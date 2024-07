Almeida: «Sánchez acabará mal y hasta Fernando VII será mejor recordado que él»

José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) es ya, por derecho propio, el alcalde. Sí, con artículo determinado y seguramente con mayúsculas. Desde hace un año, desde esa mayoría absoluta del 28 de mayo de 2023, sobra el indeterminado. No sólo es el primer edil más famoso de España sino que, además, ha logrado convertirse en una leyenda en la capital. Pasearse con él por cualquier calle de Madrid atestigua lo que digo: todos le saludan, muchos le piden un selfie y los pocos que no comulgan con sus ideas no dudan en apostillar: «No es de los míos pero me cae bien». El benjamín de la familia Martínez-Almeida Navasqüés, nieto de abogado del Estado por parte paterna y materna, está en forma: se ha empollado el auto de Marchena y cía sobre la amnistía, critica severamente el asalto del Constitucional al Supremo y pone el grito en el cielo por la barra libre de Conde-Pumpido con ese pedazo de latrocinio que fueron los ERE, 780 millones, ahí es nada. Eso sí: lanza un jarrito de agua fría al vaticinar que hay Sánchez para más rato del que presuponemos. Terminamos la entrevista asomándonos a esa Plaza de Cibeles donde La Roja puede celebrar pasado mañana su cuarta Eurocopa. No se fía un pelo de los ingleses: «A ver si el destino les va a ayudar después de haberles privado del título en la anterior edición celebrada en su país…». O tal vez es que eso de ser del Atleti le hace ser pelín más pesimista de lo normal. Sea como fuere, me da que ostentará la vara de mando hasta que quiera. Es diez veces mejor orador que cualquiera de sus rivales y honrado a carta cabal, por convicción moral y porque, además, no sabría cómo robar. De su preparación ni hablamos porque si bien es cierto que todas las comparaciones son odiosas no lo es menos que algunas resultan escandalosas.

PREGUNTA.- ¿Qué tal? Buenos días, alcalde.

RESPUESTA.- Buenos días.

P.- Se cumple un año de esa mayoría absoluta esperada por algunos, no esperada por usted, ¿o sí?

R.- Nosotros sí teníamos confianza en que podíamos obtener la mayoría absoluta. Habíamos tenido un trabajo muy duro durante cuatro años. Creo que a pesar de la situación que tuvimos que atravesar con la pandemia, con Filomena… La gente en la ciudad apreció lo que habíamos hecho, que Madrid estaba incluso en su mejor momento y que en las urnas iba a haber ese reconocimiento.

P.- ¿Cuál ha sido el mejor momento de este año que ha transcurrido desde que tomó posesión como alcalde por segunda vez? ¿Y el peor?

R.- El mejor momento fue la toma de posesión. Fue muy emocionante para mí ese día en que repetí como alcalde. Volví a hacerlo con una responsabilidad abrumadora por la confianza que me habían dado los madrileños con esa mayoría absoluta. A partir de ahí, lo que ha habido es mucho trabajo a lo largo de todos estos meses y de todo este año. Y, en cuanto al ámbito personal, supongo que todo el mundo sabrá cuál ha sido mi mejor momento de este año.

P.- ¿Va a ser papá?

R.- No, no… no, que yo sepa. Es cierto que ella tiene más tiempo que yo. Se hace lo que se puede. Espero, desde luego, que podamos tener hijos.

P.- ¿Más pronto que tarde?

R.- Hombre, es que tengo una edad…

P.- ¿Cuántos años tiene ahora?

R.- 49.

P.- Un chaval.

R.- Sí. Pero, conviene no ser abuelo al mismo tiempo que ser padre.

P.- ¿Cómo ve la experiencia de estar casado frente a tantos años de soltería de oro?

R.- Con una estabilidad personal superior a la que tenía hasta ese momento y con una felicidad que me da estar casado con una persona como Teresa, que también me aporta tranquilidad en mi labor como alcalde. Si estás bien en lo personal y lo profesional, redunda en beneficio de todos.

P.- ¿Cómo es estar casado con un miembro de la familia Borbón, aunque sea indirectamente?

R.- Sobre todo, lo bueno es la familia. Desde luego, no puedo tener mejores palabras para la familia de Teresa, pero lo mejor es estar casado con Teresa, al margen de cómo se apellide.

P.- Volvamos a este año transcurrido. ¿Se vive mucho mejor sin Ciudadanos y Vox que con Ciudadanos y Vox?

