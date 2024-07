El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha valorado en su entrevista con Eduardo Inda en OKDIARIO uno de los asuntos de mayor actualidad del momento, como es la inmigración ilegal. Un debate que ha provocado incluso la ruptura de gobiernos autonómicos entre el PP y Vox.

PREGUNTA.- ¿Usted es consciente del problema que representan los menas en algunas zonas de Madrid donde hay profusión de menores inmigrantes? Y esto no es racismo, no es xenofobia, sino son datos que proporciona el Ministerio del Interior y también teniendo en cuenta que si yo fuera mena y llegase a un país extraño, pues haría lo que fuera por llevarme un trozo de pan a la boca, por comer y poder subsistir.

RESPUESTA.- El planteamiento que usted hace apunta de manera certera a una primera cuestión que explica por qué se está produciendo el auge de determinados partidos a lo largo y ancho de toda Europa: la izquierda quiere hurtar el debate sobre problemas reales que existen en la sociedad. No quiere debatir sobre la inmigración ilegal. A todo aquel que pone esto encima de la mesa le llama racista. No hace ningún tipo de distinción y la gente se acaba cansando y acudiendo a determinadas opciones políticas.

Por tanto, lo primero que hay que decir es que se puede debatir sobre inmigración ilegal. Y, a partir de ahí, hay que asumir también que en estos momentos hay un problema y hay que resolverlo. Eso es lo que yo le diría a Vox. Al margen de lo que cada uno pueda pensar, hay un problema real que son los menas en las Islas Canarias y, por tanto, tenemos que hacer un ejercicio de solidaridad.

En segundo lugar, le diría a la izquierda que no hurte debates que están ahí y que generan el auge de determinados partidos políticos. Hay que hacer frente a esos problemas sin llamar racista a cualquiera que no opina como la izquierda.

Y en tercer lugar, lo que hay que asumir es que la inmigración tiene que ser legal. Hay que poner todos los medios para evitar la inmigración ilegal y esto no es racismo, es asumir una realidad. Tenemos que sentar las bases para poder solucionar los problemas. A partir de ahí, nos corresponde a las administraciones acoger esos menas que ya están en España y también tomar las medidas para que se pueda evitar cualquier problema que afecte a la convivencia o a la seguridad. Y el Gobierno lo que tiene que hacer es poner todos los medios para evitar que la inmigración ilegal entre en España. Lo que no puede ser es que se nos tache a nosotros de racistas porque Miguel Tellado diga que hay que utilizar a la Armada, pero que en la cumbre de la OTAN en Washington, Pedro Sánchez pida a los países aliados poner todos los medios. Es decir, no puede ser que nosotros seamos racistas por apelar a la Armada, pero que ellos puedan apelar a la OTAN.

P.- Usted, ¿apoya que se utilice a la Armada para frenar la inmigración ilegal en España?

R.- Apoyo que, si la inmigración es ilegal, se tengan que utilizar todos los medios para evitarlo. Somos conscientes de los beneficios que a España y en particular a Madrid, le ha generado la inmigración legal, productiva, ordenada y vinculada al trabajo. Es fundamental para explicar la situación que tenemos en Madrid en estos momentos. A partir de ahí, negar que la inmigración ilegal es un problema que hay que afrontar -y que quien no lo quiera decir de esta manera es un racista-, es el problema de la izquierda. A mí lo que me gustaría es que Pedro Sánchez viniera a España y le dijera a los españoles que la OTAN nos tiene que solucionar este problema.

P.- En cualquier caso, ¿usted tiene miedo de que Madrid le pueda pasar como a otras ciudades de Europa, donde la inmigración ilegal las ha convertido en sitios absolutamente invivibles en los cuales la seguridad no está garantizada?

R.- Tengo miedo de que sobre esto no se pueda debatir y de que, como consecuencia de que no haya debate, pase lo que está pasando en Francia y, por tanto, haya un voto a Le Pen. No olvidemos que en las elecciones ha habido un 40% de franceses que la han votado, aunque no se haya traducido en escaños. O que haya ganado la extrema derecha en Holanda, también con tesis de estas características y en otros países estén en auge. Por tanto, lo primero de lo que tengo miedo es de que no podamos debatir como pretende la izquierda. Y lo segundo, puedo decir que en Madrid vamos a poner todos los medios para ser solidarios con Canarias y para que esta solidaridad no se traduzca en problemas de convivencia y de inseguridad en las calles. Es decir, para que no nos convirtamos en ciudades que tienen determinados suburbios en los que la Policía ni siquiera puede entrar, porque ésta también es una realidad que está pasando en Europa.