Miguel Tellado: «Sánchez puso a Óscar Puente en Transportes para cuidar la finca»

Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, cree que Pedro Sánchez nombró a Óscar Puente ministro de Transportes «para cuidar la finca y mantener bajo control un Ministerio bajo sospecha». En la entrevista a OKDIARIO, Tellado ironiza sobre los méritos de Puente para ser ministro de Transportes: «Óscar Puente es más experto en tramas que en trenes».

Miguel Tellado recuerda que el Ministerio de Óscar Puente ha sido registrado por la Guardia Civil en busca de pruebas de graves delitos. La UCO está analizando toda la documentación y ordenadores confiscados a los detenidos. La Guardia Civil ha pedido los correos de, al menos, nueve altos cargos y ex altos cargos de Transportes.

PREGUNTA.- Óscar Puente mantiene como altos cargos de su ministerio a altos cargos de Ábalos que aparecen en la investigación. ¿Qué le parece?

RESPUESTA.- No creo que Óscar Puente haya sido nombrado ministro por sus conocimientos en puentes y calzadas o por sus conocimientos en trenes. Probablemente, Puente es más experto en tramas que en trenes. Creo que ha sido designado para cuidar la finca y mantener el control de un Ministerio que está bajo la sombra de la sospecha. Y creo que no es casual su nombramiento, porque Puente también forma parte de ese núcleo duro de Pedro Sánchez que está bajo sospecha y está siendo investigado. La realidad es que es tremendamente grave. Hace una semana el Ministerio de Transportes fue registrado buscando pruebas. El PSOE y el Gobierno tienen que dar explicaciones, rendir cuentas y no mirar hacia otro lado. Toda la corrupción es mala, venga del lado que venga. El Gobierno tiene que dar explicaciones.

Altos cargos de Puente

La investigación revela que la trama Koldo tuvo «influencia» sobre, al menos, cinco altos cargos del Ministerio con Ábalos, que han mantenido sus puestos o, incluso, han promocionado con Óscar Puente. Varios de ellos se reunieron en noviembre y en febrero con Koldo en la marisquería La Chalana de Madrid. La Guardia Civil les grabó y fotografió.

Son el actual número tres de Puente en Transportes, Jesús Manuel Gómez García; Vicente Calzado Téllez, director de EMFESA, sociedad mercantil de ADIF donde trabaja el hermano de Koldo; la ex directora general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (SEITT), Cristina Moreno Fernández, del PSOE valenciano como Ábalos, que hoy es senadora; y el ex director general de Conservación y Mantenimiento de ADIF, Ángel Contreras, ascendido por Óscar Puente a presidente de la compañía.

La derivada de ADIF

El caso de Ángel Contreras llama la atención especialmente, porque fue ascendido por Puente en plena polémica por las numerosas averías y descarrilamientos de los Cercanías en Madrid. Contreras era el responsable del mantenimiento de esas vías, pero fue ascendido por Puente a presidente de ADIF.

ADIF tiene un presupuesto mayor que algunos ministerios y aparece, según el propio Gobierno, como el principal beneficiario en España de los fondos europeos repartidos por Pedro Sánchez y Nadia Calviño: 2.555 millones de euros. ADIF ocupa el primer y segundo lugar de los beneficiados por los fondos. El tercero es el Ministerio de Transportes.

Pedro Saura y Correos

En las grabaciones a los implicados, según se ha publicado, Joseba García asegura que su hermano Koldo ha hecho gestiones para que deje EMFESA y pase a Correos con Pedro Saura, que fue secretario de Estado de Transportes con Ábalos. De la conversación se desprende que Koldo sabía con anterioridad que Pedro Saura iba a ser nombrado presidente de Correos.

Pedro Saura ha sustituido en Correos a Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Sánchez cuando se hizo con la Secretaría General del PSOE. Sánchez le nombró presidente de Correos en 2018 nada más ganar la moción de censura. Serrano ha dejado en Correos un agujero de más de 1.000 millones de euros en sus cuentas.

Rubén Eladio López Martínez

En algunas de las grabaciones intervenidas, según se ha publicado, Koldo habla también con la mujer del policía Rubén Eladio López Martínez, nombrado por Ábalos director de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Crisis del Ministerio de Transportes justo al mes siguiente del paso de Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Barajas en enero de 2020. La mujer del policía, según se ha publicado, se preocupa por la continuidad en el puesto de su marido y Koldo le tranquiliza. Hablan de Óscar Puente.

Rubén Eladio López Martínez aparece, entre otros casos, en el del Pequeño Nicolás y en los medios se le ha calificado como «un consigliere de Ábalos», que, según se publicó, viajó en 2021 al Hotel La Mamounia de Marrakech, de cinco estrellas, invitado por el Servicio de Inteligencia de Marruecos.

En las grabaciones publicadas de los implicados, Koldo tranquiliza a sus interlocutores sobre Óscar Puente y a alguno le recomienda hablar con él, sugiriendo que ya se han hecho gestiones ante el actual ministro de Transportes.