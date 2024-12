Prohens retira la Ley de Presupuestos al no tener el apoyo de Vox: se prorrogan los de 2024

La falta de apoyos tras el enfrentamiento entre el PP y Vox obliga al Govern a retirar la Ley de Presupuestos y a prorrogar los de 2024. La propia presidenta balear, Marga Prohens, acaba de anunciar en el Parlament la retirada de los presupuestos al no contar con el apoyo de Vox.

Esta misma tarde debía votarse en comisión el articulado y las secciones de los Presupuestos que el pasado martes tumbó Vox siguiendo las directrices marcadas por la dirección nacional del partido y tras conocer la negativa del Govern a asumir sus exigencias sobre la lengua. El PP presentó dos votos particulares contr la no aprobación previa de los presupuestos, lo que le permitía atrasar la votación hasta este martes y ganar así tiempo para negociar con Vox.

No ha habido ninguna posibilidad de acuerdo con la formación de Santiago Abascal y el Govern no cuenta con apoyos para la aprobación de los presupuestos, un tema que no ha entrado en las negociaciones de última hora mantenidas por Prohens con los partidos de la oposición.

Prohens ha revelado la retirada de los presupuestos «en vista de que no se dan las condiciones» para que se produzca su aprobación. Así lo ha indicado después de recordar que este mismo martes se ha acordado con la izquierda atrasar la votación de la derogación de la ley de memoria democrática.

La líder del Ejecutivo balear ha hecho hincapié en que la «hoja de ruta» de su Govern es el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones.

Prohens ha destacado su «orgullo y fuerza» por «haber ganado las elecciones autonómicas» en la comunidad y por liderar el «partido que genera más confianza». «Somos conscientes de lo que implica», ha dicho.

Con la retirada de la Ley de Presupuestos la prórroga de los 2024 será automática a partir del 1 de enero aunque ello no implica que el Govern pueda volver a presentarlos durante los primeros meses del próximo año.

Previamente al anuncio de Prohens sobre la retirada de los Presupuestos, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que el Govern «nunca traspasará sus líneas rojas» y, por tanto, «no aprobará unos presupuestos para reventar la convivencia en las aulas». Atendiendo a esta circunstancia, se ha comprometido a «seguir negociando con todos, como se ha venido haciendo hasta ahora, y a trabajar incansablemente por la estabilidad» de esta comunidad autónoma.

Costa se refería así a la exigencia de Vox de eliminar el catalán como lengua vehicular en la enseñanza para apoyar los Presupuestos. El conseller de Educación, Antoni Vera, se ha mostrado en todo momento contrario a modificar la Ley de Educación y ha insistido en que el único pacto con Vox era el plan de libre elección de lengua que ya está en vigor.

El vicepresidente Costa ha hecho las declaraciones anteriores en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta de la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió, a quien le ha asegurado que el Govern «consciente de la aritmética de la Cámara y del cambio que los ciudadanos pidieron en las pasadas elecciones, seguirá negociando con todos para sacar adelante las iniciativas que estaban incluidas en el programa electoral del partido que fue el más votado en las elecciones del mes de mayo de 2023», eso sí, ha precisado, «sin traspasar sus líneas rojas» y «en beneficio de los ciudadanos.