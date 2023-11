Ya sabemos quiénes son los ministros de Pedro Sánchez tras la formación de este lundes de su nuevo Gobierno después del apoyo que le dieron en la investidura los comunistas, los independentistas, los nacionalistas y los regionalistas, marcando en rojo entre las concesiones la Ley de Amnistía, ya registrada en solitario por el PSOE en el Congreso. Como cada noche, este lunes se espera que los ciudadanos vuelvan a protestar frente a la sede del PSOE en Madrid, en la intersección de la calle Ferraz y Marqués de Urquijo, contra las con cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. Sigue con nosotros en directo la última hora de las manifestaciones y los cortes de tráfico.

Últimas noticias de las manifestaciones en Ferraz

Camino de Moncloa pasando por el cuartel general Ejército del Aire

Los manifestantes, escoltados por la Policía, han abandonado Ferraz con la intención de llegar a Moncloa. Como se puede ver en este vídeo de abajo, pasaban por el cuartel general del Ejército del Aire, que se ubica cerca del intercambiador de Moncloa, donde comienza la carretera de La Coruña A6. Los manifestantes siguen el mismo recorrido que ya hicieron el pasado sábado cuando cortaron los dos sentidos de la carretera de La Coruña y el carril exprés Bus-VAO.

«No nos dejan pasar»

En declaraciones a OKDIARIO, una vecina de la zona de la calle Ferraz ha reconocido que «no nos dejan pasar, estoy aquí con un matirmonio con dos niños».

«¡Hay que contar la calle de Ferraz!»

Los manifestantes disgustados con Pedro Sánchez, al que consideran culpable de no haber podido manfiestarse en la calzada de la calle de Ferraz, ha gritado que «¡Hay que cortar la calle!», «¡Libertad!» o «¡Delincuentes!», mientras han seguido con la propuesta de ir a Moncloa, muy cerca de donde se encuentran los manifestantes.

«¡A Moncloa!»

Los manifestantes enfadados con Pedro Sánchez, al que responsabilizan de que no puedan manifestarse este lunes en la calzada de Ferraz, han empezado a gritar que se van a ir a Moncloa, como ya intentaron hacer el pasado sábado cuando se cortó la carretera de La Coruña A6 a la altura de la residencia oficial del presidente del Gobierno español.

Los conductores que pasan por Ferraz gritan: «¡Viva España!»

Los coches han pasado muy cerca de los manifestantes por la calles de Ferraz y Marqués de Urquijo por donde también han circulado los autobuses haciendo su recorrido habitual. Los conductores han mostrado su apoyo con los manifestantes gritando «¡Viva España!» y tocando el claxon.

«¡Huelga general, huelga general!»

«¡Huelga general, huelga general!». Los manifestantes han llamado a un paro general para manifestar su oposición a las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas.

Reforzado el dispositivo policial en la Parroquia Inmaculado Corazón de María

La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo en torno a los manifestantes que se encuentran en la esquina de Ferraz y Marqués de Urquijo en la entrada de la Parroquia Inmaculado Corazón de María. Un refuerzo que se produce después de notificarles que no han cortado el tráfico en Ferraz, debido a que este lunes la manifestación no ha sido notificada a la Delegación del Gobierno.

Sobre las 19:30 horas, la Policía ha hecho un cordón con numerosos efectivos alrededor de los manifestantes evitando que corten la calle Ferraz y sin poner ninguna valla de protección como ha venido siendo habitual en jornadas anteriores.

Sobre las 20:00 horas numerosos manifestantes se han congregado en las esquinas entre Ferraz y Marqués de Urquijo con los cánticos de «¡No es un presidente es un delincuente!».

Proclamas contra Pedro Sánchez

Al ver que no podían colocarse en la calzada de la calle Ferraz, como vienen haciendo cada noche, los manifestantes han centrado sus proclamas y cánticos en contra de Pedro Sánchez en la décimooctava protesta después de ver que no se podían colocar en la calzada.

«¡Hola fondo norte!»

Así ha sido el grito de los manifestantes al encontrarse que no podía prácticamente moverse. A su grito de «¡hola fondo norte!», las personas que han acudido a la protesta que se han encontrado al otro la lado de la calle, les han respondido: «¡Hola fondo sur!».

Interrumpen el paso a los peatones por la acera de la sede del PSOE

La Policía ha interrumpido el paso a los peatones por la acera donde se ubica la sede del PSOE en la calle Ferraz, que sin embargo pueden camino por la acera del lado opuesto de la calle. Mientras, los vechículos pueden circular por la calle Ferraz, como también lo hacen por la calle Marqués de Urquijo.

Los vehículos circulan de manera nomal por Ferraz

Al no haber cortado el tráfico de la calle Ferraz, los manifestantes se han colocado en las aceras de las cuatro esquinas del cruce entre Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE y la calle Marqués de Urquijo.

La Policía acorrala a los manifestantes en las aceras

La Policía acorrala a los manifestantes en las aceras, ya que no se pueden colocar en la calzada al no haber sido comunicada a la Delegación del Gobierno.

Multas a los que caminen por la calzada

La Policía pondrá multas a todos los manifestantes que caminen por la calzada, debido a que la protesta de este lunes no ha sido comunicada. Por ello, no ha habido cortes de tráfico en la calle Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE.

Próxima manifestación Madrid

Como cada tarde, los manifestantes han empezado a acudir a Ferraz a mostrar su oposición a las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas, que le han hecho mantenerse en Moncloa.

Israel y los territorios palestinos, primer viaje internacional de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este jueves, 23 de noviembre, a Israel y los territorios palestinos en el primer acto de su agenda internacional tras ser investido de nuevo como jefe del Ejecutivo, volviendo a romper con la tradición de lso presidentes españoles de ir a Marruecos en su primera visita fuera de España.