R.- Nosotros tuvimos un buen gobierno de coalición. Yo se lo agradeceré siempre a Ciudadanos y, especialmente, a Begoña Villacís. Pero es cierto que un gobierno que tiene una mayoría absoluta te da mayor rapidez y agilidad. No quiere decir que te dé impunidad para poder hacer lo que uno quiere, pero sí te da mayor rapidez, mayor agilidad y eficacia. Y respecto a Vox, siempre he mantenido lo mismo. Una de las razones de la mayoría absoluta es que Vox se bajó del carro en un momento dado y decidió que prefería ponerse del lado de la izquierda en este Ayuntamiento, en lugar del lado del Partido Popular. Y los resultados electorales están ahí.

P.- ¿Cómo son sus relaciones con Ortega Smith en estos momentos?

R.- Pues son relaciones en las que él está en la oposición y yo estoy en el Gobierno, pero la mayoría absoluta no nos da un cheque en blanco para gobernar sin atender a los grupos municipales. Y en ese sentido, es obvio que tenemos más coincidencias con Vox que con los grupos municipales de la izquierda. Pero es cierto que Javier Ortega Smith sigue en esa actitud que tuvo, fundamentalmente durante los dos últimos años de legislatura, de tratar de bloquear iniciativas que, a nuestro juicio, son positivas para la ciudad de Madrid.

P.- ¿Qué le parece que Vox haya roto los pactos de gobierno en cinco comunidades autónomas con el Partido Popular?

R.- Me parece que los ciudadanos no lo van a entender. No van a entender, igual que pasó aquí en Madrid, que una discrepancia puntual en una determinada política suponga la ruptura de gobiernos que, a mi juicio están funcionando bien. Frente a las previsiones casi apocalípticas de que la ultraderecha iba a entrar en los gobiernos, creo que se ha demostrado que los gobiernos, tanto de Extremadura, de Castilla y León, de Baleares, de Comunidad Valenciana o de Aragón están funcionando correctamente y están haciendo cosas positivas para el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, creo que Vox aquí se equivoca. Y además, habría un elemento que les debería inducir a reflexión. En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del miércoles en Tenerife, los únicos que se opusieron a un ejercicio de solidaridad del conjunto de España fueron Vox y los independentistas. Y cuando uno se coloca en la posición de los independentistas, a lo mejor debería pensar que no está en el lado correcto.

P.- ¿Es un regalo a Pedro Sánchez esta ruptura?

R.- Creo que Vox lleva tiempo demostrando que hay una pinza al PP con Pedro Sánchez y con el PSOE. No se puede decir es que su finalidad es servir al interés general de España y, al mismo tiempo, servir a los intereses particulares y políticos de Pedro Sánchez. Ya tuvimos antecedentes en la anterior legislatura. Todavía muchos españoles nos preguntamos por qué Vox salvó ese Real Decreto de Fondos Europeos. Sabemos lo que está pasando con los fondos europeos.

P.- Con los Fondos Europeos no sabemos lo que está pasando, lo intuimos.

R.- Lo intuimos, efectivamente, y, por tanto, todavía muchos españoles nos lo preguntamos. ¿Por qué las políticas de Pedro Sánchez y las actuaciones de Vox van todas en la misma dirección, que es precisamente debilitar la única alternativa real que hay a la izquierda en términos de gobierno, que es la del PP? Y Vox y Pedro Sánchez coinciden en tratar de debilitar a esa alternativa real y única de gobierno que hay en este momento.

P.- ¿Cree que están dando este paso por miedo a ese faker a sueldo, ese bulero a sueldo que es Alvise Pérez?

R.- Parece obvio que les está influyendo quizás en exceso y que, por tanto, están adoptando decisiones tan difíciles de explicar como irse con Orbán en vez de con Meloni. Para mí, desde luego, no son equiparables Orbán y Meloni y, por tanto, que uno haya elegido la compañía de Orbán y Le Pen en vez de la compañía de Meloni, o que ahora esté haciendo este discurso en el que, insisto, una discrepancia puntual no puede ser la ruptura de gobiernos de coalición, pues parece que obedece efectivamente a que les ha debido entrar cierto temor a la irrupción de Alvise.

P.- ¿Usted es consciente del problema que representan los menas en algunas zonas de Madrid donde hay profusión de menores inmigrantes? Y esto no es racismo, no es xenofobia, sino son datos que proporciona el Ministerio del Interior y también teniendo en cuenta que si yo fuera mena y llegase a un país extraño, pues haría lo que fuera por llevarme un trozo de pan a la boca, por comer y poder subsistir.

R.- El planteamiento que usted hace apunta de manera certera a una primera cuestión que explica por qué se está produciendo el auge de determinados partidos a lo largo y ancho de toda Europa: la izquierda quiere hurtar el debate sobre problemas reales que existen en la sociedad. No quiere debatir sobre la inmigración ilegal. A todo aquel que pone esto encima de la mesa le llama racista. No hace ningún tipo de distinción y la gente se acaba cansando y acudiendo a determinadas opciones políticas.

