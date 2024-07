El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha valorado en su entrevista con Eduardo Inda en OKDIARIO la polémica detención del músico Nacho Cano en esa cuestionable operación policial, que como él mismo ha denunciado es una «cortina de humo» para tapar los casos de corrupción que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Almeida.

PREGUNTA.- Entremos ahora en la política nacional. ¿Qué le parece lo que está haciendo Pedro Sánchez? Por ejemplo, la última, lo de Nacho Cano. ¿A usted, que es abogado del Estado, qué le parece jurídicamente esa detención sin orden judicial? ¿Le parece estalinismo, como dice la presidenta Ayuso?

RESPUESTA.- Me parece que, en primer lugar, no buscan a Nacho Cano, sino que buscan a la presidenta Ayuso. Es decir, Nacho Cano no es el objetivo, es Isabel Díaz Ayuso. Frente a Malinche, lo que hay es un berrinche por parte del Gobierno y han utilizado a Nacho Cano para ser instrumento de ese berrinche. Parece difícil que se produzca una detención por derechos contra los trabajadores cuando los trabajadores han salido, prácticamente todos, a respaldar a Nacho Cano y a desmentir que se hubiera producido este hecho. Y por último, aquí el único músico en España que tiene que dar explicaciones es el hermano de Sánchez, porque es el único músico que está imputado, vive en Portugal y trabaja en Badajoz -aunque parece ser que tiene propiedades inmobiliarias por diversos lugares de España-. Sin embargo, a este músico, Sánchez no le pide ningún tipo de cuentas ni dice absolutamente nada de su imputación. Por tanto, cuando hablemos de músicos, respetemos a uno de los grandes músicos de España, que es Nacho Cano, y pidámosle explicaciones al músico imputado, hermano de Pedro Sánchez.

P.- ¿Tiene Pedro Sánchez una policía política?

R.- Con la Policía y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quiero ser muy respetuoso. Lo que sí creo es que hay un comisario político que es Fernando Grande-Marlaska.

P.- Pero a usted, que es letrado y sabe de Derecho más que nadie, ¿le parece una actuación cuasidelictiva?

R.- Soy partidario de ver cómo acaba la investigación, la instrucción y desde luego, si Nacho Cano tiene que adoptar medidas, estoy seguro de que lo hará.