Tellado (PP) y Figaredo (Vox) se reunieron en secreto para acercar posturas

Altos cargos de PP y Vox se reunieron en secreto la semana pasada en Madrid para acercar posturas en plena incertidumbre sobre el futuro de la legislatura. Así lo ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de esta cita privada celebrada el jueves 12 de diciembre. «Fue un encuentro correcto», resumen las fuentes consultadas, que hablan de un intercambio de posiciones en un «ambiente cordial».

Las mismas fuentes apuntan que las comitivas de PP y Vox estuvieron conformadas por destacados miembros de sus grupos parlamentarios y sus fundaciones. De esta manera, según precisan, en la mesa se sentaron tres miembros de cada delegación. Por parte del PP, fueron Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso y hombre de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo; Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación y portavoz suplente del PP, y Pablo Vázquez, presidente de la fundación Reformismo21.

La representación de Vox corrió a cargo de Kiko Méndez-Monasterio, asesor de Santiago Abascal; José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, y Jorge Martín Frías, eurodiputado y director de la fundación Disenso.

Más allá de la citada cordialidad, «no hubo mucho avance», comentan también las fuentes consultadas, justo en un momento en que el PP sigue defendiendo que está dispuesto a hablar con todo el mundo, excepto con los proetarras de Bildu, la única línea roja.

Por su parte, fuentes autorizadas del PP, en conversación con OKDIARIO, no negaron esta «comida» y la enmarcaron en los «contactos discretos» que el partido mantiene con otras formaciones políticas.

De hecho, el PP llegó la semana pasada a un acuerdo con Junts -en forma de enmienda- con el propósito de eliminar el impuesto sobre la producción eléctrica en España. Un entendimiento que no fue ni será un hecho aislado, según avanzaron fuentes de la dirección nacional del PP, que ven margen para alcanzar más acuerdos con el partido de Carles Puigdemont en los próximos meses de legislatura, si ésta aguanta. «Es una realidad parlamentaria», dijeron sobre un escenario donde se agudiza la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez.

De este modo, las fuentes de Génova subrayaron que «si no hay mayoría progresista, hay otra en la que se puede confluir», aseguraron, abriendo así la puerta a pactar con Junts «más enmiendas» clave a iniciativas legislativas del Gobierno de coalición.

Mientras tanto, en el PP creen que la legislatura puede saltar por los aires en cualquier momento, sobre todo cuando ni siquiera el Ejecutivo de Pedro Sánchez sabe lo que va a pasar, pues depende de lo que «manden Pugidemont y Junqueras y lo que cante Aldama», esgrimen.

Tanto es así que Feijóo pidió este lunes a sus cargos en el Comité Ejecutivo Nacional que sigan trabajando como hasta ahora y que demuestren que están «preparados para llegar al Gobierno», apuntan fuentes internas.

Presupuestos

En cuanto al estado de la relación entre PP y Vox en comunidades y ayuntamientos, la situación actual no inquieta a los populares. Después de romper cinco gobiernos autonómicos en julio, el partido de Abascal dio un paso más el pasado 4 de diciembre y señaló que no negociará los Presupuestos regionales con el PP hasta que esta formación haga frente a la «invasión migratoria ilegal». La respuesta aquí de Génova fue la siguiente: «Nuestra postura migratoria es clara. La pusimos por escrito en el acuerdo que firmaron Fernando Clavijo y Alberto Núñez Feijóo. No la vamos a modificar por las presiones de ningún partido político. Ni del PSOE ni de Vox», remarcaron desde la dirección nacional.

«El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo. Ni de un lado ni de otro», verbalizó el propio Feijóo, manteniendo la mano tendida para la acogida de menores no acompañados (menas) siempre que el Gobierno central asuma la parte que no puedan gestionar las comunidades y exista una financiación suficiente.

Respecto a la aprobación de los Presupuestos regionales, en el PP valoran que únicamente en Baleares se ha retirado el proyecto de cuentas para 2025. No ocurre lo mismo en otras comunidades, donde ello disipa además la posibilidad de un adelanto electoral.

Por ejemplo, fuentes del Gobierno de Castilla y León remarcaban este lunes que la intención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es agotar la legislatura, llevando la próxima convocatoria electoral a los meses de «febrero o marzo de 2026». En el entorno de Mañueco son conscientes, según las fuentes citadas, de que el adelanto electoral que asumió a finales de 2021, llamando a las urnas para votar en febrero de 2022, «no salió bien», admiten.

En el plano municipal, tampoco preocupa al PP la aprobación de las cuentas en aquellos ayuntamientos donde gobiernan con Vox de aliado. Y es que, según explican fuentes de Génova, con la hipotética convocatoria en el Congreso de una cuestión de confianza, en el peor de los casos, los Presupuestos salen aprobados al no haber alternativa, como ocurrió el pasado agosto en el Ayuntamiento de Sevilla.