«Hay que hacer frente a esos problemas sin llamar racista a cualquiera que no opina como la izquierda»

Por tanto, lo primero que hay que decir es que se puede debatir sobre inmigración ilegal. Y, a partir de ahí, hay que asumir también que en estos momentos hay un problema y hay que resolverlo. Eso es lo que yo le diría a Vox. Al margen de lo que cada uno pueda pensar, hay un problema real que son los menas en las Islas Canarias y, por tanto, tenemos que hacer un ejercicio de solidaridad.

En segundo lugar, le diría a la izquierda que no hurte debates que están ahí y que generan el auge de determinados partidos políticos. Hay que hacer frente a esos problemas sin llamar racista a cualquiera que no opina como la izquierda.

Y en tercer lugar, lo que hay que asumir es que la inmigración tiene que ser legal. Hay que poner todos los medios para evitar la inmigración ilegal y esto no es racismo, es asumir una realidad. Tenemos que sentar las bases para poder solucionar los problemas. A partir de ahí, nos corresponde a las administraciones acoger esos menas que ya están en España y también tomar las medidas para que se pueda evitar cualquier problema que afecte a la convivencia o a la seguridad. Y el Gobierno lo que tiene que hacer es poner todos los medios para evitar que la inmigración ilegal entre en España. Lo que no puede ser es que se nos tache a nosotros de racistas porque Miguel Tellado diga que hay que utilizar a la Armada, pero que en la cumbre de la OTAN en Washington, Pedro Sánchez pida a los países aliados poner todos los medios. Es decir, no puede ser que nosotros seamos racistas por apelar a la Armada, pero que ellos puedan apelar a la OTAN.

P.- Usted, ¿apoya que se utilice a la Armada para frenar la inmigración ilegal en España?

R.- Apoyo que, si la inmigración es ilegal, se tengan que utilizar todos los medios para evitarlo. Somos conscientes de los beneficios que a España y en particular a Madrid, le ha generado la inmigración legal, productiva, ordenada y vinculada al trabajo. Es fundamental para explicar la situación que tenemos en Madrid en estos momentos. A partir de ahí, negar que la inmigración ilegal es un problema que hay que afrontar -y que quien no lo quiera decir de esta manera es un racista-, es el problema de la izquierda. A mí lo que me gustaría es que Pedro Sánchez viniera a España y le dijera a los españoles que la OTAN nos tiene que solucionar este problema.

P.- En cualquier caso, ¿usted tiene miedo de que Madrid le pueda pasar como a otras ciudades de Europa, donde la inmigración ilegal las ha convertido en sitios absolutamente invivibles en los cuales la seguridad no está garantizada?

R.- Tengo miedo de que sobre esto no se pueda debatir y de que, como consecuencia de que no haya debate, pase lo que está pasando en Francia y, por tanto, haya un voto a Le Pen. No olvidemos que en las elecciones ha habido un 40% de franceses que la han votado, aunque no se haya traducido en escaños. O que haya ganado la extrema derecha en Holanda, también con tesis de estas características y en otros países estén en auge. Por tanto, lo primero de lo que tengo miedo es de que no podamos debatir como pretende la izquierda. Y lo segundo, puedo decir que en Madrid vamos a poner todos los medios para ser solidarios con Canarias y para que esta solidaridad no se traduzca en problemas de convivencia y de inseguridad en las calles. Es decir, para que no nos convirtamos en ciudades que tienen determinados suburbios en los que la Policía ni siquiera puede entrar, porque ésta también es una realidad que está pasando en Europa.

«El plan de reformas del Bernabéu va a permitir cumplir con el nivel de decibelios»

P.- ¿Qué está pasando en el Bernabéu con el ruido? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Se va a garantizar el descanso de los vecinos? ¿Se va a compatibilizar el derecho de los ciudadanos de Madrid a tener el mejor ocio del mundo con el descanso de los vecinos?