Sánchez, que viajará junto al primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, se reunirá tanto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas

Formación de Gobierno

Así queda el nuevo Gobierno:

NADIA CALVIÑO (La Coruña, 1968). Repite como vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos . Hasta que se despeje su futuro como posible presidenta al frente del Banco Europeo de Inversiones, Sánchez la mantiene como salvoconducto de sus políticas económicas ante la Unión Europea.

(La Coruña, 1968). Repite como vicepresidenta primera y ministra de . Hasta que se despeje su futuro como posible presidenta al frente del Banco Europeo de Inversiones, Sánchez la mantiene como salvoconducto de sus políticas económicas ante la Unión Europea. YOLANDA DÍAZ (La Coruña, 1971). Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social . Llegó al Consejo de Ministros impulsada por Pablo Iglesias.

(La Coruña, 1971). Vicepresidenta segunda y ministra de . Llegó al Consejo de Ministros impulsada por Pablo Iglesias. TERESA RIBERA (Madrid, 1969). Revalida la cartera de Transición Ecológica e incorpora las competencia de Reto Demográfico. Beligerante con la energía nuclear y los combustibles fósiles.

(Madrid, 1969). Revalida la cartera de e incorpora las competencia de Reto Demográfico. Beligerante con la energía nuclear y los combustibles fósiles. MARÍA JESÚS MONTERO, (Sevilla, 1966). La ex consejera andaluza sigue ganando peso en los gabinetes de Sánchez. Ministra desde el primero, asciende a vicepresidenta cuarta y repite como ministra de Hacienda.

FÉLIX BOLAÑOS (Madrid, 1975). Ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia .

(Madrid, 1975). . ANA REDONDO (Valladolid, 1966). Nueva ministra de Igualdad en sustitución de Irene Montero, vetada tanto por Sánchez como por Díaz.

(Valladolid, 1966). Nueva en sustitución de Irene Montero, vetada tanto por Sánchez como por Díaz. ÓSCAR PUENTE (Valladolid, 1968). Ex alcalde de Valladolid y mamporrero de Sánchez en la investidura fallida de Feijóo, recibe premio por los servicios prestados y accede al Gobierno como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible .

(Valladolid, 1968). Ex alcalde de Valladolid y mamporrero de Sánchez en la investidura fallida de Feijóo, recibe premio por los servicios prestados y accede al Gobierno como . ÁNGEL VÍCTOR TORRES (Las Palmas, 1966). Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática , competencias que hereda de Bolaños.

(Las Palmas, 1966). , competencias que hereda de Bolaños. JORDI HEREU (Barcelona, 1965). Se estrena como ministro de Industria, Comercio y Turismo . El ex alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011.

(Barcelona, 1965). Se estrena como . El ex alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011. MARGARITA ROBLES (León, 1956). Fija en los gobiernos de Sánchez desde 2018, repite al frente del Ministerio de Defensa , dado su prestigio y el respeto que levanta en el estamento militar.

(León, 1956). Fija en los gobiernos de Sánchez desde 2018, repite al frente del , dado su prestigio y el respeto que levanta en el estamento militar. FERNANDO GRANDE-MARLASKA (Bilbao, 1962). Renueva como ministro del Interior , pese a las críticas que recibe de todas las asociaciones policiales.

(Bilbao, 1962). Renueva como , pese a las críticas que recibe de todas las asociaciones policiales. LUIS PLANAS (Valencia, 1952). Repite al frente del Ministerio de Agricultura . En el Gabinete desde el primero de Sánchez.

(Valencia, 1952). Repite al frente del . En el Gabinete desde el primero de Sánchez. JOSÉ MANUEL ALBARES (Madrid, 1972). Continúa como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación .

(Madrid, 1972). Continúa como . JOSÉ LUIS ESCRIVÁ (Albacete, 1960). Sigue en el Consejo de Ministros, pero ahora al frente de Transformación Digital .

(Albacete, 1960). Sigue en el Consejo de Ministros, pero ahora al frente de . ELMA SAIZ (Pamplona, 1975). Se incorpora como ministra de Seguridad Social , competencias antes desempeñadas por Escrivá.

(Pamplona, 1975). Se incorpora como , competencias antes desempeñadas por Escrivá. ISABEL RODRÍGUEZ (Ciudad Real, 1981). Deja la sacrificada Portavocía del Gobierno para ocuparse del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana , una cartera de nueva creación.

(Ciudad Real, 1981). Deja la sacrificada Portavocía del Gobierno para ocuparse del , una cartera de nueva creación. PILAR ALEGRÍA (Zaragoza, 1977). Repite como ministra de Educación , pero asume las competencias de Deportes y la Portavocía del Gobierno .

(Zaragoza, 1977). Repite como , pero asume las competencias de . DIANA MORANT (Gandía, 1980). Ingeniera de Telecomunicaciones y ex alcaldesa de Gandía, se mantiene al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

MÓNICA GARCÍA (Madrid, 1974). Médico y madre, escala hasta convertirse en ministra de Sanidad gracias a la cuota de Sumar en el Gabinete.

(Madrid, 1974). Médico y madre, escala hasta convertirse en gracias a la cuota de Sumar en el Gabinete. PABLO BUSTINDUY (Madrid, 1983). Yolanda Díaz coloca a otros de sus hombres de confianza como ministro de Derechos Sociales en lugar de Ione Belarra. Asume también las competencias de Consumo y Agenda 2030.

(Madrid, 1983). Yolanda Díaz coloca a otros de sus hombres de confianza como en lugar de Ione Belarra. Asume también las competencias de Consumo y Agenda 2030. ERNEST URTASUN (Barcelona, 1982). La mano derecha de Yolanda Díaz en Sumar se estrena como ministro de Cultura en lugar de Miquel Iceta.

(Barcelona, 1982). La mano derecha de Yolanda Díaz en Sumar se estrena como en lugar de Miquel Iceta. SIRA REGO (Valencia, 1973). La eurodiputada y portavoz de IU, cuota de Sumar, estrena un ministerio de nueva creación: Infancia y Juventud.

