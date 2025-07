El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance del curso político poniendo el énfasis en lo económico, asegurando que «los españoles tienen un mayor poder adquisitivo que en 2018», que «9 de cada 10 trabajadores en España tienen un contrato indefinido» y que «la política de vivienda del Gobierno está frenando la especulación», gracias a también a la «política de construcción lanzada por el Gobierno». Tres datos de Sánchez que, lejos de ser discutible, son tres mentiras.

El poder adquisitivo

Sánchez confunde la renta con el poder adquisitivo. Una subida en la renta desde 2018, como muestra en su gráfico que el presidente ha enseñado, del 27%, mientras sube la inflación un 16%, puede darnos la impresión equivocada de que mejora mucho la renta disponible de las familias (más parecida al poder adquisitivo), pero no es así. El hecho de que no se haya deflactado el IRPF (que adecuaría el salario al impacto de la inflación) es un asunto crucial, porque ha hecho que los españoles no hayan podido hacer frente a la inflación. La inflación es un asunto que llega cada mes, mientras el salario se readapta una vez al año (entre otras cosas).

A eso hay que añadir que gran parte de la subida salarial, en realidad, se la han ‘comido’ los impuestos, especialmente las subidas de IPRF de 2024 y de 2025. Tener más renta no es lo mismo que tener más poder adquisitivo, y eso es lo que ocurre en España.

A pesar de que los salarios nominales se han revalorizado aproximadamente un 22,2% desde 2018, (un 27% si cuenta lo que va de año, según cálculos del Gobierno todavía no cerrados), su evolución real, una vez ajustada por la inflación, muestra una mejora casi testimonial del 2%, según los cálculos que realiza el Adecco en su último Monitor de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, que señala que el salario medio nominal en España aumentó un 3,8% interanual en 2024 (año cerrado).

Evidentemente, esto no serviría para cubrir el coste de las subidas de la inflación, especialmente si tenemos en cuenta que la subida de los alimentos y de la vivienda (lo que más sube) afecta especialmente a los salarios más frecuentes (y más bajos).

Contratos indefinidos

En cuanto a los contratos indefinidos, según datos del propio Gobierno, así como los que muestra la Encuesta de Población Activa, están creciendo sobremanera, lo que no es óbice para que Pedro Sánchez añada una más a sus mentiras. Asegura el presidente que «9 de cada 10 empleados en España cuentan con un contrato indefinido», lo que supondría el 90% del total de afiliados.

En realidad, del total de los 22 millones de afiliados (cerca), el contrato indefinido al que se refiere Sánchez (sumando también los famosos fijos discontinuos), lo tienen el 70% de los trabajadores en España, no 9 de cada 10, por lo que sería otra de las mentiras.

El fracaso de la ley de vivienda

Respecto de la ley de Vivienda (o leyes, para ser más preciso) aprobada por el Gobierno, y de las «políticas de intervención de un mercado que necesitaba ser intervenido», como dice Sánchez, todos los datos son de difícil lectura.

El presidente vuelve a hablar de que construirán 50.000 vivienda, pero la realidad es que el ritmo de construcción real (no el que promete), está muy lejos de adecuarse a las necesidades. De hecho, Sánchez es el único presidente en democracia que construye menos vivienda que la necesidad demográfica. Quizás esta no sea una de las mentiras del propio Sánchez, sino que no ha llegado aún el año en que se cumpla lo prometido al sector de la vivienda.

Así lo reflejan los datos hechos públicos por Spain Housing Observatory, organización que pone de manifiesto el fracaso de las políticas de vivienda del Ejecutivo socialista y la mala situación actual del mercado inmobiliario.

En él, se puede ver como España no sufría un déficit de construcción de vivienda desde el año 1954, por lo que la gestión de Sánchez ha logrado algo que no sucedía desde hacía 70 años. No sólo eso, sino que el presidente socialista ha sido capaz de batir un desagradable récord.

«Estamos ante el mayor déficit jamás visto», advierten desde Spain Housing Observatory. Y es que el diferencial entre la construcción de vivienda y el aumento de población nunca ha sido tan grande, al menos desde que se tienen datos, es decir, desde 1901.

Crisis de vivienda

La crisis de vivienda que sufre España acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez, pues el precio de los inmuebles se disparó en el tercer trimestre del 2024 un 8,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, el triple que en la eurozona y el doble que en el conjunto de la Unión Europea (UE), según los últimos datos de Eurostat. Uno de los principales motivos de esta situación ha sido el desplome de la oferta dentro del mercado inmobiliario.

Lejos de frenar la escalada de precios, las acciones del Gobierno parecen impactar de forma opuesta en el mercado.

Mientras los precios se disparaban más de un 8% entre julio y septiembre en España, en el conjunto de la eurozona se incrementaban tan sólo un 2,6% en términos interanuales. Por otro lado, el coste de adquirir un inmueble en la UE fue un 3,8% mayor en el mismo periodo. Unos datos que reflejan cómo la crisis es especialmente acuciante en nuestro país.

La causa está localizada: la escasez de oferta. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista, la oferta de vivienda en venta se ha reducido un 15% durante el último trimestre de 2024 en comparación con el mismo trimestre de 2023, por lo que se trata de la mayor caída interanual jamás registrada desde que tiene registros.