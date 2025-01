Miguel Tellado: «Nosotros tenemos que entendernos con Vox sin ningún complejo»

«Tenemos que entendernos con Vox sin ningún complejo». Lo afirma Miguel Tellado en una entrevista a OKDIARIO. El portavoz del PP en el Congreso no deja lugar a dudas a diferencia de las que marcan otros dirigentes del PP, a veces en público y otras en privado: «Yo tengo relación en el Congreso con todos los partidos políticos, salvo con Bildu. Con Bildu, nada». Y añade: «Con Vox tengo una relación más estrecha que con el resto. PP y Vox somos partidos cercanos». A Miguel Tellado le da igual el discurso que le quiera marcar la izquierda. ¿No le preocupa que le digan que habla con Vox?, le preguntamos. «No», responde claramente. «No tengo ningún complejo ni ningún reparo en este sentido».

Miguel Tellado habla con naturalidad de Vox, a diferencia de otros líderes nacionales y regionales de su partido. Con la misma naturalidad marca también distancias con los de Santiago Abascal: «Somos partidos diferentes, evidentemente. Nosotros somos un partido de centroderecha y Vox tiene posiciones más a la derecha que las nuestras. A veces las compartimos y otras veces no». Y reitera: «Tenemos que hablar y entendernos con Vox y creo que ese diálogo es importante».

Preguntamos a Miguel Tellado si esto lo tienen tan claro otros compañeros suyos de la dirección del PP o en los distintos territorios. Tellado reconoce que no, pero lo considera normal porque -señala- «el PP es un partido de amplio espectro y no una secta». Tellado lo explica así: «Nuestro partido es un gran partido. Somos un partido de Estado, un partido de gobierno, un partido que nace con la democracia española y somos un partido de amplio espectro. Dentro del Partido Popular hay gente de distintas sensibilidades políticas agrupadas en ese espacio del centro derecha, que en distintas comunidades estamos cercanos al 50% del voto, como en Madrid, Galicia… Somos un partido de amplio espectro y dentro de un partido de amplio espectro hay gente que opina una cosa y gente que opina otra. Pero a todos nos une la creencia de que el PP, como partido de Estado y de gobierno, es el instrumento para mejorar las cosas y construir una alternativa de gobierno distinta a lo que representa Pedro Sánchez. Esto es lo que nos une».

Tellado cree normal que en el PP haya discrepancias, por ejemplo, sobre la relación con Vox, y destaca: «Nosotros somos un partido, no somos una secta. Es normal que en un partido haya gente con una opinión o con otra. Lo importante es que, a pesar de divergir en cuestiones concretas, se tiene una idea común de lo que es España y de lo que debe hacer un gobierno en una situación como la que vivimos. Esto es lo que nos hace grandes y lo que nos diferencia de otras formaciones políticas».

¿Abascal o Sánchez para cenar?

A Borja Semper, compañero de Miguel Tellado en la dirección del PP, le preguntaron en TVE hace unos meses con quién preferiría irse a cenar. La presentadora de 59 segundos le dio a elegir entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal. La escena fue llamativa. A Semper ambas opciones le parecieron horrorosas mientras hacía bromas con la periodista Esther Palomera. Finalmente respondió: «Con ninguno de los dos».

Ahora le repetimos la pregunta a Miguel Tellado: «¿Abascal o Sánchez? ¿Con quién se iría a cenar? Borja Sémper contestó que con ninguno de los dos. ¿Y usted qué dice?». Tellado responde sin tontería alguna e ipso facto: «Pues evidentemente con Abascal, sin ninguna duda». ¿Sin ninguna duda?, le reiteramos. Y remata: «Claro. Yo con Sánchez no me iría a cenar. Porque, además, estoy seguro de que me engañaría y que, al final, me acabarían robando la cartera».

En la entrevista a OKDIARIO, Miguel Tellado elogia al presidente de Argentina, Javier Milei, del que -dice- «es la gran esperanza del continente americano» y expresa su respeto por Donald Trump: «Trump es el presidente legítimo de los Estados Unidos y a España le interesa tener una buena relación y sintonía con Estados Unidos». Tellado deja claro que no comparte la afirmación sobre Trump de su compañero de dirección en el PP Esteban González Pons. En un artículo en Las Provincias, González Pons escribió: «Trump es el macho alfa de una manada de gorilas». Pons es el vicesecretario de Relaciones Institucionales de Alberto Núñez Feijóo. Haciendo amigos…