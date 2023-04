El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya tiene claro cómo va a reaccionar el Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a restituir en su puesto de la Comandancia de Madrid al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Se le devolverá el puesto, como dicta la sentencia, pero el objetivo último de Grande-Marlaska es volver a destituirle casi de inmediato. Para ello, ya ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe consultivo sobre los escenarios y argumentaciones que lo hagan posible.

Marlaska no tiene otra opción: De los Cobos debe volver sí o sí al despacho de mando de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Eso es lo que deja tajantemente claro la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que anula una anterior de la Audiencia Nacional que daba la razón a Interior.

El ministerio tiene además un plazo de dos meses para dar cumplimiento a la sentencia y restituir a De los Cobos, quien, si pasado ese lapso no ha vuelto a su despacho en Tres Cantos, podrá reclamar a Interior. Sin embargo, según ha sabido OKDIARIO, el departamento de Grande-Marlaska no piensa dar batalla con los plazos, ya que la estrategia va por otro lado: asumir su vuelta y volver a destituirle. Tarea de complicado encaje legal en la que ya trabaja Interior.

Informe consultivo

Para ello, el gabinete de Grande-Marlaska ha movilizado a la Abogacía del Estado y a los abogados empotrados en el propio Ministerio, adscritos a la Subsecretaría de Interior, para articular legalmente la maniobra que prepara. Según ha sabido OKDIARIO de fuentes del ministerio, ya se ha solicitado un informe consultivo en el que se analicen las alternativas que tiene la Dirección General de la Guardia Civil de comunicarle la destitución a un restituido Pérez de los Cobos, y hacerlo sin arriesgarse a abrir la vía a otro contencioso-administrativo.

Esos informes se tramitan a través de la Dirección General de lo Consultivo de la Abogacía del Estado, un organismo que canaliza todas las peticiones de información que realizan los ministerios. Su solicitud, según ha sabido OKDIARIO, se produjo en plena Semana Santa.

En el caso de De los Cobos, el Gobierno e Interior asumen que el problema derivado de la destitución es de forma y no de fondo. Se justificó la pérdida de confianza en la no colaboración del coronel al negarse a informar de una causa secreta ordenada así por la juez del llamado caso 8M, que afectaba directamente al Gobierno. Una razón que el Supremo tumbó como legalmente admisible para justificar una pérdida de confianza, al entender que era más bien una sanción encubierta.

Ahora, el Servicio Jurídico del Estado debe encontrar, por encargo de Interior, argumentos que den munición suficiente a Grande-Marlaska para justificar una nueva destitución de De los Cobos. Según fuentes próximas a estos movimientos, la tarea es muy complicada y no hay precedente similar: son pocas veces las que un contencioso-administrativo por un cese por pérdida de confianza han terminado en el Supremo, y menos aún las que lo han hecho dando la razón al recurrente y no al Estado. Pero la Administración, dicen, nunca se ha enfrentado a una doble destitución con una sentencia del alto tribunal de por medio.

Interior, con esa maniobra que prepara, se arriesga a abrir una nueva vía judicial. Si la doble purga a De los Cobos se consuma, el coronel puede alegar ser víctima de una venganza por parte del ministerio, incluso poniendo sobre la mesa las acusaciones vertidas por miembros del Gobierno en las que se le vincula con tramas de corrupción o filtraciones sin aportar prueba alguna.

Desconfianza

Mientras tanto, Interior y el Gobierno se han lanzado a una campaña pública para abonar el terreno de la desconfianza sobre Pérez de los Cobos. Grande-Marlaska ha llegado a vincularle abiertamente con el uso de fondos reservados para la Kitchen, la trama parapolicial urdida en 2013 que espió al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

«¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados sin el debido control y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el PP pudiera ocultar sus responsabilidades? En ese tipo de personas es, al menos, en las que este ministro del Interior no tiene, no ha tenido y no tendrá confianza». Así se despachó Marlaska en el Congreso al poco de conocer el fallo del Supremo que ponía en un aprieto a Interior, reconociendo que la destitución por pérdida de confianza de De los Cobos fue arbitraria y no se ajustó a derecho.

La de la Kitchen es una nueva línea abierta por Interior, pero no ha sido la única. De hecho, el ministerio llegó a señalar también que la pérdida de confianza en De los Cobos se produjo cuando el sumario de la investigación acabó publicado en medios de comunicación en marzo -como en OKDIARIO- antes de que lo conociese el propio Gobierno. Los intentos infructuosos del Ejecutivo por conseguir información de la causa a través de De los Cobos terminaron con su destitución en mayo de ese mismo año. Más tarde, la palabra «filtración» también aparecería entre el argumentario de Interior para justificar la destitución, aunque, de nuevo, sin aportar prueba alguna.