R.- La clave es conciliar y compatibilizar: que tengamos un estadio Santiago Bernabéu que sea capaz de traer artistas que, si no, no hubieran venido a Madrid. Por ejemplo, estoy hablando de Taylor Swift o Luis Miguel, que han venido dos días; o Karol G que va a venir cuatro. Todo ello, garantizando al mismo tiempo el descanso y bienestar de los vecinos. A partir de aquí, las medidas que nosotros estamos adoptando junto con el Real Madrid son determinadas cuestiones técnicas que se van a tener que abordar en el Santiago Bernabéu. El Madrid ha presentado un plan. Nosotros creemos que ese plan de reformas va a permitir cumplir con el nivel de decibelios. En segundo lugar, se ha limitado el número de grandes eventos a 20 al año y eso también es importante por parte del Real Madrid. En tercer lugar, nosotros vamos a reforzar los servicios municipales para garantizar dos cuestiones que preocupan a los vecinos. Primero, las condiciones de movilidad para poder acceder a sus domicilios y segundo, las cuestiones relativas a la limpieza inmediata de todas las calles, además de evitar determinadas actitudes que también generan molestias y afectan a la convivencia. Y para eso también, junto con el Real Madrid, hemos creado una mesa de trabajo con todos los vecinos para que estén informados continuamente de cuáles son las medidas. Por tanto, estamos todos implicados. Creo que con esto vamos a ser capaces de tener mejores alternativas de ocio que cualquier capital de Europa, pero que también los vecinos tengan tranquilidad.

P.- ¿Cuánto se ha reducido el número de eventos que se iban a celebrar en el Bernabéu respecto a lo previsto?

R.- El número exacto lo tiene el Real Madrid, pero yo supongo que por lo menos se habrá reducido en un 30%, es decir, que podría haber 30 o alguno más y ahora mismo van a ser 20 grandes eventos los que va a haber.

P.- ¿Los vecinos qué dicen?

R.- Los vecinos están preocupados lógicamente porque, en estos momentos, es cierto que todos los conciertos han superado el nivel de decibelios. Cuando los vecinos vean que el Madrid va a acometer estas obras para cumplir con los decibelios y que el Ayuntamiento y los servicios públicos van a garantizar, tanto las condiciones de movilidad como las de la limpieza, vamos a llegar a ese equilibrio de intereses. Pero, sobre todo, prevaleciendo el bienestar y descanso de los vecinos.

P.- Los vecinos se quejan de que el precio de sus viviendas se ha desplomado a causa del ruido en el Bernabéu. ¿Eso es cierto?

R.- Nosotros, en estos momentos, no tenemos datos que apunten a que se ha producido una pérdida de valor de las viviendas que circundan el estadio Santiago Bernabéu. Creo que se necesita un cierto periodo de tiempo para poder comprobarlo.

P.- Yo creo que en el mercado ya se están vendiendo mucho más baratas que previamente. Luego, respecto al tráfico, yo soy usuario de la ciudad de Madrid todos los días. Lo que veo es que ustedes están estrechando las grandes avenidas y eso está generando cuellos de botella en el tráfico. ¿No han hecho un pan con unas tortas?

R.- Cuando ejecutamos una obra de mejora del espacio público, la intención no es disminuir la capacidad viaria de la ciudad de Madrid. Los datos de movilidad en estos momentos son similares e incluso inferiores a los de la época prepandemia. Pero sí es cierto que nosotros también entendemos que la modernización del espacio público pasa por mejorar las condiciones de accesibilidad para los peatones e incluso que haya otro tipo de desplazamientos mediante distintos al vehículo privado. Lo que queremos es que los desplazamientos se puedan hacer, fundamentalmente, en transporte público. Para poder dejar el coche en casa, necesitamos alternativas que reduzcan el tiempo de los trayectos y que cuesten menos en dinero. Y, al mismo tiempo, la renovación de la flota de vehículos. Pero nosotros no tenemos ningún problema con el vehículo privado, lo que queremos es mejorar las condiciones de sostenibilidad y, si el elemento troncal de la movilidad es el transporte público, habremos ganado mucho.

«Se han perdido plazas de aparcamiento, pero el carril bici fue acordado por la unanimidad de los grupos municipales»

P.- Pero en algunas zonas, como en Castellana, se ha estrechado la calzada de manera ostentórea, que diría Jesús Gil.

R.- Eso es como consecuencia de la ejecución, durante la legislatura pasada, de un carril bus que va desde Plaza de Castilla hasta Nuevos Ministerios. Esto ha hecho que determinados carriles en el lateral se hayan estrechado. No se han perdido carriles, pero sí se han estrechado. Se han perdido plazas de aparcamiento, eso es cierto, pero ese carril bici fue acordado por la unanimidad de todos los grupos municipales.

P.- En el carril bici no va nadie, ni Induran, si viene a Madrid. No va nadie por ahí.

R.- Hay que entender que para generar la demanda también hay que aumentar la oferta. Es decir, si queremos que haya desplazamientos en bici, que suponen un 1,5% del total de los desplazamientos en la ciudad de Madrid, tenemos que ser capaces también de disponer de carriles bici. Al igual que hemos ampliado el sistema de BiciMAD. No es que seamos fanáticos de la bicicleta, sino que creemos que tiene que ser una alternativa más dentro del menú de movilidad de la capital. Pero, en ningún caso, tiene que ir contra la circulación de otros medios de transporte y, en este caso, del vehículo privado.

