Junts al PSOE en Suiza: «Esto está prácticamente finiquitado, habéis incumplido 28 compromisos»

Pedro Sánchez ha fracasado, por segunda vez en 48 horas, en su intento de convencer en Suiza al fugado Carles Puigdemont de que vuelva a garantizarle el apoyo parlamentario de Junts, y evitar así que salte por los aires la gobernabilidad del débil Ejecutivo socialcomunista, lo que en la práctica dinamitaría la legislatura. Tras la fallida reunión del viernes entre las delegaciones socialistas y de Junts, este sábado volvieron a sentarse a negociar, pero el resultado ha sido el mismo: los de Puigdemont mantienen su rechazo a seguir apoyando a Sánchez en el Congreso, lo que incluye su negativa a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. La frase de Junts en la negociación de este sábado con el PSOE en Suiza es contundente: «La legislatura está prácticamente finiquitado, habéis incumplido 28 compromisos».

Junts se ha sentado a esta mesa de negociación con una lista tan larga como detallada de las promesas que Sánchez les ha hecho y ha incumplido. Un total de 28 cesiones fake que Puigdemont no va a pasar por alto. Pone en serios aprietos al Gobierno: los siete votos que Junts tiene en el Congreso le son imprescindibles al líder del PSOE para tener mayoría suficiente en la Cámara Baja.

Entre esas 28 promesas que Junts le reprocha a Sánchez que ha incumplido figuran la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía para que –entre otras cosas– exima a Puigdemont del delito de prevaricación por el que sigue imputado; la declaración del catalán como lengua oficial en la UE; el traspaso a Cataluña de las competencias en materia de extranjería, y una modificación sustancial del techo de gasto presupuestario.

Fuentes próximas al equipo negociador, que conocen de primera mano la marcha de estas reuniones que están teniendo lugar en Suiza, han indicado a OKDIARIO que los de Junts se sienten «engañados» por Sánchez, que «el malestar es muy considerable y la desconfianza es total». Y subrayan que, salvo que la delegación sanchista asuma compromisos y concesiones extra, garantizadas, no están dispuestas a volver a prestar su apoyo al inquilino de La Moncloa.

La relación entre Junts y Sánchez saltó por los aires después de dos hechos esenciales. Por una parte, la demostración de que la Ley de Amnistía redactada por el Ejecutivo no garantiza la inmunidad plena a Puigdemont, porque el Tribunal Supremo lo mantiene imputado por prevaricación vinculada al procés. Y, por otra parte, el pacto de coalición de gobierno sellado en Cataluña entre el PSOE y ERC para investir al socialista Salvador Illa, presidente de la Generalitat, relegando a los de Junts a la oposición, con una presencia secundaria, en suma, en la escena institucional catalana. Esto último, además, cuando Junts pugna por ERC en el caladero del electorado independentista.

El sanchismo insiste con Junts

Sánchez, pese a estos dos días de fracaso negociador, no da por rotas las conversaciones que ha desplegado en Suiza. La delegación socialista, encabezada por Santos Cerdán –secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza del presidente– tiene una orden: que no vuelvan sin haber restablecido los puentes con Puigdemont. Así que lo van a seguir intentando. El PSOE busca cómo convencer al president fugado, y Junts no está dispuesto a darse por convencido sin cesiones extra y garantizadas que el sanchismo tiene que ponerles en firme sobre la mesa.

Las mismas fuentes han explicado a OKDIARIO que este domingo va a tener lugar una nueva reunión en Suiza entre las delegaciones socialista y de Junts. Será la tercera en 72 horas.

El empeño que está poniendo Sánchez en estas conversaciones demuestra que reconoce, de facto, que de ellas depende su futuro en La Moncloa. Hasta ahora se ha mostrado desafiante en público al asegurar que está dispuesto a mantenerse en el poder incluso al margen del Parlamento, aunque no tenga mayoría suficiente y no cuente con Presupuestos del Estado al día. Pero la realidad que evidencia el esfuerzo de Sánchez ante Puigdemont apunta a que, en la práctica, admite que gobernar sin Presupuestos y con la mayoría del Congreso en su contra difícilmente es viable. Y todo esto, además, cuando Sánchez se enfrenta al congreso federal de su partido, que ha convocado para este otoño con el objetivo de atrincherarse al frente del PSOE y paliar la imagen de debilidad de su Gobierno.