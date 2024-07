El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado en su entrevista con Eduardo Inda en OKDIARIO la ruptura por parte de Vox de todos los gobiernos autonómicos que compartía con el PP a costa del polémico reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) a las diversas comunidades.

PREGUNTA.- ¿Qué le parece que Vox haya roto los pactos de gobierno en cinco comunidades autónomas con el Partido Popular?

RESPUESTA.- Me parece que los ciudadanos no lo van a entender. No van a entender, igual que pasó aquí en Madrid, que una discrepancia puntual en una determinada política suponga la ruptura de gobiernos que, a mi juicio están funcionando bien. Frente a las previsiones casi apocalípticas de que la ultraderecha iba a entrar en los gobiernos, creo que se ha demostrado que los gobiernos, tanto de Extremadura, de Castilla y León, de Baleares, de Comunidad Valenciana o de Aragón están funcionando correctamente y están haciendo cosas positivas para el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, creo que Vox aquí se equivoca. Y además, habría un elemento que les debería inducir a reflexión. En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del miércoles en Tenerife, los únicos que se opusieron a un ejercicio de solidaridad del conjunto de España fueron Vox y los independentistas. Y cuando uno se coloca en la posición de los independentistas, a lo mejor debería pensar que no está en el lado correcto.

P.- ¿Es un regalo a Pedro Sánchez esta ruptura?

R.- Creo que Vox lleva tiempo demostrando que hay una pinza al PP con Pedro Sánchez y con el PSOE. No se puede decir es que su finalidad es servir al interés general de España y, al mismo tiempo, servir a los intereses particulares y políticos de Pedro Sánchez. Ya tuvimos antecedentes en la anterior legislatura. Todavía muchos españoles nos preguntamos por qué Vox salvó ese Real Decreto de Fondos Europeos. Sabemos lo que está pasando con los fondos europeos.

P.- Con los Fondos Europeos no sabemos lo que está pasando, lo intuimos.

R.- Lo intuimos, efectivamente, y, por tanto, todavía muchos españoles nos lo preguntamos. ¿Por qué las políticas de Pedro Sánchez y las actuaciones de Vox van todas en la misma dirección, que es precisamente debilitar la única alternativa real que hay a la izquierda en términos de gobierno, que es la del PP? Y Vox y Pedro Sánchez coinciden en tratar de debilitar a esa alternativa real y única de gobierno que hay en este momento.

P.- ¿Cree que están dando este paso por miedo a ese faker a sueldo, ese bulero a sueldo que es Alvise Pérez?

R.- Parece obvio que les está influyendo quizás en exceso y que, por tanto, están adoptando decisiones tan difíciles de explicar como irse con Orbán en vez de con Meloni. Para mí, desde luego, no son equiparables Orbán y Meloni y, por tanto, que uno haya elegido la compañía de Orbán y Le Pen en vez de la compañía de Meloni, o que ahora esté haciendo este discurso en el que, insisto, una discrepancia puntual no puede ser la ruptura de gobiernos de coalición, pues parece que obedece efectivamente a que les ha debido entrar cierto temor a la irrupción de Alvise.

P.- ¿Usted es consciente del problema que representan los menas en algunas zonas de Madrid donde hay profusión de menores inmigrantes? Y esto no es racismo, no es xenofobia, sino son datos que proporciona el Ministerio del Interior y también teniendo en cuenta que si yo fuera mena y llegase a un país extraño, pues haría lo que fuera por llevarme un trozo de pan a la boca, por comer y poder subsistir.

R.- El planteamiento que usted hace apunta de manera certera a una primera cuestión que explica por qué se está produciendo el auge de determinados partidos a lo largo y ancho de toda Europa: la izquierda quiere hurtar el debate sobre problemas reales que existen en la sociedad. No quiere debatir sobre la inmigración ilegal. A todo aquel que pone esto encima de la mesa le llama racista. No hace ningún tipo de distinción y la gente se acaba cansando y acudiendo a determinadas opciones políticas.

Por tanto, lo primero que hay que decir es que se puede debatir sobre inmigración ilegal. Y, a partir de ahí, hay que asumir también que en estos momentos hay un problema y hay que resolverlo. Eso es lo que yo le diría a Vox. Al margen de lo que cada uno pueda pensar, hay un problema real que son los menas en las Islas Canarias y, por tanto, tenemos que hacer un ejercicio de solidaridad.

En segundo lugar, le diría a la izquierda que no hurte debates que están ahí y que generan el auge de determinados partidos políticos. Hay que hacer frente a esos problemas sin llamar racista a cualquiera que no opina como la izquierda.

Y en tercer lugar, lo que hay que asumir es que la inmigración tiene que ser legal. Hay que poner todos los medios para evitar la inmigración ilegal y esto no es racismo, es asumir una realidad. Tenemos que sentar las bases para poder solucionar los problemas. A partir de ahí, nos corresponde a las administraciones acoger esos menas que ya están en España y también tomar las medidas para que se pueda evitar cualquier problema que afecte a la convivencia o a la seguridad. Y el Gobierno lo que tiene que hacer es poner todos los medios para evitar que la inmigración ilegal entre en España. Lo que no puede ser es que se nos tache a nosotros de racistas porque Miguel Tellado diga que hay que utilizar a la Armada, pero que en la cumbre de la OTAN en Washington, Pedro Sánchez pida a los países aliados poner todos los medios. Es decir, no puede ser que nosotros seamos racistas por apelar a la Armada, pero que ellos puedan apelar a la OTAN.

Sin Vox en Madrid

P.- Volvamos a este año transcurrido. ¿Se vive mucho mejor sin Ciudadanos y Vox que con Ciudadanos y Vox?

R.- Nosotros tuvimos un buen gobierno de coalición. Yo se lo agradeceré siempre a Ciudadanos y, especialmente, a Begoña Villacís. Pero es cierto que un gobierno que tiene una mayoría absoluta te da mayor rapidez y agilidad. No quiere decir que te dé impunidad para poder hacer lo que uno quiere, pero sí te da mayor rapidez, mayor agilidad y eficacia. Y respecto a Vox, siempre he mantenido lo mismo. Una de las razones de la mayoría absoluta es que Vox se bajó del carro en un momento dado y decidió que prefería ponerse del lado de la izquierda en este Ayuntamiento, en lugar del lado del Partido Popular. Y los resultados electorales están ahí.

P.- ¿Cómo son sus relaciones con Ortega Smith en estos momentos?

R.- Pues son relaciones en las que él está en la oposición y yo estoy en el Gobierno, pero la mayoría absoluta no nos da un cheque en blanco para gobernar sin atender a los grupos municipales. Y en ese sentido, es obvio que tenemos más coincidencias con Vox que con los grupos municipales de la izquierda. Pero es cierto que Javier Ortega Smith sigue en esa actitud que tuvo, fundamentalmente durante los dos últimos años de legislatura, de tratar de bloquear iniciativas que, a nuestro juicio, son positivas para la ciudad de Madrid.