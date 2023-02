Igualdad rechaza penas más altas para los violadores ¡porque «quitan seguridad a las mujeres»!

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha sostenido este jueves que «el punitivismo no sólo no da más seguridad a las mujeres, sino que nos la quita». Rosell ha criticado que, en el debate por la conocida como ley del sólo sí es sí -que ha provocado la revisión de condenas a la baja de decenas de agresores sexuales- se defiendan mayores penas para estos delincuentes. «Tenemos un marco muy organizado a nivel europeo internacional, como en EEUU y Brasil, de véndeme tu libertad a cambio de una falsa seguridad y de un punitivismo que no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos, porque de hecho es contrario a ello. El punitivismo no sólo no da más seguridad a las mujeres, sino que nos la quita», ha defendido la alto cargo de Irene Montero, en plena polémica por la excarcelación de violadores.

En este contexto, ha criticado por ejemplo que «cuando Vox pide prisión permanente revisable, lo hace porque así aísla el problema, como si la solución fuera penal y deja a la mujer sin el paraguas de lo colectivo, diciéndole yo tengo la solución, cojo a este señor, le encierro y tiro la llave». Esto, ha destacado, «crea muchísima inseguridad, es una base muy clara de feminismo jurídico, que llevamos muchos años estudiando estas cosas».

«200 jueces»

«Cuando el debate es de brocha gorda, todo el mundo dice, vaya error, vaya error», se ha quejado. Además, ha arremetido de nuevo contra la Justicia, señalando que «hay 200 jueces remando en contra» y señalando incluso que los magistrados actúan con «voluntarismo». «Si tienes que sacar a un tipo de prisión tienes que hacerlo cuando entra en vigor la ley y no cuatro meses después», ha subrayado, en una entrevista en el programa La Cafetera, en Radiocable.com.

«Vamos a intentar poner un poco de cabeza en este debate y no dejarnos llevar por venga, más penas y ya está. Y cómo sois tan soberbias de no admitir más penas. Porque son contraproducentes», ha insistido. «En el franquismo las penas eran muy altas y había una huida evidente. Es muy machista que la libertad sexual no sea un valor en sí», ha abundado.

Tras negar que la norma implicase una reducción de las penas, como sí había advertido, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), PSOE y Podemos negocian ahora a contrarreloj una reforma de la ley para elevar las horquillas penológicas. El principal desacuerdo entre los socios está en la noción de «consentimiento» que el partido morado considera «el corazón» de la norma. La intención del PSOE es registrar cuanto antes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que aumente las penas actualmente recogidas en el texto. Esa reforma, no obstante, no evitará que las rebajas sigan produciéndose y que los agresores que ya están en prisión se beneficien del sólo sí es sí.

«Estas revisiones no se pueden evitar con que haya estado un cuarto de hora en vigor este Código Penal», ha reconocido Rosell, que sostiene, como el resto del Gobierno, que el problema no se debe a «un error» de la norma, sino a una mala interpretación de los jueces.