Sánchez fija al miércoles la primera reunión del Consejo de Ministro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido retrasar hasta el miércoles, un día más tarde de lo habitual, la primera reunión de su nuevo Consejo de Ministros.

Los responsables de todos los departamentos prometerán a primera hora del martes sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y a lo largo de la jornada habrá diversos actos en los ministerios para hacer los traspasos de cartera entre sus antiguos y nuevos titulares.

Policías y guardias civiles piden a Marlaska un «cambio de rumbo»

Las principales organizaciones representativas en la Policía Nacional y la Guardia Civil han pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un «cambio de rumbo» que mejore la interlocución en un contexto que la mayoría ve con «incertidumbre» por los pactos firmados por el PSOE con partidos independentistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Carmen Calvo (PSOE): «El feminismo de la igualdad es el que va a timonear las políticas» del Gobierno

La diputada del PSOE en el Congreso por Granada Carmen Calvo ha afirmado que este lunes es un día importante por el anuncio del nuevo Ejecutivo central y sobre todo, a su parecer, porque «el feminismo de la igualdad es el que va a timonear las políticas del Gobierno de la nación». «Detrás de la violencia de género hay una incomodidad de una sociedad machista que no acaba de respetar a las mujeres como iguales», ha afirmado la exvicepresidenta del Gobierno, quien ha asegurado que «hace más falta que nunca el feminismo» a la vez que ha censurado el papel de la derecha y de la ultraderecha en este ámbito.

Borja Sémper ve el Gobierno de Sánchez «manchado por la forma de llegar al poder»

El portavoz del PP, Borja Sémper, considera que, tras los «acuerdos de la vergüenza contra la Constitución», el Gobierno de Pedro Sánchez nace «manchado por la forma de llegar al poder, haciendo justo lo contrario de lo que prometió en campaña». Además, ha criticado que hay un nuevo ministro «para la amnistía», en alusión a Félix Bolaños, que asumirá las cartera de Presidencia y de Justicia.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que Sánchez ha optado por un Gobierno «partidista» y «alejado de toda voluntad de consenso y de Gobierno para todos» Además, ha criticado que el nuevo Gobierno tenga de nuevo «tener 22 ministros», una cifra que considera «indigna y desproporcionada singularmente en los tiempos que corren».

Uralde (Alianza Verde) lamenta que Sumar haya dejado a Podemos fuera del Gobierno

El coordinador de Alianza Verde y ex diputado en el Congreso Juantxo López de Uralde, ha criticado que Podemos no esté presente en el Ejecutivo y remarca que sus ministras en la pasada legislatura, Ione Belarra e Irene Montero, «merecían» seguir en el Gobierno. «Como coordinador de Alianza Verde, uno de los partidos miemrbos de Sumar, lamento profundamente que se haya dejado fuera de Podemos del Gobierno. Tanto Belarra como Montero han hecho un gran trabajo en esta legislatura y se merecían seguir en el Gobierno», ha proclamado en la red social X.

Montero deja Igualdad con el feminismo dividido

Irene Montero deja el Ministerio de Igualdad con el feminismo dividido y la ley del sólo sí es sí y la Ley Trans, no exentas de polémicas. La todavía ministra ha compartido este mismo lunes 20 de noviembre, un mensaje del Ministerio de Igualdad en el que se publica el documento Algo habremos hecho, que recoge los «avances llevados a cabo por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España durante la XIV legislatura».

Javier Padilla, número 2 de Mónica García en la Asamblea

La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, se llevará consigo a su número 2 en la Asamblea de Madrid, Javier Padilla, como nuevo Secretario de Estado de Sanidad, han confirmado fuentes de Más Madrid a Europa Press. Padilla es médico de Familia y persona de la máxima confianza de García, quien le situó como portavoz adjunto de la formación en la Cámara de Vallecas.

¿Cuánto ganará Irene Montero tras cinco años como Ministra de Igualdad?

Tras su salida del Consejo de Ministros, Irene Montero no cobrará una pensión vitalicia del Estado, pero sí tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al 80% de su sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato y hasta un máximo de dos años. Así lo recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 (art. 10, número 5, norma primera).

Manuela Bergerot toma el relevo a Mónica García

Manuela Bergerot va a ser la nueva portavoz de Más Madrid en la Asamblea en sustitución de Mónica García, recién nombrada ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado este lunes García, al poco de confirmarse su entrada en el Ejecutivo.

Los transportistas piden a Óscar Puente suplir la escasez de conductores

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha pedido al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, que entre sus primeras medidas esté abordar la escasez de conductores profesionales.

ERC critica que Interior no tenga a alguien «comprometido con los derechos humanos»

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha criticado este lunes que al frente del Ministerio del Interior -que volverá a encabezar Fernando Grande-Marlaska- no haya alguien «comprometido con los derechos humanos». «Creemos que el nombre que se propone no tiene esta trayectoria de compromiso con la defensa de los derechos humanos y, por tanto, es un nombre que nos chirría», ha afirmado en rueda de prensa sobre el ministro Marlaska. Aún así, Sans ha expuesto que, para ERC, no importan los nombres de los ministros, sino que lo «importante es el cumplimiento de los acuerdos».

Díaz destaca que los ministros de Sumar «darán lo mejor de sí»

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que el equipo ministerial de Sumar «va a dar lo mejor de si mismo» para transformar» el país y que son «garantía de que el acuerdo de Gobierno» con el PSOE se cumpla «íntegro».

Pilar Alegría agradece la confianza de Sánchez

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, mantendrá esta cartera en la nueva legislatura y, además, absorberá la competencia de Deportes y se encargará de la Portavocía del Gobierno. Por ello, ha agradecido, en una publicación en la red social X la confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para continuar al frente del Ministerio de Educación y Formación Profesional junto a las nuevas responsabilidades de Deporte y portavoz del Gobierno. «Muy orgullosa de poder seguir haciendo una política útil y buena para todos los españoles», ha señalado este lunes Alegría.

