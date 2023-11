Antiguos mandos de la UIP se avergüenzan de lo que ven en Ferraz: «Las cargas son desproporcionadas»

Antiguos mandos de las Unidades de Intervención Policial, la UIP de la Policía Nacional, están asombrados por el comportamiento de los agentes que en las dos últimas semanas han sido desplegados por el Ministerio del Interior en la calle Ferraz, durante las protestas ciudadanas por el acuerdo entre el PSOE y Junts para la nueva legislatura de Pedro Sánchez. Los agentes consultados por OKDIARIO ostentaron un cargo de relevancia en la UIP en el pasado y todos coinciden en que «las cargas están siendo desproporcionadas».

Estos altos mandos –la mayoría de ellos en activo, pero actualmente en otras unidades– diferencian dos escenarios: las concentraciones pacíficas, como la del 6 de noviembre, y otras aisladas en las que grupos ultras se infiltraron en la manifestación para reventarla atacando a los policías. En el primer caso –que han sido la mayor parte de las concentraciones–, los ex altos mandos de la UIP no entienden por qué se utilizó la represión policial en Ferraz. Ocurrió, por ejemplo, el 6 de noviembre, cuando lanzaron gases fumígenos o lacrimógenos en Ferraz.

Algunos de los mandos consultados recuerdan cómo estuvieron al frente de la kale borroka en el País Vasco y Navarra cuando tiraban cocteles molotov y nunca se dio la orden de gasearles. Otros añaden que, en nueve años al frente de las Unidades de Intervención Policial, jamás se utilizaron estos gases en Madrid; entre otras cosas, «porque la gente tiene las ventanas abiertas y se intoxica». «Estuve al frente de rodea el Congreso y no ordené el uso de este material», añade uno de quienes han hablado para OKDIARIO.

Cargas desproporcionadas

Uno de los ex altos mandos de la UIP preguntados por este periódico apunta que «la actuación debe basarse en tres principios fundamentales: proporcionalidad, congruencia y oportunidad». Subrayan que «son tres conceptos fundamentales que hay que tener muy claro, porque eso te sirve para hacer un despliegue proporcional a la incidencia que estás teniendo».

«En Ferraz, al fin y al cabo, sólo se está produciendo una concentración de personas. No están provocando barricadas, como ocurrió en Cataluña, la actitud de los concentrados es simplemente una actitud reivindicativa», añaden. Por ello, valoran que la actuación policial que estos días se está produciendo en Ferraz «está siendo desproporcionada y los propios agentes están provocando la bronca».

Este ex jefe de la UIP explica que «el despliegue estratégico tiene que ir orientado siempre a la disolución de la manifestación, no a generar más conflicto. Y aquí se está generando más conflicto». Apunta que «en las imágenes aparecen actuaciones individuales de los policías. No hay actuaciones de despliegue estratégico policial, que es lo que nosotros siempre hacemos. Es decir, nosotros desplegamos un grupo y actuamos en línea. Sin embargo, en los altercados de Ferraz actúan en unidades o células y lanzan gomazos a personas que están en la acera y no han hecho nada. No puedes utilizar la fuerza con personas que se están manifestando ante usted y que son pacíficos».

La gran pregunta es: «¿Y por qué están actuando de manera desproporcionada estos policías de la UIP?» Todos los mandos consultados coinciden en la misma respuesta: están acatando órdenes de la Delegación del Gobierno. «El policía no hace eso por propia iniciativa», manifiestan.

Responsables políticos

Según estos mandos policiales, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha mostrado públicamente su rechazo a los constitucionalista asegurando que «Bildu ha hecho más por los españoles que los patrioteros de pulsera», es el que ordena que se realicen esas cargas contra los ciudadanos que se manifiestan en contra de la Ley de la Amnistía.

Pese a ello, estos ex mandos de la UIP lanzan una crítica constructiva a sus compañeros desplegados en Ferraz: «Si te ordenan disolver, tienes que acatar la orden, pero yo nunca utilizaría botes de humo ante manifestantes pacíficos, porque no evitas nada. Al revés, lo que haces es que la masa se altere. Generas más problema del que intentas resolver». Explican que el político lo que busca es que sea un problema policial y que los españoles se enfrenten a la Policía. Por eso advierten, «no caigáis en la trampa».

Probablemente, apuntan, desde la Delegación del Gobierno «dieron un criterio de tolerancia cero en la manifestación del pasado 6 de noviembre». Y los agentes acataron, pero «nadie que lleve un león en el brazo derecho ve con simpatía lo que está pasando».

Sin embargo, todos los ex altos mando de la UIP que han hablado para OKDIARIO coinciden en que en otros escenarios, en los que sí ha habido violencia por parte de los ultras y se han lanzado objetos contra los policías, estos sí han actuado de manera correcta. Un extremo con el que coinciden los manifestantes pacíficos que, en multitud de ocasiones, han solicitado a los agentes que echen a aquellos que acuden a reventar una concentración sin violencia.