P.- Una pregunta que siempre he querido hacerle y no he tenido ocasión hasta este momento, ¿es verdad que cuando fue a visitar al Papa Francisco, le dijo textualmente: «Hombre, aquí está el sucesor de la gran Carmena»?

R.- El heredero de la gran Manuela. Sí, esa fue la expresión que utilizó.

P.- ¿Qué le parece a usted como católico que loe a una atea declarada en menosprecio de un buen católico practicante?

R.- Como católico practicante que soy, acepto a la cabeza de la Iglesia, sobre todo, en las cuestiones teológicas y de fe. Eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo en todo lo que dice. Pero lo miro por el lado positivo. A mí me parece bien que el Papa Francisco se pueda entender con una persona como Manuela Carmena, que no es católica practicante, que yo sepa. Es positivo es que la cabeza de la Iglesia se pueda entender con personas que no son católicas practicantes y puedan tener buenas opiniones el uno del otro.

«Frente a ‘Malinche’, de Nacho Cano, lo que hay es un berrinche por parte del Gobierno»

P.- Entremos ahora en la política nacional. ¿Qué le parece lo que está haciendo Pedro Sánchez? Por ejemplo, la última, lo de Nacho Cano. ¿A usted, que es abogado del Estado, qué le parece jurídicamente esa detención sin orden judicial? ¿Le parece estalinismo, como dice la presidenta Ayuso?

R.- Me parece que, en primer lugar, no buscan a Nacho Cano, sino que buscan a la presidenta Ayuso. Es decir, Nacho Cano no es el objetivo, es Isabel Díaz Ayuso. Frente a Malinche, lo que hay es un berrinche por parte del Gobierno y han utilizado a Nacho Cano para ser instrumento de ese berrinche. Parece difícil que se produzca una detención por derechos contra los trabajadores cuando los trabajadores han salido, prácticamente todos, a respaldar a Nacho Cano y a desmentir que se hubiera producido este hecho. Y por último, aquí el único músico en España que tiene que dar explicaciones es el hermano de Sánchez, porque es el único músico que está imputado, vive en Portugal y trabaja en Badajoz -aunque parece ser que tiene propiedades inmobiliarias por diversos lugares de España-. Sin embargo, a este músico, Sánchez no le pide ningún tipo de cuentas ni dice absolutamente nada de su imputación. Por tanto, cuando hablemos de músicos, respetemos a uno de los grandes músicos de España, que es Nacho Cano, y pidámosle explicaciones al músico imputado, hermano de Pedro Sánchez.

P.- ¿Tiene Pedro Sánchez una policía política?

R.- Con la Policía y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quiero ser muy respetuoso. Lo que sí creo es que hay un comisario político que es Fernando Grande-Marlaska.

P.- Pero a usted, que es letrado y sabe de Derecho más que nadie, ¿le parece una actuación cuasidelictiva?

R.- Soy partidario de ver cómo acaba la investigación, la instrucción y desde luego, si Nacho Cano tiene que adoptar medidas, estoy seguro de que lo hará.

«Pedro Sánchez va a acabar antes de lo que él piensa, pero más tarde de lo que nosotros queremos»

P.- ¿Cuánto cree que va a durar Pedro Sánchez en el poder, que es lo que se preguntan todos los españoles de bien, todos los días y a todas horas?

R.- Pedro Sánchez va a acabar antes de lo que él piensa, pero más tarde de lo que nosotros queremos. Y lo digo porque Pedro Sánchez no tiene más objetivo que ser presidente del Gobierno a toda costa. Sinceramente, esto es una agonía de legislatura. A usted le he visto escribir que esto es como la legislatura de 1993 a 1996, con una diferencia sustancial, que el daño a las instituciones es infinitamente superior. Tengo claro que Pedro Sánchez nos hará apurar hasta la última gota del cáliz de su presidencia mientras no tenga otra alternativa mejor a ser presidente del Gobierno.

P.- ¿Lo tiene más difícil con la irrupción de ese mentiroso compulsivo a sueldo profesional que es Alvise Pérez en el espectro de la extremísima derecha? Yo creo que es un negocio, no hay ideología ahí. Es que antes había dos partidos en la izquierda y dos en la derecha; ahora hay tres en la derecha y dos en la izquierda.

R.- Tengo claro que la aparición de Alvise no ayuda a que Pedro Sánchez se vaya antes de la Presidencia del Gobierno. Ya hemos visto que Sánchez lo sacó en la última semana de campaña a pasear.