El Congreso constituye mañana su Diputación Permanente y elegirá su Mesa

El Congreso de los Diputados tiene previsto constituir este martes la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones y el único que permanece activo cuando se disuelven las Cortes. En esta XV Legislatura, estará formada, de nuevo, por 68 diputados y otros tantos suplentes, más la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

Mazón tilda de día «difícil» para Puig, por no haber sido nombrado ministro

Carlos Mazón, el presidente de Valencia, ha asegurado que hoy es «un día difícil» para Ximo Puig, porque no le han nombrado ministro a pesar de que se especulaba con esa posibilidad. Así lo ha expresado al ser preguntado por la posibilidad de que Puig fuera ministro, aunque ha descartado entrar en el terreno de la especulación, sí que ha mostrado su «respeto a nivel personal» a Ximo Puig.

Belarra tilda de injusto y «grave error político» excluir a Podemos

La líder de Podemos y hasta la fecha ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha tildado de «injusticia» y «grave error político» dejar fuera a su partido de la cuota de ministerios de Sumar. «Hoy se confirma la decisión de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de vetar a Podemos en el gobierno. Una decisión no sólo injusta sino ante todo un grave error político», ha comentado en sus redes sociales.

Vox eleva la presión sobre el PP para situar al Senado como «barrera» a Sánchez

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha instado este lunes al PP a poner a España «por encima de intereses partidistas» y usar su mayoría en el Senado para erigirlo como «barrera» al Gobierno de Pedro Sánchez. Así, ha pedido a los populares votar este martes en la Cámara Alta a favor de su iniciativa para ilegalizar a los partidos independentistas «para garantizar y proteger la unidad nacional».

Corcuera ve los pactos del PSOE un «atentado» a la Transición

El ex ministro del Interior durante el mandato de Felipe González José Luis Corcuera ha mostrado su disconformidad con los pactos del PSOE con las formaciones independentistas, en especial con la Ley de Amnistía, que la considera un «atentado a la Transición» y cree que hemos «normalizado» que nos mientan.

Podemos acusa a Díaz de «colaboradora necesaria» para echarles del Gobierno

Podemos ha acusado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de ser la «colaboradora necesaria» del presidente, Pedro Sánchez, para «expulsarles» del Gobierno con un organigrama que, a su juicio, persigue que el PSOE esté «cómodo». Ante ello, ha proclamado que van a mantener su autonomía frente a Sumar en el Congreso, como marca su hoja de ruta, y que actuarán acorde a su forma de hacer política en el Congreso. Así lo han trasladado los coportavoces estatales de la formación, Pablo Fernández e Isa Serra.

El sector cultural pide «estabilidad» para Urtasun tras cinco ministros en cinco años

Representantes del mundo del cine, los libros o el teatro han reclamado «estabilidad» para el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras dos legislaturas con Pedro Sánchez al frente del Gobierno en el que se ha contado con hasta cinco ministros distintos en un periodo de cinco años. El director general de la Federación de Cines de España (FECE) Luis Gil, ha señalado en declaraciones a Europa Press que entiende estos cambios al frente de Cultura dentro de «un cambio político general» que ha habido en España en los últimos años, si bien apuesta por una continuidad que había llegado con Iceta.

Juan Espadas celebra el nuevo Gobierno de Sánchez

Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía, ha trasladado este lunes públicamente su felicitación al «nuevo Gobierno de coalición de España liderado» por Pedro Sánchez, y, «en especial», a los andaluces María Jesús Montero y Luis Planas, que repiten en el Consejo de Ministros al frente de las carteras de Hacienda y Función Pública y de Agricultura, Pesca y Alimentación, respectivamente.

Bolaños, nuevo superministro

Félix Bolaños, hasta ahora ministro de la Presidencia asume también el ministerio de Justicia. Su cartera, con el nombre de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Bolaños ha sido uno de los principales miembros del Gobierno implicados en la redacción de la Ley de Amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas para conseguir sus apoyos para la investidura de Pedro Sánchez.

Garamendi: «No me interesa tanto quiénes son los ministros como las políticas que van a aplicar»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este lunes que «no le interesan tanto quiénes son los ministros» del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez como las políticas que van a aplicar desde sus Departamentos. «Cuando nos las planteen, hablaremos. Pero ya hemos hecho un comunicado hace pocos días diciendo qué es lo que nos preocupa y, por tanto, lo que esperamos es ver cuáles son las iniciativas del Gobierno», ha apuntado el dirigente empresarial en declaraciones a la prensa durante su asistencia a los XXII Premios Autónomos del Año de ATA.

El nuevo ministro Torres afirma que trabajará con «toda» su energía

El nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que trabajará con «toda» su energía por la convivencia, la cohesión y la memoria. Así lo ha escrito este lunes en su perfil oficial de la red social X, donde ha mostrado su «absoluto» compromiso con España y sus territorios. «Trabajaré con toda mi energía y el más absoluto compromiso con mi país y sus territorios. Por la convivencia, la cohesión y por la memoria», ha expuesto.

Borja Sémper comparece desde Génova

«La igualdad de los todos los Españoles es nuestra prioridad», ha asegurado el portavoz del Partido Popular Borja Sémper desde Génova. Unas declaraciones que se dan en el marco del nuevo Gobierno de Sánchez en coalición con Yolanda Díaz.

Sánchez asegura que su nuevo Gobierno «va a priorizar el diálogo»

Pedro Sánchez ha comparecido en La Moncloa para confirmar los nombres de su nuevo Ejecutivo, que se han ido conociendo a lo largo de la mañana. El presidente del Gobierno ha destacado que su labor será «priorizar el diálogo y la colaboración», con el resto de instituciones y partidos.

