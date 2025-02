La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado que «los médicos en este país» estén «mal pagados». «Si hacemos una media de lo que venimos a cobrar, un médico cobra lo mismo que un ministro», ha detallado la política de Más Madrid, sanitaria de profesión, en una entrevista este viernes.

García ha tratado de defender esta posición para asegurar que los cargos de responsabilidad no debería de poder «complementar su sueldo» en la sanidad pública con otro cargo en la privada, argumentando que ya tienen una buena retribución y que, por tanto, no necesitan ninguna otra. «Los directivos y jefes se tienen que deber a esa responsabilidad», ha manifestado.

«Estamos en el percentil 99 de los profesionales que mejor estamos pagados de este país», ha valorado la ministra de Sanidad. García ha querido comparar solamente los salarios de los sanitarios con otros trabajadores de España. Y es que, a ojos de la dirigente de Más Madrid: «Si nos comparamos con otros países, también tenemos que hacer la traslación de los salarios mínimos y los sueldos de otros países».

Ahora bien, sí ha admitido que los médicos sin una posición de responsabilidad sí que podrán continuar compatibilizando un trabajo en la sanidad pública con otro en la privada. «Si alguien quiere complementar su sueldo porque el que le parece que el que tiene en la pública no le llega, me parece bien», ha subrayado la ministra.

«Es un puesto al que tú te presentas y tienes un puesto de responsabilidad full time, dedicación exclusiva, se entiende perfectamente fuera de nuestro entorno, un jefe de servicio no cuelga el fonendo a las tres de la tarde porque el servicio sigue funcionando y porque no dejamos de tener cargos de responsabilidad», ha explicado.

Críticas a Ayuso: «Es tóxica»

Mónica García ha aprovechado su entrevista en La 2 para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De la líder del PP de Madrid ha asegurado que «es tóxica» y que «no es buna para el conjunto de la ciudadanía y de la democracia». «Es trumpista», ha subrayado.

«Echo de menos a mi grupo parlamentario», ha confesado García, pero dice que no añora la presencia de Ayuso. «Ella debe ser que sí, porque me menciona mucho, no siempre para bien, o nunca para bien», ha puntualizado. «No echo de menos esa manera de hacer política», ha expresado, para pasar a calificar su forma de dirigir la Comunidad como «tóxica».

«Lo estamos viendo con esa nueva forma de hacer política, el trumpismo, esa oleada reaccionaria que insulta, miente, intoxica y embarra las reflexiones públicas», ha añadido.

También ha arremetido contra el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a quien le ha dicho que «ha filtrado, ha dicho bulos y mentiras, que es su única herramienta». «Son unas filtraciones para intentar esconder lo que realmente está en la Comunidad de Madrid», ha asegurado en alusión a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.