«El plan de regeneración democrática de Sánchez es incompatible con poner a tu ministro en el Banco de España»

P.- Se está hablando en estos momentos de que el señor Escrivá puede ser el próximo gobernador del Banco de España, incluso con el aval del PP. Usted lo conoce bien porque trabajó a su vera como abogado del Estado hace una década. ¿Qué le parece?

R.- El plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez es incompatible con poner a un ministro tuyo al frente del Banco de España. No puede ser que se nos esté diciendo que hay que vender un plan de regeneración democrática y, sin embargo, tenga al Fiscal General imputado y no pasa absolutamente nada. O que coloques como gobernador del Banco de España, que es una institución independiente, a un ministro.

P.- ¿Cómo es Escrivá en el día a día? ¿Un poco vitriólico?

R.- Creo que es un hombre de carácter, eso es indudable. No diría demasiado. Desde el punto de vista intelectual, Escrivá es una persona muy formada y eso, por lo menos, siempre es de agradecer en la política que vivimos hoy en día. Pero, de las posiciones que defendía en la AIReF a las que está defendiendo ahora en el Gobierno de España, no es que exista un océano, es que distan cinco océanos.

P.- El plan de regeneración democrática que yo rebauticé como plan de degeneración democrática lo vamos a conocer en unos días. ¿Qué se teme usted?

R.- A mí el plan de regeneración democrática me recuerda a lo de la República Popular Democrática de Alemania, que ni era popular ni era demócrata. Pues esto es lo mismo. No va por la vía de lo que supondría fortalecer la democracia y está claro que Sánchez se fortalece a través de la política del odio, la crispación y la confrontación. Pedro Sánchez cree más en Pedro Sánchez que en la democracia. Ningún político decente hubiera sido presidente del Gobierno al precio que lo es Pedro Sánchez. Le va a ir mal. Fernando VII va a ser muy bien recordado, al lado de cómo recordaremos en España a Pedro Sánchez. No quiere fortalecer la democracia, sino a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Solidificando ese bloque del cual forma parte: gente de todo pelaje, ideología y condición, pero unidos por no creer ni en España ni en la Constitución del 78.

«Es un honor que Sánchez te condecore como pseudomedio y parte de la fachosfera»

P.- ¿Se teme que haga un plan para amordazar a esa prensa que está contando las irregularidades y las corruptelas de su mujer y de su hermano?

R.- Bueno, según Pedro Sánchez, estoy concediendo una entrevista a un pseudomedio.

P.- Pseudomedio y fachosfera, y a mucha honra.

R.- Fachosfera y a mucha honra y debe usted mantenerlo.

P.- Pseudoperiodista y seguramente usted es un pseudoalcalde.

R.- No soy quién para dar consejos, pero le recomendaría que lo mantuviera. Es un honor que Sánchez te condecore como pseudomedio y parte de la fachosfera. Usted forma parte de un fundamento esencial de la democracia, que es la libertad de prensa y por eso la ataca, no admite que su medio pueda emitir informaciones. Usted, cuando ha tenido que denunciar escándalos del PP, lo ha hecho, no le ha temblado el pulso

P.- Saqué los sobresueldos del PP, los casos de Ignacio González o Francisco Granados…

R.- Todos somos conscientes de que lo ha hecho. Y no oye usted al Partido Popular decir que había que hacer un plan de regeneración democrática.

P.- Bueno, alguno del Partido Popular me intentó echar de alguna tele en la época en la que saqué los sobresueldos de Bárcenas.

R.- El Partido Popular en ningún caso le tachó a usted de pseudomedio ni de amenaza a la democracia. La libertad de prensa consiste en que, si usted tiene que denunciar un escándalo del Partido Popular, lo hace. Y si tiene que denunciar un escándalo del PSOE, lo mismo. Y eso es saludable para nuestra democracia. Pero no lo cree Pedro Sánchez.

P.- El abogado Almeida, ¿qué opina de las sentencias en cascada exonerando los ERE, es decir, el latrocinio probado y sentenciado en sentencia firme por el Tribunal Supremo de 680 millones de euros? ¿Va a salir gratis a sus perpetradores?

