIO.