Un Policía Nacional destinado en Lanzarote ha denunciado en un juzgado de la isla que el pasado 11 de julio de 2023 «se produjo una evaluación europea en la que al parecer se pudo cometer algún tipo de engaño o fraude con el objetivo de que por parte de los evaluadores se emita un informe erróneo al Consejo o Parlamento Europeo» con el objeto de evitar un informe negativo sobre la frontera Schengen de este aeropuerto canario.

La denuncia llega poco después de que España acceda a la Presidencia de turno de Europa. Las recomendaciones de este Consejo para subsanar los defectos de la frontera aérea de Lanzarote son mandatos que, según la denuncia, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España estaría incumpliendo y, por tanto, engañando a la inspección del Consejo de la Unión Europea para pasar el corte de la inspección, realizada tras solicitar más efectivos policiales en el aeropuerto.



De no cumplir con los requerimientos, Lanzarote podría quedarse sin ser frontera Schengen, lo que supondría un duro golpe económico para la isla. El aeropuerto de Lanzarote está conformado como frontera de la zona Schengen, es decir, que todos los ciudadanos de fuera de la Unión Europea, como británicos y estadounidenses -la mayoría que llega a ese aeropuerto- deberían pasar control de pasaportes y sellar el documento si esa es su primera llegada a territorio europeo. El aeropuerto de Lanzarote fue usado el pasado año por 7,5 millones de pasajeros, que entraron y salieron de las islas por vía aérea.

En noviembre de 2022, el Consejo de la Unión Europea había instado a las autoridades españolas a subsanar deficiencias en nuestras fronteras. En un informe de 10 folios la Secretaría General del Consejo «recomendaba» subsanar las «graves deficiencias detectadas en la evaluación de 2022 relativa a la aplicación por parte de España del acervo de Schengen en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores». El 13 de julio la inspección europea al mando de Vergeer regresó para comprobar los progresos de España en ese sentido, aunque de momento no hay informe de conformidad emitido al respecto.

En total, en noviembre de 2022, la inspección del Consejo de la Unión Europea detectó 28 problemas concretos en nuestras fronteras, en varios lugares como Madrid, Cataluña y Valencia entre otros, y se dictaron otras tantas recomendaciones como, por ejemplo, «que se refuerce la cooperación entre Policía Nacional y Guardia Civil a todos los niveles», que «se establezcan medidas para evitar la alta rotación de guardias de fronteras formados en el aeropuerto de Barcelona y en el paso fronterizo de La Seo de Urgel» o que «se garantice que en los aeropuertos de Barcelona y Valencia se comprueben los datos de los pilotos y otros miembros de la tripulación de aeronaves en las bases de datos».

En concreto, en Lanzarote, se recomienda en el punto 19 que «se aumente urgentemente el personal encargado de realizar inspecciones fronterizas en el aeropuerto de Lanzarote de conformidad con el artículo 15 del Código de Fronteras Schengen y lleve a cabo inspecciones fronterizas sistemáticas de los pasajeros de salida (…), adapte la infraestructura del aeropuerto para garantizar una separación física entre el flujo de pasajeros de vuelos nacionales y el flujo de pasajeros de otros vuelos en la zona de salidas del aeropuerto de Lanzarote». En el punto 27 también se pide a las autoridades españolas que cierren el CATE (Centro de Asistencia Temporal de Extranjeros) antiguo y «ponga en funcionamiento la nueva instalación».

Inspección de la UE en julio

La inspección europea, encabezada por Eleonora Elisabeth Vergeer, regresó a Lanzarote el pasado 13 de julio para inspeccionar si España había cumplido las recomendaciones puestas por escrito en noviembre de 2022 y se encontró con que había 25 policías nacionales en vez de los 7 habituales y, según la denuncia, «existen cuadrantes de servicio que se pueden comprobar y acreditarían lo descrito anteriormente». El problema es que de esos policías solo un tercio está destinado al aeropuerto y el resto hacen trabajo en otros destinos dentro de la isla, donde presumiblemente son más necesarios por cuestiones de seguridad ciudadana.

De momento, el juzgado ya ha solicitado, según ha podido saber OKDIARIO, las cámaras de vídeo del 13 de julio en el aeropuerto para comprobar el personal que trabajó en los controles de acceso durante aquella jornada. No obstante, el catálogo de trabajo de los puestos fronterizos, aeropuerto y puerto de Lanzarote, elaborado por la Jefatura Superior de Policía de Canarias, recoge que debería haber un jefe del puesto fronterizo, un jefe de grupo operativo, tres jefes de subgrupos operativos, cinco jefes de equipos operativos y hasta 34 agentes de personal operativo. En total, 44 personas adscritas a Fronteras en Lanzarote, personal que debería ser más que suficiente para atender la demanda del aeropuerto en verano.

El denunciante asegura que «las medidas correctoras que se implementan desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (…) no se llevan a cabo en ningún momento» y echan la culpa a la Comisaría de Arrecife: «Este mandato europeo y sus medidas correctoras no solo no se cumplen sino que desde la comisaría de Arrecife parece que se organiza un plan de engaño o fraude a los evaluadores de tal manera que les sea muy difícil o imposible detectar que el Aeropuerto que no cumple el llamado Acervo Schengen para ser frontera europea. Para ello el señor comisario solicita 10 funcionarios a la BRIC pertenecientes a la Brigada Central de Fronteras y añade 7 policías más de la Comisaría de Arrecife unos días antes de la evaluación. Después de la evaluación se retiran esos funcionarios y se ordena nuevamente no sellar los pasaportes, o sea que el control de la frontera no se ejecute según normativa europea». Es decir, según la denuncia se añadieron 17 policías más a los habituales en el control aeroportuario para pasar el examen de Europa y ejercieron un control minucioso sobre la documentación de los turistas aquel día.

La denuncia también recoge que «días previos a la evaluación se imprime y entrega a los funcionarios del Aeropuerto de Lanzarote un informe de presentación (…). En este informe que fue presentado a los evaluadores se incluyeron como plantilla fija a los 17 funcionarios procedentes de la BRIC, que se añadieron para la evaluación siendo esto totalmente falso. Que además se significó en el informe presentación que se estaba controlando la frontera de manera correcta con control de llegadas y salidas, sellado de pasaporte, etc… , según normativa Schengen».

Esas instrucciones habrían llegado hasta los operadores de handling, ya que «se tiene conocimiento de que se dieron instrucciones para que el día 11 de julio los operadores de handling que embarcan a los pasajeros en los vuelos, para que éstos dieran contestaciones específicas o no contestaran a preguntas de los evaluadores y no desvelar así que no se controlan entradas o salidas en vuelos que se requieren por normativa europea».

Por todo ello el denunciante cree que «el día 11 de julio se ejecuta un plan premeditado con el único fin de hacer creer mediante una posible falsedad en documentos y puesta en escena de situación ficticia, a los Evaluadores Europeos, que se habían solucionado las deficiencias por las que en el año 2022 el aeropuerto había suspendido como frontera Schengen y que estos emitan un informe favorable al Consejo Europeo».

Si el Consejo de la Unión Europea informase desfavorablemente, Europa podría retirar el estatus de frontera aérea Schengen a Lanzarote, demodo los vuelos de turistas deberían hacer escala antes en Tenerife o Gran Canaria para pasar el control de pasaportes, con el deterioro económico que supondría para la isla no tener vuelos directos con Gran Bretaña, por ejemplo.