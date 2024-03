Marlaska niega policías para el control de fronteras en Canarias mientras Marruecos aumenta sus vuelos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se niega a reforzar la plantilla fija de policías para el control de fronteras en el Aeropuerto César Manrique de Lanzarote mientras Marruecos aumenta el número de vuelos de cara al verano. Fuentes policiales aseguran que el catálogo de efectivos no está completo, lo que provoca que no se estén realizando los controles de pasaportes de forma exhaustiva. La Jefatura de Canarias ha pedido a los órganos centrales una mayor dotación de policías fijos, pero no ha recibido respuesta pese al intenso tráfico de pasajeros extranjeros.

El aeropuerto de Lanzarote recibe, en la actualidad, un único vuelo procedente de Marruecos. Sin embargo, a partir de junio, las líneas se incrementarán a tres vuelos semanales. A estos se suman los procedentes de Reino Unido que, desde el Brexit, son considerados viajes internacionales, por lo que se debe revisar el pasaporte.

Pese a este tráfico internacional frecuente, fuentes policiales aseguran que en los puestos fronterizos falta personal y el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska no lo soluciona. «El catálogo previsto es de 49 agentes, pero ahora sólo hay 30, se han llevado a personal a comisaría a hacer otras labores mientras en el aeropuerto no hay policías suficientes», explican las citadas fuentes.

La Comisaría Provincial de Las Palmas solicitó el 3 de mayo de 2022 una ampliación de la plantilla de policías para el aeropuerto de Lanzarote y la comisaría de Arrecife ante la falta de agentes. La petición se reiteró el 1 de enero de 2023 para cubrir vacantes en las comisarías de Arrecife y Fuerteventura. Tras ello, el comisario insular pidió al departamento que dirige Marlaska que llegaran más policías al archipiélago en comisión de servicio.

Sin embargo, la solicitud no ha sido atendida por Interior. «La adopción de ambas medidas corresponde a los órganos centrales de la Dirección General de la Policía que tienen que valorar las necesidades en conjunto de todas las dependencias policiales de España», señala el comisario provincial de Las Palmas en una misiva a la que ha tenido acceso este periódico.

Sin sala internacional

La falta de policías nacionales en el puesto fronterizo no es el único problema del aeropuerto de Lanzarote. La infraestructura carece de una sala internacional para sellar pasaportes. De este modo, los agentes deben realizar el control de pasajeros internacionales en tiempo récord tratando de no retrasar el embarque. Incluso fuentes consultadas señalan que a algunos pasajeros británicos se les hace pasar por las filas de comunitarios.

Tras el verano se implantará el nuevo sistema europeo de entradas y salidas llamado Entry/Exit System o EES, que se instaurará en los aeropuertos de los países incluidos en el Espacio Schengen entre los que se encuentra España. «Poner esto en una terminal internacional será un caos si no hay personal, este sistema va a ralentizar aún más todo y no hay gente», lamentan fuentes policiales consultadas por este periódico.

Investigación judicial

La situación de las fronteras del aeropuerto de Lanzarote ha hecho que hasta uno de los policías denuncie lo que está ocurriendo en sede judicial el pasado 2 de agosto de 2023. El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha admitido a trámite esta denuncia y ha ordenado diligencias previas abriendo una investigación judicial.

Asimismo, al existir Fondos Europeos FEDER destinados a modernizar y mejorar el control de fronteras, el policía denunció ante la Fiscalía Europea este fraude. El Ministerio Público Europeo ha abierto una investigación y ya ha solicitado documentación sobre el supuesto uso indebido de fondos europeos en la gestión de la frontera en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote. OKDIARIO ha tenido acceso a este documento en el que la Fiscalía Europea señala que de los términos de la denuncia «se desprenden indicios de la perpetración de hechos que pudieren ser constitutivos de delito de fraude de subvenciones».

Bruselas invierte en el control de fronteras mediante el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV), dentro del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras. Esta partida tiene como objetivo desarrollar y aplicar una gestión europea integrada de las fronteras exteriores para garantizar un alto nivel de seguridad interior en la Unión y salvaguardar la libre circulación de personas dentro de ella. El fondo tiene una dotación presupuestaria de 5.241 millones de euros y España contará con una asignación inicial de 318.852.014 euros para el periodo de 2021 hasta 2027. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que está inversión no la ven materializada en los puestos fronterizos aeroportuarios de Canarias que cada vez reciben más extranjeros.