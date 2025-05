La investigación judicial que encabeza el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, aumenta la presión sobre La Moncloa después de que Raúl Díaz, coordinador de personal de Moncloa en 2018, se desmarcara este miércoles de la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del jefe del Gobierno. El ex alto cargo de Presidencia ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Se trata del tercer cargo que echa balones fuera y que señala a otro responsable en la contratación de Álvarez.

Díaz ha comparecido en la pieza separada del caso Begoña Gómez en el que se investiga la contratación como alto cargo en La Moncloa de Álvarez, quien ejerció sus funciones como asesora de la mujer del presidente del Gobierno. A la esposa del jefe del Ejecutivo se la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

El primero en ser citado fue Alfredo González Gómez, que trabajaba como vicesecretario general de Presidencia cuando se produjo la contratación de la asesora de Gómez. El alto cargo acudió como testigo y admitió haber sido la persona que firmó el documento para fichar a Álvarez, pero que no la conocía. En esa declaración fue donde mencionó a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y, en aquel momento, su superior.

El juez Peinado citó a Bolaños como testigo sobre la contratación de Álvarez, aunque finalmente su comparecencia se realizó en el complejo de La Moncloa, al haber sido nombrado por su ex subordinado en calidad de secretario general de Presidencia. El titular de Justicia también se desvinculó de la contratación, aseguró que no la conocía antes de entrar a trabajar, pero que no era su responsable.

El magistrado instructor instó al ministro a darle el nombre de la persona que fuera el jefe de Álvarez. Bolaños aseguró que lo desconocía, por lo que Peinado pidió un receso para permitirle buscarlo y, finalmente, dio el nombre de Raúl Díaz, coordinador de Personal de La Moncloa y un asesor de confianza de Sánchez.

Díaz ya había firmado hace unas semanas un documento en el que detallaba las labores de la asesora de Gómez. Sin embargo, él se ha postulado como el mero firmante, pero ha señalado a otra funcionaria como la que redactó el certificado de funciones de Cristina Álvarez. Esta persona fue Beatriz Rodríguez, según Díaz y quien, presumiblemente, acudirá al juzgado como testigo. Lo que aún no se ha aclarado es quién propuso dicho nombramiento.

Además, el actual delegado del Gobierno, Francisco Martín, tampoco aclaró a Peinado la contratación de la asesora.

Martín fue citado como imputado por Peinado debido a su «aparente participación» en el nombramiento cuando era jefe de gabinete del actual ministro de Presidencia, Bolaños.