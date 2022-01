Juan Carlos Monedero ha regresado esta semana a las aulas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y lo hace para hacer propaganda de Podemos, tal como ha presenciado OKDIARIO. El amigo íntimo de Pablo Iglesias explica a los alumnos que hay una falta de liderazgos en el espacio de la izquierda en el que él se siente representado, tanto en Latinoamérica como en España. Por eso, aboga por que la formación morada sea «un partido movimiento».

Se trata de un plan que Monedero lleva mucho tiempo construyendo y difundiendo. Ahora da un paso más allá y lo hace en el campus de Somosaguas. El ideólogo morado usa las asignaturas que imparte para reflexionar en voz alta sobre el futuro de Podemos. Las dos horas de clase a la que este periódico ha accedido como oyente están trufadas de consideraciones sobre lo que debería hacer la izquierda política.

«Fijaos que en este nuevo descongelamiento de la historia va a haber partidos como en la Revolución Rusa, pero no basta. ¿Por qué? Porque hay más personas conscientes de la situación actual. Necesitamos algo que yo creo que va a ser el partido movimiento, pero no sabemos muy bien qué coño es eso. Vamos a ir pensándolo. Pero va a tener que ser algo que sea mucho más amplio», comenta en clara alusión al proyecto de Frente Amplio que Podemos quiere para Yolanda Díaz.

«No va a ser simplemente que venga un líder o que venga un partido y lo solvente todo. Ya no es así. Porque uno de los elementos que tenemos es esa fragmentación enorme. Entonces estamos un poco asqueados», lamenta.

El director de la fundación de Podemos, como ha comprobado in situ OKDIARIO, alecciona a sus estudiantes, futuros politólogos, con un clásico en la historia de Podemos para obtener votos: hay que politizar el dolor. «Si no te duelen las cosas, nunca vas a cambiarlas», explica el profesor.

Politizar el dolor

Otra de las ideas que lanza Juan Carlos Monedero a sus alumnos es precisamente cómo, para conseguir que una sociedad haga algo siempre, antes hay un dolor previo que hay que reparar. «Si no te duelen las cosas, nunca vas a cambiarlas. ¿Qué le ocurre, por ejemplo, a la clase obrera? Que deja de dolerle su condición de clase obrera. ¿Por qué? Porque es como la escena divertida de la película La Vida de Brian cuando dicen ‘¿qué le debemos a los romanos?’ y empiezan a enumerar ‘el derecho romano, las calzadas, el vino y mucho más’».

De esta forma, Monedero utiliza la clase como laboratorio político para impulsar su ideología de izquierdas. Señala que la sociedad actual ya no es de obreros y proletarios porque surge «la clase media». «La clase media no son capitalistas, pero tampoco es simplemente un trabajo asalariado sin más. Lo entendieron los partidos atrapalotodo en los años 60. Transita hacia lugares centristas donde la apelación a la clase obrera no funciona. Ahora tenemos el problema de los riders que se creen emprendedores. ¿Cómo vas a ser clase media si cobras 900 euros?».

El fundador de Podemos confiesa así que el partido morado de puertas para afuera deja el discurso comunista clásico aparcado. «En España hay como ya 20 millones de asalariados, pero en los sindicatos sólo hay dos millones y medio, no llega a tres. Hay 17 millones de currantes que no están en sindicatos. Por eso os ha tocado vivir unos tiempos complicados», relata Monedero.

Monedero recibió en 2020 un fallo del Tribunal Supremo que dictaminó que era incompatible ser profesor a jornada completa en la UCM y colaborar con gobiernos de Latinoamérica como asesor. No obstante, consiguió el permiso para impartir la asignatura Teoría y Práctica de la Democracia a dos grupos del Grado de Ciencias Políticas en el segundo cuatrimestre que ahora empieza.