R.- Como político, me escandaliza que personas que defraudaron 680 millones de euros en una trama clientelar que lo que pretendía era perpetuarse en el Gobierno, ahora sean saludados prácticamente como héroes. Me preocupa que el PSOE los reivindique, porque no hay ninguna duda de que defraudaron 680 millones de euros. Como jurista, me preocupa que el Tribunal Constitucional usurpe las funciones del Tribunal Supremo y que trate de ser una tercera instancia o una suerte de corte de casación respecto al Supremo. Esto no había pasado. Lo que se está discutiendo en el ámbito del Tribunal Constitucional con los ERE no es una cuestión de derechos fundamentales, es una cuestión de legalidad ordinaria: cómo se interpreta qué es un delito de prevaricación o qué es un delito de malversación. Y eso sólo le corresponde a efectos de jurisprudencia al Tribunal Supremo. A partir de aquí, que cada uno saque sus conclusiones.

«No es adecuado que el Constitucional se pronuncie sobre cuestiones de legalidad ordinaria que corresponden al Supremo»

P.- ¿Es prevaricación lo que están haciendo?

R.- Como responsable institucional, mantengo un respeto a las instituciones. Por tanto, no me corresponde a mí decir eso. Pero, desde luego, no es adecuado ni razonable que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre cuestiones de legalidad ordinaria que corresponden al Tribunal Supremo y que suponen la exoneración de quienes tenían una trama corrupta y clientelar que defraudó 680 millones de euros, con la finalidad de perpetuarse en el poder en Andalucía.

P.- ¿Le parece correcta la interpretación de la malversación que está haciendo el Tribunal Supremo con el señor Puigdemont, con el cual ustedes negociaron en agosto?

R.- Me he leído el auto del Tribunal Supremo por curiosidad personal y tengo que decir que a mí me parece impecable. Dicen que el Supremo no puede modificar la voluntad del legislador, pero el problema es que, si la voluntad del legislador no es acorde con principios elementales de lo que debe ser la regulación normativa -como por ejemplo, con la ley del sí es sí – el Tribunal Supremo tiene que actuar sobre eso. Este auto dice que el primer criterio de interpretación es la voluntad del legislador que se plasma en el articulado de la ley. Y en el articulado no cabe la amnistía para el tipo de malversación que hicieron los independentistas.

P.- ¿Usted hubiera negociado con el señor Puigdemont el verano pasado?

R.- Creo que aquí nadie dice que hubo negociación por parte del PP.

P.- Estuvieron hablando. El señor González Pons estuvo en Barcelona en tres ocasiones, la primera el 10 de agosto.

R.- De hablar a negociar hay un trecho considerable. Hablar y decirle al señor Puigdemont que por ahí no pasamos, es distinto a negociar. ¿Negociar qué quiere decir? Todo el mundo lo vio: mandar a tu secretario de organización a Bruselas, a un hotel, a un silloncito, bajo la foto de la urna del día del referéndum. Eso es negociar. Hablar con el señor Puigdemont para decirle «oye, que nosotros por ahí no pasamos», en ningún caso es negociar. Creo que es muy distinto.

P.- Entonces, hablaron con él y luego le dijeron que no. ¿Está admitiendo que hablaron con él?

R.- Ha sido usted quien lo ha dicho. Pero insisto, yo creo que no es lo mismo hablar para decirle «por ahí no pasamos» que mandar a tu secretario de Organización a Bruselas y concederle la impunidad, no la amnistía, por haber cometido delitos gravísimos.

P.- Si dieran los números, ¿plantearía una moción de censura a Sánchez con los votos o la abstención de Puigdemont?

R.- Yo es que de política ficción prefiero no hablar. Esa es una hipótesis que no se plantea ni de lejos y, por tanto, es política ficción.

P.- Hablemos de fútbol, que es lo que de verdad a usted le gusta. Practicarlo no tanto, porque cada vez que lanza un penalti le rompe la crisma a un niño.

R.- Me he retirado (risas). Tengo que decirle al madridismo que no necesita que yo vaya al estadio para que el Madrid gane.

P.- ¿Qué índice de talismanía tiene usted con el Real Madrid?

R.- Por eso digo que no me necesitan en el estadio para ganar. Que a pesar de ser vitoreado en las calles para que acuda al Santiago Bernabéu, no es necesario que vaya para que el Madrid gane.

P.- ¿De todas las veces que ha ido, qué tanto por ciento ha ganado el Real Madrid en el Bernabéu?

R.- Pues el 95%, fácil. De hecho, fíjese la casualidad que en el último derbi de Liga, yo iba a ir al estadio. Venía de Orense, pero Óscar Puente me tuvo ocho horas en un tren que habitualmente tarda tres en llegar a Madrid. Y por tanto, no pude asistir al estadio. Y fíjese qué casualidad, que justo el Atleti empata ese partido. Si hubiera estado yo, no sé si el gol de Marcos Llorente se habría producido.

«Los atléticos estamos mejor preparados para la vida que los aficionados de otros equipos»

P.- Y usted, ¿no sería vitalmente más feliz siendo del Real Madrid? Porque ser del Atleti debe ser un desastre emocionalmente.