Vox reprueba el nuevo Gobierno y los amplios poderes del «señor oscuro» Bolaños

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha descalificado al nuevo Gobierno de coalición anunciado este lunes al considerar que pretende «un golpe de Estado» y ha censurado especialmente que Félix Bolaños, a quien denomina «el señor oscuro», vaya a reunir en su Ministerio a Justicia y Presidencia. «Es la voladura del Estado de Derecho», resume.

La entrada de Urtasun y Rego en el Gobierno llevará a la Eurocámara a dos nuevos eurodiputados

La inclusión del portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y de la portavoz de IU, Sira Rego, en el nuevo Gobierno de coalición como ministros de Cultura y de Juventud e Infancia respectivamente dejará dos escaños vacantes en la Eurocámara que pasarán a ocupar dos nuevos eurodiputados de Unidas Podemos.

El nuevo Gobierno jurará el cargo ante el Rey el martes a las 9.30 en Zarzuela

Los ministros del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar jurarán o prometerán su cargo ante el Rey Felipe VI a partir de las 09:30 horas de este martes en el Palacio de la Zarzuela, según ha informado la Casa del Rey.

El Ministerio de Economía asumirá el área de Comercio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Ministerio de Economía, que dirigirá Nadia Calviño, asumirá también las competencias de Comercio, hasta ahora incluidas en el Ministerio de Industria. Por tanto, el que fuese Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la pasada legislatura se queda ahora con las competencias de Industria y Turismo.

Juanma Moreno ve «continuista» el nuevo Gobierno, con ministros «sumisos» a Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado de «continuista» el nuevo Gobierno central, que se ha conocido este lunes, compuesto por ministros «sumisos» a Pedro Sánchez, y ha criticado que no se hayan reducido carteras. «Es un Gobierno evidentemente continuista, sin mucho perfil técnico y con mucho perfil de sumisión al jefe supremo, que es el señor Sánchez, y, por tanto, poco perfil técnico y profesional», ha indicado Juanma Moreno, en declaraciones a los periodistas en Madrid.

Nuevos ministros en el Gobierno

Los nuevos nombres que se estrenarán esta semana en el Consejo de Ministros son:

Óscar Puente (Transportes)

(Transportes) Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática)

(Política Territorial y Memoria Democrática) Jordi Hereu (Industria)

(Industria) Elma Saiz (Seguridad Social)

(Seguridad Social) Ana Redondo (Igualdad)

(Igualdad) Mónica García (Sanidad)

(Sanidad) Pablo Bustinduy (Derechos Sociales)

(Derechos Sociales) Sira Rego (Infancia y Juventud)

(Infancia y Juventud) Ernest Urtasun (Cultura)

29 ministros desde que Sánchez llegó a La Moncloa

Un total de 29 ministros han pasado por el Gobierno desde que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llegó al Palacio de La Moncloa en el año 2019. Desde aquella primera foto, solo se mantienen Margarita Robles, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas, Teresa Ribera y Nadia Calviño. Este lunes, Sánchez ha comunicado que se incorporan al Ejecutivo nueve ministros nuevos, que suman un total de 42 personas que han pasado por el Consejo de Ministros desde que accediera a la Presidencia del Gobierno con la moción de censura de 2018.

Desaparece el Ministerio de Consumo

Alberto Garzón se despidió este viernes de la política y, por tanto, también de su cargo como ministro de Consumo, una cartera no exenta de polémicas por sus declaraciones sobre la carne y las macrogranjas, en la que limitó la publicidad audiovisual de los juegos de azar y las apuestas. Este mismo lunes se ha confirmado la desaparición de esta cartera, cuyas competencias pasan a formar parte del Ministerio de Derechos Sociales, al frente del cual estará Pablo Bustinduy. «Cerramos esta etapa en la que el Ministerio de Consumo ha llevado a cabo distintas medidas para proteger a las personas consumidoras», manifestó el hasta ahora titular de la cartera de Consumo en una publicación en la red social X.

El sector taurino espera que Urtasun «respete» al sector

El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, se ha mostrado convencido de que el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, «defenderá a todo el patrimonio cultura por encima de sus gustos», recordando que sus predecesores hicieron «un trabajo impecable» y que «los ministros pasan, pero la tauromaquia queda». «Estamos seguros de que, por encima de su ideología y de sus gustos ideológicos, va a defender todo el patrimonio cultural y toda la cultura. No tiene por qué ver lo que piense un ministro con las decisiones que tome luego», ha señalado.

Nadia Calviño muestra su «orgullo» de continuar como vicepresidenta

La vicepresidenta primera y ministra de economía se ha mostrado orgullosa de continuar en el nuevo Ejecutivo presentado esta mañana. Así lo ha publicado en sus redes sociales: «Orgullo de seguir como vicepresidenta primera en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez»

Echenique acusa a Díaz y Sánchez de «expulsar oficialmente» a Podemos del Gobierno

El ex portavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de culminar oficialmente la expulsión de Podemos en el Gobierno, una «operación» que a su juicio llevan diseñando desde «hace más de dos años». «Hoy es el día en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz expulsan oficialmente a Podemos de un Gobierno que no existiría si no fuese por Podemos», ha lanzado a través de un mensaje en la red social X.

Un Gobierno marcado por el feminismo

«El nuevo Gobierno tiene un marcado acento feminista, con cuatro vicepresidentas y más ministras que ministros», asegura Sánchez. «Va a priorizar las políticas sociales» enfocándose en los jóvenes. «Y va a priorizar el diálogo y la negociación» en una legislatura que considera «clave», asegura Sánchez. «Quiero destacar la mezcla de madurez, experiencia y juventud que definen a este Gobierno progresista», indica el presidente.

Un Gobierno de 12 de mujeres y 10 hombres

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, comparece desde La Moncloa donde ha asegurao que «españa es referente internacional en feminismo». Así ha comenzado su discurso, añadiendo que el país «es hoy la gran economía de la Unión Europea que más crece». «España en un contexto difícil, crece más y está más fuerte que hace cinco años», asegura Sánchez. «Quiero agradecer el compromiso de los que a partir de ahora van a conformar el Gobierno progresista», prosigue: «Es un equipo que conjuga renovación con experiencia, de mujer y de hombres para dotar con experiencia al país, para una legislatura de alto perfil político».

Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez comparece desde La Moncloa para informar de la formación de su nuevo Gobierno.

Azcón considera mala noticia que Pilar Alegría sea «portavoz de la amnistía»

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cuestionado los méritos de la socialista Pilar Alegría para repetir al frente del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el nuevo Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez y ha lamentado que una aragonesa sea la «portavoz de la amnistía» en el nuevo Gobierno de España. El jefe del Ejecutivo aragonés ha deseado «lo mejor» a Pilar Alegría, aunque ha puesto en duda si sus méritos al frente del Ministerio de Educación y Formación Profesional han sido «suficientes» para revalidar su cargo al frente de esta cartera.

Sánchez premia con ministerios a Torres y Óscar Puente después de perder el poder el 28M

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido como ministros para su nuevo Ejecutivo al ex presidente canario Ángel Víctor Torres y al ex alcalde de Valladolid Óscar Puente, premiando así a estos dos líderes socialistas que perdieron el poder en las elecciones del pasado 28 de mayo por distintos pactos del PP.

Marlaska se convierte en el ministro del Interior más longevo

El juez Fernando Grande-Marlaska se convertirá en el ministro del Interior más longevo de la democracia, ya que lleva ya cinco años en el cargo, desde el primer Gobierno formado en 2018 por Pedro Sánchez. Grande-Marlaska superará a José Barrionuevo y José Luis Corcuera, ambos ministros del Interior con Felipe González en los años 80. En 2018 sorprendió su inclusión al ser un juez que había promocionado hasta entonces gracias al respaldo del PP.

Ayuso ve a Mónica García como una «sindicalista»

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también se ha referido al nombramiento de Mónica García, líder de Más Madrid, como ministra de Sanidad, a la que ha querido desear suerte en su nueva andadura, aunque ha destacado que «nunca» la ha «visto operar como una profesional, sino como una sindicalista».

El PP denuncia que Sánchez quiere controlar a los jueces

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que la nueva confección del Gobierno confirma la pretensión de Pedro Sánchez de controlar a los jueces, en este caso fusionando los ministerios de Presidencia y Justicia en la persona de Félix Bolaños, que también lleva la relación con las Cortes.

Asens ve «una mala noticia» mantener en Interior a Marlaska

El exdiputado de En Comú Podem y negociador de Sumar con Esquerra Republica (ERC) y Junts, Jaume Asens, considera «una mala noticia» mantener al frente del ministro del Interior a Fernando Grande-Marlaska, a quien cuestiona su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos.

El portavoz Castilla y León confía en Óscar Puente

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha confiado en que el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atienda a las demandas de todas las provincias de la Comunidad pese a que, a su juicio, las decisiones se tomarán en «Waterloo» o «Suiza».

Page felicita a los nuevos ministros

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado a la nueva cartera de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido al Ejecutivo financiación para sus proyectos, tendiendo la mano para trabajar de forma conjunta. «Quiero dar mi felicitación como presidente a todos los nuevos ministros, una felicitación no solo protocolaria, sino que me interesa y les deseo que les vaya lo mejor posible», ha aseverado, insistiendo en que «no caigan en la tentación de esa política de yo invito y tú pagas».

Cayetana Álvarez de Toledo aboga por una oposición «implacable»

La diputada del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido que su partido ha de hacer en esta legislatura una oposición «implacable» contra el Gobierno de Pedro Sánchez y desmontar la «coartada» de que «no se puede pactar con Vox». «La oposición tiene que ser inteligente, adulta, integradora e implacable. Hay que desmontar la enorme coartada de que no se puede pactar con Vox, pero en cambio sí con toda la gente que lo que busca es la liquidación de la democracia», ha apuntado Álvarez de Toledo este lunes en una entrevista en Cope.

¿Quién es Ana Redondo? La sustituta de Irene Montero frente a Igualdad

Ana Redondo García es concejal del PSOE en Valladolid y -hasta las últimas elecciones- la segunda teniente alcalde de Óscar Puente. Ahora va a sustituir a Irene Montero como ministra de Igualdad, se trata de una de las caras nuevas del Consejo de Ministros nombrado por Sánchez.

Se espera la comparecencia de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes desde La Moncloa para anunciar toda la estructura del nuevo Gobierno -que ya se conoce al completo-.

Pilar Llop, la juez de violencia de género que corrigió el sólo sí es sí

La hasta ahora ministra de Justicia, Pilar Llop, abandona el departamento tras un 2023 en el que fue la encargada de corregir la conocida como ley del sólo sí es sí -impulsada por el Ministerio de Igualdad- después de que la norma permitiese más de 1.000 rebajas de penas y más de 100 excarcelaciones de agresores sexuales.

Chivite, «contenta» con el nombramiento de Elma Saiz como ministra

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este lunes, tras conocer que la navarra Elma Saiz será ministra de Seguridad Social, que «no puedo estar más contenta» ya que, ha dicho, «esto es una magnífica noticia para la política de Navarra y para la política española». En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha indicado que «como amiga y compañera, feliz por su nombramiento, por semejante responsabilidad».

Sira Rego, ministra de origen palestino, asume áreas que estaban en Derechos Sociales

La portavoz federal de IU, Sira Rego, se convierte en la segunda ministra de la formación, con la cartera de Infancia y Juventud, reemplazando el papel que desempeñaba Alberto Garzón, que deja de ser titular de Consumo y ya ha anunciado que dejará completamente la primera línea política, con su renuncia a seguir como coordinador federal. Nacida en Valencia y de origen palestino, Rego vivió durante su infancia en Palestina y su familia paterna reside en Cisjordania.

