Podemos rabia por quedarse sin ministerios tras ser felpudo de Sánchez en su investidura

Podemos ha tildado de «grave error» la decisión de dejar a los morados sin ministerios y «expulsarles» del Gobierno, como ha reconocido su portavoz, Pablo Fernández. La formación que lidera Ione Belarra ha culpado a los líderes de PSOE y Sumar de la ausencia de militantes podemitas en el Consejo de Ministros.

«Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que el PSOE esté cómodo», ha explicado Fernández. Se ha quejado de que los han proscrito para que no «haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al gobierno por la izquierda».

De la líder de la coalición con la que se presentaron a las elecciones ha dicho que es la «colaboradora necesaria» de la desaparición de Podemos de los ministerios. Ha tachado de una «treta» y de una «maniobra bastante burda» que la ministra de trabajo ofreciera un ministerio para Nacho Álvarez a cambio de que dejaran de criticar a Díaz.

Esta oferta molesta especialmente a Podemos porque Nacho Álvarez, que fue el Secretario de Estado de Derechos Sociales en el ministerio de Ione Belarra y miembro de la Ejecutiva de los morados, pasó a ocupar un puesto importante en Sumar. Álvarez encabezó la negociación de la coalición con el PSOE y actuó como su portavoz en materia económica durante la campaña. Por eso, los morados ya no lo reconocen como miembro del partido y lo han acusado de transfuguismo, comparando su paso a la formación de Díaz con el Tamayazo. Finalmente, Álvarez dimitió de sus cargos orgánicos este viernes.

Isa Serra, portavoz de Podemos, ha defendido «reforzar su autonomía política» frente a Sumar, porque así lo votaron sus militantes, en referencia a su nuevo documento político aprobado por sus inscritos. «Eso es lo que vamos a hacer en el Parlamento», ha subrayado Serra. Aun así, prefiere no pronunciarse sobre si concurrirán de forma independiente en las elecciones europeas: «Cuando toque lo hablaremos».

Ione Belarra, la ex ministra de Derechos Sociales, ha acusado a Sánchez y Díaz de «vetar» en una decisión que considera «injusta». La secretaria general de Podemos ha criticado esta actitud en un mensaje en sus redes sociales porque cree que se necesitan los unos a los otros para lograr «transformaciones más ambiciosas».

Hoy se confirma la decisión de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de vetar a Podemos en el gobierno. Una decisión no sólo injusta sino ante todo un grave error político porque en el bloque progresista nos necesitamos todas, especialmente el motor de las transformaciones más ambiciosas. https://t.co/621lCOZgHb — Ione Belarra (@ionebelarra) November 20, 2023

La propia institución del ministerio de Igualdad ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que expone las medidas impulsadas por la cartera. «Algo habremos hecho» es el nombre del documento que se adjunta en esta publicación. Es la última reivindicación de Irene Montero en el cargo, que llega después de que el 16 de noviembre, día de la investidura de Sánchez, publicasen un vídeo en el que defendían su trabajo en uno de los ministerios de Podemos diciendo que «ahora ya España es otra».

✅ Ya está disponible el documento #AlgoHabremosHecho ‘Avances llevados a cabo por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España durante la XIV legislatura’ 🟣 @DelGobVG

🟣 @LGTBIGob

🟣 @SinRacismoGob

🟣 @InstMujeres 📲 Puedes consultarlo aquí: https://t.co/Hao659EG0C pic.twitter.com/nmwjxfGgUD — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 20, 2023

Pablo Echenique, el que fuera secretario de organización de los morados y siempre crítico con Sumar, ha expresado que la jornada en la que se anuncia que no habrá ministerios para Podemos «es el día en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz expulsan oficialmente a Podemos de un gobierno que no existiría» si no fuese por los morados. Y ha deslizado la idea de que ambos llevan trabajando en defenestrarles «desde hace más de dos años».