R.- Siempre digo que si los aficionados de otros equipos sintieran por un segundo lo que es ser del Atleti, ya no volverían. Cada uno defiende sus colores, pero la vida no es un camino lineal ni recto en el que no hay baches que haya que superar. Por tanto, los atléticos estamos mejor preparados para la vida que los aficionados de otros equipos. Dicho lo cual, como alcalde de Madrid, es un orgullo que el Real Madrid esté en esta ciudad porque es la mejor imagen de Madrid por ahí fuera.

P.- ¿Por encima del Atlético de Madrid?

R.- Hombre, lo digo porque, obviamente, la vitrina del Real Madrid, en términos de trofeos y de repercusión, es superior a la que tenemos en el Atlético de Madrid. Ahora, si nos conocieran con la misma intensidad, la mejor imagen de la capital sería la del Atlético de Madrid.

P.- ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Va a ir usted a Berlín?

R.- No tengo previsto ir a Berlín. Cero confianza, en mi opinión. Luis de la Fuente, que es un magnífico entrenador, lo tiene muy claro y yo creo que los jugadores también. Hay una cosa que me asusta del karma del fútbol: Inglaterra perdió en Wembley hace tres años contra Italia en los penaltis de manera injusta. Y el fútbol a veces las devuelve. Inglaterra, en esta Eurocopa ha jugado mal, ha pasado de milagro con ese golazo de Bellingham. La prensa inglesa no da crédito a lo de Southgate como seleccionador. Cuidado, cuidado… que al final, a ver si nos va a ganar Inglaterra, que sabe de fútbol. España ha ganado los seis partidos, el escenario medio es que gane. Y así lo deseo fervientemente como futbolero y aficionado a España que soy. Porque para mí la Selección está al mismo nivel o por encima que mi afición por el Atleti, y eso es mucho decir. Y, por tanto, espero que gane porque se lo merece. Pero digo: cuidado con el fútbol, que Inglaterra viene complicada.

P.- ¿Qué jugador le gusta más de la Selección?

R.- A mí me gusta Rodri. Me parece un jugador impresionante. Y por líneas, Unai Simón ha hecho una grandísima Eurocopa y teníamos ciertas dudas. Laporte ha demostrado su condición de uno de los mejores centrales del mundo. Y arriba, lo de Lamine Yamal el otro día es brutal. Es decir, la personalidad de coger un balón delante de Rabiot y meter ese gol con esa técnica…

P.- Darle la vuelta al partido en cuatro o cinco minutos, con 16 años.

R.- Y luego, cuidado, no nos olvidemos del toque de Dani Olmo en el área para quitarse de en medio al defensor. Brutal.

«Con Lamine Yamal es mejor dejarle que siga por el camino que está teniendo y desearle el mejor de los éxitos»

P.-Lamine Yamal, ¿va a ser tan bueno como Messi?

R.- Es difícil ser tan bueno como Messi. Tiene condiciones para ser un grandísimo jugador y marcar una época. Ahora, con 16 años es mejor no precipitar los acontecimientos, dejarle que siga por el camino que está teniendo y desearle el mejor de los éxitos en su carrera deportiva.

P.- ¿Cómo van a ser la celebración en Madrid si España se hace con la Eurocopa?

R.- En primer lugar, vamos a poner tres pantallas en la capital. Dos en Madrid Río y una en la Plaza de Colón. Y al mismo tiempo, hemos estado hablando con la Federación para que la celebración sea en la Plaza de Cibeles.

P.- Vaya susto le han dado, ¿no? Usted hubiera ido a Neptuno.

R.- Vamos a iniciar el proceso de restauración de la fuente de Neptuno. Entonces, en esas condiciones, es más fácil hacerlo en Cibeles. Tendrá que lucir bien Neptuno para los trofeos que ganemos la temporada que viene.

P.- Bueno, la temporada que viene o dentro de 50 años. Porque va lentito lo del Atlético de Madrid.

R.- Ya veremos. No hace tanto que ganamos una liga, hace dos años y este año hemos estado entre los ocho mejores equipos.

P.- Yo, desde que tengo uso de razón, he visto a mi equipo ganar ocho Copas de Europa. ¿Y usted? Creo que no puede decir lo mismo.

R.- Bueno, según Pedro Sánchez, usted no tiene uso de razón.

P.- Es verdad. Soy pseudomedio. Muchas gracias, alcalde. Mucha suerte, porque su suerte será la de todos los madrileños.

R.- Un placer, igualmente. Y lo dicho, mucho ánimo en su labor, que es esencial en la democracia que vivimos hoy en España.