Vox advierte de los plenos poderes de Bolaños, el «señor oscuro»: «Él ejecutará el golpe»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha hecho balance este lunes de la formación del nuevo Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, al que ha calificado como el Consejo de Ministros de la «voladura del Estado». Además, la formación de Santiago Abascal ha advertido sobre el superministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, que ha recaído en manos de Félix Bolaños. «El señor oscuro», le ha calificado Garriga, «será quien lleve el golpe de estado».

«La única valoración que podemos hacer es este será el Gobierno del golpe de estado, el que va a llevar la voladura del estado. Nuestra oposición frontal y absoluta», ha señalado Garriga a las preguntas de OKDIARIO.

Especialmente llamativa, a juicio de Vox, ha sido la elección de Félix Bolaños para esa cartera potentada de competencias que será Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Una suma de los tres poderes del estado, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. «Poderes magnánimos para el señor oscuro» ha advertido Garriga. «Están trasladando ese golpe a una persona que controle esos tres poderes», ha apuntado el secretario general de Vox ante el nuevo Gobierno.

«La investidura marca el inicio del golpe de estado», ha asegurado Garriga. Sánchez, según Vox, «Amenaza con convertir nuestra nación en un régimen totalitario. No sólo lo dice Vox, lo dicen las asociaciones judiciales, sindicatos… se está acabando con la separación de poderes. En la calle se está intentando sembrar el miedo ante quienes protestan».

«En el debate del pleno vimos como una presidenta del Congreso decidió retirar del Diario de Sesiones las palabras que no son de otro que el pueblo español, que esto es un golpe de estado», ha recordado.

Además, ha comparado la situación en el Congreso con la que se vive en Cataluña, donde Garriga ha señalado que «ya tengo dos expedientes abiertos por la mesa del Parlamento, la semana pasada se expulsó a un diputado retirándole el micrófono».

«Ilegalizar ERC y Junts»

Por otra parte, Ignacio Garriga ha anunciado que Vox va a llevar una iniciativa al Senado para instar a la ilegalización de Junts y ERC. La Cámara Alta «va a tener un papel crucial» en la lucha política contra los planes del nuevo Gobierno, ha puntualizado Garriga. «Ahí hay una mayoría a la que apelamos para que, de una manera unida y unánime, demos un mensaje de contundencia. España tiene el derecho y el deber de proteger a los españoles. Ilegalizarles es un paso básico para garantizar la unidad nacional».

«Nosotros vamos a plantarles cara en las calles, en las instituciones y en los tribunales. Hemos urgido al PP a que enmiende los errores pasados, como entregar el Constitucional al PSOE, o negarse a ilegalizar a los partidos independentistas. Esperamos que no admitan a trámite la ley de la amnistía», ha puntualizado.

Mientras, ha asegurado Garriga, «el líder del Partido Separatista Catalán, el señor Illa, dice que la ley de amnistía va a contribuir a dar solidez a la Constitución española».

Sobre las marchas populares contra el PSOE en Ferraz, Vox ha señalado que «lo que no van a conseguir es que nosotros contribuyamos a esa división entre el pueblo y su policía. No van a lograr buscar esas divisiones, porque eso es lo que quiere Marlaska y lo que quiere el PSOE. No vamos a permitir que se criminalice a los españoles».