La manifestación del 21 de enero de 2023 en apoyo a la Constitución Española se desplaza de la Plaza de Colón a la de Cibeles a instancias de la Delegación del Gobierno en Madrid en manos de Mercedes González, líder de los socialistas en la capital. La concentración «Por España, la Democracia y la Constitución» se ha topado con que el Ejecutivo no les da permiso como querían para mostrar sus reivindicaciones en la plaza del descubridor de América, que tiene unas connotaciones históricas muy especiales.

Así lo ha desvelado Rosa Díez, colaboradora de OKDIARIO y ex líder de UPyD, en sus redes sociales. «Otra jugada típica del filibusterismo de que hacen gala Pedro Sánchez y todos sus secuaces. No conseguirán acallar la voz de los ciudadanos. El día 21 de enero ¡nos vemos en Cibeles! ¡A la calle, que ya es hora! ¡Por España, la democracia y la Constitución!», ha escrito la política de origen vasco.

Aunque la Delegación del Gobierno ha denegado el permiso solicitado, los organizadores precisan que la solicitud de concentración en la Plaza de Colón se comunicó a Delegación del Gobierno el 9 de diciembre de 2022, recibiendo sorprendentemente respuesta denegatoria por no estar dentro de los 30 días previos al acto. Se volvió a comunicar en el primer momento, trigésimo día anterior a la manifestación, el 22 de diciembre de 2022, tanto por registro telemático, como por correo electrónico. Sin embargo, la Delegación del Gobierno denegó el permiso porque, supuestamente, se había solicitado unos minutos antes, mediante correo electrónico, una concentración en el mismo lugar y a la misma hora que la de los constitucionalistas.

Frente a la denegación que les ha hecho llegar el equipo de Mercedes González, los promotores aclaran que «la comunicación por correo electrónico no cuenta con las garantías telemáticas sobre la identidad del solicitante, ni sobre el momento exacto de la recepción de la comunicación, por lo que puede fácilmente ser alterada para hacerla figurar como recibida con anterioridad a otra».

También Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, España Cívica, Convivencia Cívica Catalana y centenares de organizaciones cívicas subrayan que «la primera solicitud recibida con todas las garantías (es decir, a través de la aplicación telemática destinada a estos efectos) ha sido la del Foro Libertad y Alternativa (L&A)». «Adicionalmente, la Delegación tenía noticia previa de la convocatoria mediante correos electrónicos de 9 de diciembre y a primera hora el 22 de diciembre. Adicionalmente, esta concentración era pública y había tenido una amplísima difusión en medios de comunicación. Por todo ello, era clara la prioridad de esta convocatoria sobre cualquier otra», resaltan.

Por otra parte, de acuerdo con la información obtenida, indican que el convocante «alternativo es una persona física, sin representación alguna, de una organización ficticia, no registrada en ninguna instancia. La finalidad de dicha convocatoria es evidente y supone un claro abuso de derecho y un fraude de ley».

Injusticia

Concluyen que «la Delegación del Gobierno ha denegado de manera injustificada el derecho a concentrarnos en la Plaza de Colón el 21 de enero de 2023. Sin embargo, no tenemos intención de perder energías en recurrir una decisión, aunque la consideremos evidentemente no ajustada a Derecho. Por este motivo, hemos decidido cambiar el lugar de la concentración». «Estas dificultades no impedirán que ejercitemos nuestro derecho a manifestarnos en defensa de España, la Constitución y la Democracia; os esperamos el día 21 de enero de 2023, a las 12:00 horas, en la Plaza de Cibeles y calles limítrofes», avisan.