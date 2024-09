El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha arremetido este miércoles contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja: «El que vive de alquiler soy yo, usted en una residencia oficial sin pagar».

El diputado popular ha realizado una interpelación urgente a la representante de Sumar sobre «los principios democráticos que inspiran la acción de su Gobierno». Después de que el dirigente del PP le haya acorralado con múltiples preguntas sobre todos los problemas que rodean a su Ejecutivo, Díaz ha tratado de escurrir el bulto: «Si quiere, hablamos de Venezuela, de Ginebra, de Suiza, de lo que usted quiera, pero vamos a hablar de los problemas de los españoles, señor Tellado, el 35% de las personas que viven en alquiler tienen riesgo de exclusión social».

«¿Sabe cuál es el salario medio en la provincia de Coruña?», le ha preguntado Díaz, para volver a cuestionarle: «¿Sabe lo que vale un alquiler, señor Tellado?». «¿Puede alguien vivir con 1.464 € al mes y pagar un alquiler en la ciudad de Coruña, a la que pertenecemos usted y yo, con estas condiciones materiales de vida?», ha vuelto a interrogar la vicepresidenta segunda del Gobierno a Tellado.

«55 preguntas, cero respuestas»

El portavoz del PP ha recriminado a la ministra de Trabajo que no haya respondido a las interpelaciones que le ha hecho desde la tribuna de oradores: «55 preguntas, cero respuestas». «Yo le he planteado cuestiones sobre Venezuela, sobre la compra de una investidura a cambio de favores para políticos corruptos; le he preguntado sobre los ataques de su Gobierno a los jueces, sobre los ataques de su Gobierno a los medios de comunicación y sobre los ataques de su Gobierno a esta Cámara, que es la sede de la soberanía nacional», ha enumerado. «¿Y usted de qué me habla? De nada, porque usted es tan cómplice como Sánchez», ha espetado a Yolanda Díaz.

«Sobre la marcha de España, que usted está encantada de haberse conocido, me pregunta a mí si sé el precio del alquiler. La que no lo sabe es usted. El que vive de alquiler soy yo y la que vive en la residencia oficial es usted, sin pagar la vivienda», ha manifestado. «El que sabe lo que cuesta la vivienda de alquiler soy yo, no usted», ha incidido Tellado a la ministra de Trabajo.

Tellado, ha concluido su turno de réplica en el Congreso lamentando que Yolanda Díaz «no haya aprovechado su primer turno» para «desmarcarse de Sánchez». «Tiene ahora un turno de réplica, cinco minutos para demostrarnos que la señora Díaz no es como Pedro Sánchez», le ha ofrecido el portavoz del PP en la Cámara Baja. Un tiempo en el que el político popular le ha instado a demostrar que «Sumar no es lo mismo que el PSOE». «Si no, tendremos que darle la razón a sus ex compañeros de Podemos cuando dicen que usted ha traicionado la esencia ideológica de lo que defendía», ha concluido el diputado de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.