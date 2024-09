Más Madrid se indigna porque el PP contratará en Pinto a 12 jóvenes en paro para labores de limpieza

Más Madrid rabia porque el Partido Popular de Pinto vaya a invertir en el municipio 155 millones de euros en limpieza en los próximos diez años. El partido de Mónica García ha mostrado su «rancio clasismo» tal y como han denunciado los populares por criticar esta medida. Lamenta el PP que Más Madrid sólo ponga «pegas y no soluciones para mejorar la limpieza de Pinto».

A través de sus redes sociales, la concejal de Más Madrid en Pinto, Elena Ancos, ha señalado: «Con este programa se verán beneficiados 10 jóvenes menores de 30 años y el equipo de gobierno dedica 10 de 12 plazas a la limpieza. ¿Son esas las competencias profesionales emergentes? ¿No será mejor invertir en cualificación profesional con mayores competencias para nuestros jóvenes de Pinto? ¿Es ese el recorrido y las miras largas que se piensan dar al empleo joven?», ha aseverado la concejal de Más Madrid.

Esta respuesta de Más Madrid llega después de que el ayuntamiento de Pinto, gobernado por el PP, haya anunciado que dará una oportunidad laboral a desempleados menores de 30 años gracias a nuevo programa de empleo y formación. El proceso supondrá la contratación de 12 personas desempleadas que empezarán a trabajar a partir del 1 de diciembre en la limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales.

Pinto Avanza, socios del Gobierno del PP en el Ayuntamiento, han condenado la «hipocresía» de Más Madrid, que siempre ha reclamado mejorar la limpieza de Pinto y ahora parece que el dinero del municipio no está bien invertido si se destina a formar a limpiadores. El teniente de Alcalde del ayuntamiento y portavoz de Pinto Avanza, Fernando González Jaén, ha condenado este «clasismo» en sus redes sociales y ha escrito lo siguiente:

«Parece ser que a Elena Ancos y a Más Madrid Pinto no le gusta que se forme a 12 jóvenes en limpieza viaria y que van a reforzar la limpieza en Pinto. Señora, en la vida no todos somos ingenieros, abogadas o maestros. También se ofrecen cursos de cualificación profesional de otras ramas superiores. Pero no desprecie la formación dirigida a personas que se ganan la vida muy dignamente -bastante mejor que usted- trabajando en servicios que son esenciales para todos y todas», ha señalado Fernando González.

Y añade, «en su afán tóxico y destructivo, demuestra un clasismo hiriente, desprecia a los trabajadores y trabajadoras de limpieza viaria y demuestra que le duele que mejore el estado de nuestras calles. Sólo desea bloquear el ayuntamiento y que todo vaya mal para esparcir su basura moral, política e intelectual a través de injurias, bulos y perfiles falsos. Qué flaco favor le hace a la gente digna y decente de izquierdas».

Para todo ello, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, ha concedido al Ayuntamiento de Pinto una subvención de 258.650 euros para llevar a cabo este Programa Público de Empleo-Formación.

Además, se contratarán los servicios de un técnico que gestione el proyecto (contrato de 10 meses) y otro técnico de orientación laboral (durante 6 meses). Los seleccionados se incorporarán el 1 de diciembre de 2024, por un periodo de 10 meses. Durante ese tiempo recibirán una formación con la certificación correspondiente sobre limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales. La selección de los trabajadores la hará la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en Pinto.

Estas contrataciones suponen, por un lado, impulsar la vida laboral y el currículum de personas desempleadas y, por otro lado, reforzar servicios municipales fundamentales para seguir avanzando en las mejoras de la ciudad.