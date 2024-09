Feijóo carga contra el «gobierno insostenible» de Sánchez y lo compara con un «hámster en una rueda»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duro este lunes contra el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha enfatizado que se encuentra en una situación «insostenible» por su falta de apoyos, su incapacidad de legislar y su pretensión de controlar a los jueces y a los medios de comunicación, y lo ha comparado con un «hámster en una rueda».

Así se ha pronunciado en un discurso en abierto pronunciado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP en su primera reunión tras el verano, que se ha celebrado en el hotel NH Eurobilding de Madrid. En presencia de sus barones, Feijóo ha subrayado que «el cambio se acelerará en las urnas cuando el independentismo no tenga más que exprimir al Gobierno y los españoles voten con la unidad que nos faltó el año pasado», ha recalcado en alusión a los votos que se fueron a Vox y quedaron sin representación.

«De este Gobierno no se puede esperar más que engaños, abusos de poder, ausencia de principios y una legislatura ingobernable. El Gobierno se parece a ese hámster que está metido en una rueda y sigue dando vueltas todos los días», ha recalcado.

Entretanto, el jefe de la oposición ha puesto en valor que «el cambio ya está en marcha», con las políticas que están desplegando alcaldes y presidentes autonómicos del PP, con su «sentido de Estado y defensa de los intereses generales». También ejerciendo sus parlamentarios la mayoría absoluta en el Senado, con 12 leyes aquí aprobadas y luego bloqueadas en el Congreso, y con su trabajo como principal grupo de esta Cámara baja. «Este partido está logrando victorias para nuestro país, para los españoles, como la ley ELA o la designación del presidente electo de Venezuela. Para esto está este partido», ha apostillado Feijóo.

Además, Feijóo ha avanzado que su formación va «incidir» en mejoras para la vivienda, ha recordado el pacto migratorio alcanzado con Canarias para forzar al Gobierno a salir de su inacción, y se ha detenido en la proposición de Ley de Conciliación que el PP va a presentar en el Congreso «para que los grupos se retraten».

Sobre este asunto, el líder del PP ha adelantado que solicitará en un encuentro con los agentes sociales, esto es, patronal y sindicatos, para hablar del plan de conciliación de los populares. Dentro de esta ley figuran medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años o ampliar los permisos de paternidad y maternidad para que los padres y madres puedan repartirlos libremente .»Este país debe poner alfombra roja a quien tenga la valentía de traer una persona al mundo y mi Gobierno lo hará», ha prometido Feijóo.

«Plan de censura»

Además, ha criticado que el Gobierno «solo guarde fuerzas para tratar de manipular la opinión pública y callar cualquier crítica», en una estrategia para «controlar la prensa, la justicia y a los ciudadanos con criterio propio a través de su «plan de censura». «Sánchez tiene la misma credibilidad con su Plan de Acción por la Democracia que la que tendrá mañana Zapatero hablando de la democracia y sus derechos», ha denunciado Feijóo.

«Mientras ellos siguen en la rueda del hámster, nosotros contribuimos a la política que sirve, a ser firme ante los privilegios», ha dicho también en relación al cupo independentista pactado por el Ejecutivo de Sánchez con los separatistas catalanes. «El cambio es ser firme ante los privilegios, dedicarnos a los problemas de los españoles», ha añadido.

«Hay una alternativa que no se va a quedar esperando su turno, vamos a demostrar que el cambio no sólo vendrá de un Gobierno decadente, sino que vamos a ganárnoslo todos los días. Ante un gobierno cuya decadencia se acelera, elevemos el listón, no sólo seamos exigentes con ellos, también con nosotros mismos», ha declarado Feijóo ante los suyos.

«Ante quien quiere una sociedad dócil y que se rinda, mostremos que hay una alternativa a la que los españoles sí podrán exigirle porque podrán esperar más de nosotros. Y ante el peor de los gobiernos, no seamos el menos malo de los partidos, sino la mejor opción para España y todas las generaciones», ha sentenciado.

Presupuestos

Junto a ello, Feijóo también ha calificado de «demencial que el Gobierno que dice que ‘no aprobar los Presupuestos no es ningún drama’, amenace a los presidentes autonómicos con pérdidas millonarias si no se aprueban». Y lo mismo ocurre, ha proseguido, con «el presidente que afirma que hay legislatura para rato y manda una delegación a Suiza para rogar a Puigdemont que no la dé por finalizada», ha comentado el líder del PP sobre el viaje de Santos Cerdán de este fin de semana a Ginebra.

De otro lado, el Comité Ejecutivo Nacional del PP ha aprobado el nombramiento de Ildefonso Castro, ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Mariano Rajoy, como nuevo secretario de Política Internacional del Partido Popular en sustitución de Gabriel Mato, que pasará a presidir la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat).