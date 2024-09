Feijóo propone un «banco de horas» para la conciliación y flexibilizar la jornada laboral

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanza en su apuesta por promover políticas de conciliación y plantea la puesta en marcha de un «banco de horas» para facilitarla, así como una «flexibilización» de la jornada laboral. De esta manera, el jefe de la oposición acota más su planteamiento tras abrirse a estudiar la implantación de una «semana laboral de cuatro días», con «nueve horas al día» de trabajo, pero manteniendo siempre la «productividad». El PP tiene previsto llevar al Congreso de los Diputados en breve una proposición de ley de Conciliación.

Feijóo avanza de esta manera en la voluntad del Partido Popular de profundizar en el debate de la concentración de la jornada laboral en cuatro días a la semana. «El planteamiento de Feijóo está condicionado al acuerdo entre empresas y trabajadores, sin margen para la imposición por parte ni del Gobierno ni de ninguna de las partes. Además, está vinculado a aquellos sectores en los que sea posible», señalan fuentes de Génova. Está previsto que el jefe de la oposición se reúna con los agentes sociales, patronal y sindicatos mayoritarios, en las próximas semanas para abordar esta materia.

A juicio del líder del PP, hay un problema de productividad en nuestro país, pero apuesta por afrontarlo de manera conjunta con otro de los asuntos que nos lastra como país: la baja natalidad y los problemas de los padres para conciliar trabajo y familia, añaden las fuentes del PP.

Según tales fuentes de Génova, esta «vocación de Feijóo supone un paso adelante del Partido Popular en una preocupación social que también tiene derivadas económicas, y que aparece entre las preocupaciones de un electorado transversal, porque la conciliación es una preocupación para familias de todo espacio ideológico».

Las propuestas del PP en materia de conciliación incluyen otras propuestas como la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, los incentivos fiscales a las empresas que faciliten el regreso a su puesto de trabajo a aquellas mujeres que hayan pedido una excedencia para el cuidado de sus hijos, y la libertad de padres y madres de ubicar los días de permiso por maternidad y paternidad en función de sus preferencias personales y sin imposiciones por parte del Gobierno.

«Seguro que alguna vez podemos trabajar nueve horas al día durante cuatro días a la semana. ¿Por qué no? Yo de momento prefiero hablar de un banco de horas y que los trabajadores puedan elegir cómo utilizan por razones de conciliación, y también de una jornada flexible, pero las nuevas formas de trabajo nos hacen albergar la esperanza de que podamos trabajar quizá unas pocas horas más al día, pero un día menos a la semana», mantiene Feijóo.

Eva Cárdenas

Feijóo trató estas y otras cuestiones en una entrevista para la revista Vanity Fair realizada a principios de septiembre y que sale ahora a la luz. En dicha entrevista también realiza declaraciones la pareja del ex presidente de la Xunta, la empresaria Eva Cárdenas. En pleno caso Begoña Gómez, donde se investiga como imputada a mujer del jefe del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Cárdenas afirma que «nosotros separamos mucho nuestras vidas profesionales e intentamos respetarnos y no interferir». También sostiene que «si (Feijóo) me pide ideas, se las doy feliz, pero no me meto en su trabajo como él no se mete en el mío», asegura.

Precisamente, en relación con el caso Begoña Gómez, Feijóo subraya que si bien «en 46 años de democracia nunca ha sido necesario, con lo que está pasando ahora, quizá deberíamos concretar un poco más» la figura de la esposa del inquilino de la Moncloa. «Ningún presidente del Gobierno ha tenido los problemas que tiene este, pero la legislación es muy clara en cuanto al tráfico de influencias», apunta el líder del PP.

Igualmente, preguntado sobre su opinión acerca de que «los familiares de los parlamentarios se hayan convertido en un arma arrojadiza», Feijóo responde lo siguiente: «Si una pareja utiliza un cargo para medrar económica o empresarialmente, es reprochable, pero la responsabilidad última es del político. Puede haber responsabilidad penal o no, pero la responsabilidad política es innegable. Si uno mete la pata, tendrá que asumir responsabilidades, lo que no puede es difamar a otro para buscar el empate».

De otro lado, respecto a la fuga del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont el pasado agosto tras su visita a Barcelona el día de la investidura del socialista Salvador Illa, Feijóo asevera que «si en agosto hubieran detenido a Puigdemont, hoy Pedro Sánchez no sería presidente del Gobierno. «Si hubiera cumplido con su deber siguiendo las instrucciones de detención del Supremo, hoy no tendría la mayoría necesaria para seguir siendo presidente», recalca.