Sergio Sayas asegura que Otegi y Puigdemont son «los ministros que más poder tienen»

El diputado Sergio Sayas ha sido uno de los primeros en pronunciarse en redes sociales después de anunciarse el nuevo Ejecutivo. Sayas ha asegurado en un tuit en la red social X, antes Twitter, que: «Los ministros que más poder tienen son los que Sánchez no ha nombrado: Otegi y Puigdemont».

Teresa Ribera, la encargada de Sánchez para pilotar la transición ecológica

Teresa Ribera seguirá siendo uno de los pilares en este nuevo Gobierno de Pedro Sánchez al frente de la materia medioambiental y energética, con el objetivo de seguir acelerando la transición ecológica, para alcanzar la meta de que la mitad de la energía en España proceda de fuentes renovables en 2030.

La nueva ministra de Igualdad, «emocionada» ante su responsabilidad

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Valladolid Ana Redondo ha reconocido sentirse «feliz y emocianada» de asumir la responsabilidad como próxima ministra de Igualdad, un departamento que ha calificado de «clave y transversal» al que le se deben «muchos de los avances» en los derechos de las mujeres. «Muy ilusionada, con ganas de empezar, emocionada y nerviosa», así es como Redondo se siente tras conocer su designación al tiempo que ha reconocido que para ella «es un cargo importante porque es una gran responsabilidad» la que asume.

Ayuso cree que el nuevo Gobierno de Sánchez será «irrelevante»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado este lunes que el nuevo Gobierno del presidente, Pedro Sánchez, será «irrelevante» porque el problema no es «a quién ponen cada cartera» sino que es otro. «Ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor», ha señalado, preguntada por el nuevo Gobierno durante su participación en el foro Voces para la reforma. «Imagino que serán otros veintitantos ministerios. Claro, hay mucho que repartir, muchos favores, imagínense la cantidad de partidos, amalgamas de partidos y de todo lo que tienen detrás para hacer ese nuevo equipo», ha señalado.

Escrivá asume la cartera de Transformación Digital en plena reconfiguración del sector de las ‘telecos’

José Luis Escrivá será el ministro de Transformación Digital, una nueva cartera desde la que tendrá que lidiar con la reconfiguración del sector de las telecomunicaciones en España y también con la apuesta del Ejecutivo por ser un pionero dentro de Europa en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial. En materia de telecomunicaciones se han producido varios movimientos de calado en los últimos meses y el principal es la entrada del grupo saudí STC en Telefónica.

Urtasun será el quinto ministro de Cultura de Sánchez en 5 años

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, será el nuevo ministro de Cultura, en representación de En Comú Podem, tras desplegar el grueso de su carrera política en el Parlamento europeo y ser una de los cuadros fundamentales de la coalición liderada por Yolanda Díaz. Urtasun será el quinto ministro de Cultura de Sánchez en cinco años y sucede a Máximo Huerta, que estuvo en el cargo siete días; el fallecido José Guirao; José Manuel Rodríguez Uribes y Miquel Iceta.

El pasado jueves Pedro Sánchez consiguió volver a ser investido presidente del Gobierno. Este lunes, ha anunciado la formación del Ejecutivo al completo. Estos son los minitros que siguen formando parte del Gobierno:

Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño Santamaría .

. Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez .

. Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez .

. Vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado .

. Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez .

. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno .

. Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández .

. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades .

. Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García .

. Ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría .

. Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez .

. Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant .

. Ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá.

Gobierno andaluz ve «continuismo» en el nuevo Gobierno central

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha considerado que el nuevo Gobierno central, cuyos ministros se están conociendo este lunes, se caracteriza por el «continuismo» y nace «traicionando» a Andalucía. «Los ministros serán los que sean, pero ya se ha firmado un acuerdo de traición a Andalucía», ha apuntado.

El pasado jueves Pedro Sánchez consiguió volver a ser investido presidente del Gobierno. Este lunes, ha anunciado la formación del Ejecutivo al completo. En esta ocasión, aunque muchos son los ministros que repiten en su cargo, otros ya no continuarán en el Gobierno. Estos son los minitros que ya no forman parte del Ejecutivo:

Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez .

. Ministra de Justicia, Pilar Llop .

. Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra Urteaga .

. Ministra de Igualdad, Irene Montero .

. Ministro de Consumo, Alberto Garzón .

. Ministro de Universidades, Joan Subirats.

Ministro de Cultura, José Manuel Miñones .

. Ministro de Cultura y Deportes, Miqel Iceta .

. Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

El nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez en coalición con Sumar está formado por 12 mujeres y 10 hombres. Cuatro vicepresindentas y 22 ministerios. Estos son todos los ministros del Gobierno.

Ana Redondo, ministra de Igualdad

Ana Redondo será la nueva ministra de Igualdad, sustituyendo así a Irene Montero. La socialista Redondo era la segunda de Óscar Puente en Valladolid.

El presidente de Canaria da la enhorabuena a Ángel Torres

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado la enhorabuena al secretario general del PSOE Canario, Ángel Víctor Torres, tras conocerse que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha elegido para liderar el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En este sentido, el también secretario general de Coalición Canaria (CC) ha señalado que siempre es un motivo de alegría que un isleño forme parte del Gobierno de España, por lo que le ha deseado «toda la suerte del mundo».

José Manuel Albares, ministro de exteriores

José Manuel Albares repite en su cargo como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, puesto que lleva ocupando el 12 de julio de 2021.

Margarita Robles, ministra de Defensa

Margarita Robles repite en su cargo como ministra de Defensa, puesto que lleva ocupando desde la primera legislatura de Sánchez en coalición con Podemos.

La gran incógnita: el Ministerio de Igualdad

De momento se desconoce quién ocupará el puesto en el Ministerio de Igualdad, hasta entonces ocupado por la ministra podemita Irene Montero. Un Ministerio del que han surgido leyes tan polémicas como la ley del sólo sí es sí.

Nadia Calviño será la vicepresidenta primera del Gobierno, precedida de Yolanda Díaz y Teresa Ribera, todas continuarán además con sus respectivos ministerios. La cuarta vicepresidenta del gobierno será María Jesús Montero, que también se mantiene como ministra de Hacienda.

