Pedro Sánchez se apropia de los éxitos del deporte español pese a no asistir a ninguno de ellos

Pedro Sánchez ha generado mucha tensión a raíz de los desplantes que ha hecho últimamente al deporte español. Después de que fuese señalado duramente ante su falta de implicación, el presidente del Gobierno ha encendido aún más la llama a raíz de su comparecencia en La Moncloa sobre los últimos éxitos de nuestros atletas.

«Los éxitos de nuestro deporte contribuyen a la imagen del país. Hemos alcanzado 12 medallas en el mundial de natación, con especial mención a la artística, salto de altura y waterpolo. También la actuación estelar de la selección española femenina de fútbol, un equipo que es leyenda y tiene una gran capacidad de esfuerzo que habla del talento y capacidad de esfuerzo de nuestro país. A todos ellos y ellas les doy mi más sincera enhorabuena», declaró Sánchez.

Un discurso que confronta duramente con lo que ha demostrado. El que más hizo estallar a los españoles fue su plantón a selección femenina tras no viajar a Suiza en ningún momento como asistente a la Eurocopa femenina, algo que sí hizo el año pasado con la selección masculina. Dicha contradicción no paso desapercibida: «Me parece vergonzoso porque todos somos iguales y las chicas se han esforzado igual que los chicos para llegar a ello», declaraba una aficionada que acudió al Parque de Berlín en Madrid.

Pedro Sánchez saca pecho tarde

Aunque el conjunto de Montse Tomé hizo historia jugando su primera final, entre la afición cabreó aún más que solo dedicase un tuit demasiado escueto: «Campeonas, siempre», escribió en su perfil. Un guion muy similar que mantuvo días atrás cuando felicitó a la selección masculina de waterpolo por ganar el Mundial: «Equipazo, brutal el trabajo que habéis hecho».

También pasó de puntillas a la hora de celebrar los éxitos de Iris Tiró, primera campeona del mundo española de solo libre en natación artística; y Carlos Gimeno, tras conquistar una histórica plata en saltos de gran altura. A raíz de ello, las redes sociales han señalado que sacar pecho ya es demasiado tarde, y menos después del feo gesto que dejó al fútbol femenino.