Diana Morant repite como ministra de Ciencia

Diana Morant repite como ministra de Ciencia e Innovación. Aunque en esta ocasión se añade a su cartera el Ministerio de Universidades, que hasta el momento ocupaba Joan Subirats.

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por Nadia Calviño para que vuelva a estar al frente de la política económica de España y de una de las vicepresidencias del Ejecutivo, a la espera de conocer el próximo 8 de diciembre quién presidirá el Banco Europeo de Inversiones (BEI), puesto al que aspira la vicepresidenta -la permanencia de Calviño en el Ejecutivo español dependerá de las votaciones a la Presidencia del BEI-. Este Ministerio ya no asumirá las competencias de Transformación Digital.

Luis Planas repetirá como ministro de Agricultura

El valenciano Luis Planas repetirá como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El que fuera consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y ex embajador en Marruecos tendrá como retos al frente de Agricultura impulsar la nueva Ley de Agricultura Familiar, así como promover un sector primario moderno y sostenible, dotándolo de nuevas ayudas para la innovación, formación y asesoramiento de las pequeñas y medianas empresas del mundo rural.

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social

La ex portavoz del Partido Socialista de Navarra en el ayuntamiento de Pamplona, delegada del Gobierno y consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, será ministra de Seguridad Social, puesto que hasta el momento estaba ocupado por José Luis Escrivá.

José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital

José Luis Escrivá era hasta el momento ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ahora, tras el nuevo ejecutivo, Escrivá se encargará del nuevo Ministerio de Transformación Digital.

Pilar Alegría continúa como ministra de Educación

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría continúa al frente de este departamento al que suma la cartera de Deportes. Además, como hemos señalado con anterioridad, también será la nueva portavoz del Gobierno.

Sira Rego, al frente del nuevo Ministerio de Infancia y Juventud.

Sira Rego, la portavoz de Izquierda Unida, eurodiputada y miembro de Sumar, estará al frente del nuevo Ministerio de Infancia y Juventud.

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno

Pilar Alegría será la nueva portavoz del Gobierno. Hasta el momento, Alegría era ministra de Educación, pero en el nuevo Ejecutivo pasará a ser la portavoz del Gobierno, puesto que hasta el momento ocupaba Isabel Rodríguez.

Pablo Bustinduy al frente de Derechos Sociales

El ex dirigente de Podemos Pablo Bustinduy estará al frente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 un puesto que hasta el momento ocupaba la podemita Ione Belarra. Bustinduy forma parte de la formación de Yolanda Díaz, Sumar.

Isabel Rodríguez, ministra de Agenda Urbana

La actual portavoz del Gobierno asumirá el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido con Bolaños, no repetirá su cargo de portavoz durante la legislatura.

Óscar Puente, ministro de Transportes

El ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, será el nuevo ministro de Transportes y Movilidad sostenible. Puente fue el encargado de responder a Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura, ahora Sánchez le otorgará el Ministerio de Transportes que antes ocupaba Raquel Sánchez.

Bolaños se convierte en superministro

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, seguirá en el Gobierno de Pedro Sánchez al frente del departamento de Presidencia y Relaciones con las Cortes al que además sumará Justicia. De esta manera se convertirá en un superministro y aunque no tiene rango de vicepresidente del Gobierno, de facto será el titular del área política más importante del gabinete.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura

El portavoz de Sumar será el nuevo ministro de Cultura, un puesto que hasta ahora ocupaba el socialista Miquel Iceta. Urtasun ha formado parte durante años del Parlamento Europeo, y ahora Sánchez le otorgará el Ministerio de Cultura en su nuevo Ejecutivo en coalición con Sumar.

Yolanda Díaz repite como vicepresidenta y ministra de Trabajo

Yolanda Díaz, líder de Sumar -el principal socio del Gobierno de Sánchez- repetirá como vicepresidenta del Gobierno y como ministra de Trabajo, tal y como ha hecho durante los cuatro años de Gobierno sanchista.

Mónica García, ministra de Sanidad

Mónica García será la nueva ministra de Sanidad en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. García es líder de Más Madrid, un partido integrado en Sumar para las elecciones del 23J. Hasta el momento era diputada en la Asamblea de Madrid -donde destacaban sus debates con Ayuso- y ahora dejará su cargo para ser ministra de Sanidad y número 3 del partido. Aunque todavía no está confirmado oficialmente, todo apunta a que Manuela Bergeot será la sucesora de García en la Comunidad de Madrid.

En el mastodóntico Gobierno de Pedro Sánchez repiten varios de los ministros. De momento se conoce que Fernando Grande-Marlaska seguirá al frente de Interior, Margarita Robles en Defensa, Luis Planas en Agricultura y José Manuel Albares en Exteriores.

De la nueva estructura del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez destaca la permanencia de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que obligará a una minicrisis de Gobierno en diciembre si es elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Jordi Hereu, ministro de Industria

Jordi Hereu será el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo. Fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011 y militante del Partido de los Socialistas de Cataluña desde 1987. Actualmente es presidente de Hispasat, el operador de satélites español.

Ángel Víctor Torres, nuevo ministro

Ángel Víctor Torres será el nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El secretario general del PSOE en Canarias tiene 57 años y fue presidente de Canarias en 2019 y 2023.

María Jesús Montero, vicepresidenta

A primera hora de este lunes ya se han dado a conocer los primeros nombres del Gobierno de Pedro Sánchez. María Jesús Montero continuará ejerciendo como ministra de Hacienda y Función Pública y, además, será vicepresidenta cuarta del Gobierno de Pedro Sánchez.

El nuevo Gobierno de Sánchez

Este lunes se darán a conocer los nombres de los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Todo apunta a que los nombramientos serán más políticos y que se mantendrá el mastodóntico número de carteras. Cinco de los ministros serán de Sumar.