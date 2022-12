La Justicia sigue adelante con la querella contra la delegada del Gobierno en Madrid por prevaricación. El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid rechaza el recurso de la Fiscalía contra la admisión de la querella, y Mercedes González tendrá que declarar el próximo 13 de enero como querellada por un presunto delito de prevaricación al cambiar de ubicación una manifestación en contra de la Ley de Memoria Democrática y permitir otra concentración a favor de la Ley horas después en el mismo lugar.

La querella fue interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica tras rechazar su solicitud para concentrarse el pasado 13 de julio frente al Congreso de los Diputados en protesta por la nueva Ley de Memoria Histórica, ofreciéndoles celebrar la concentración a unas decenas de metros «donde no obstaculizaran el normal funcionamiento de los edificios públicos de la zona».

Lo cierto es que, la Delegación del Gobierno sí autorizó otra concentración favorable a la Ley de Memoria Histórica del Gobierno el día después y justo frente al Congreso de los Diputados. Por eso los querellantes ven un trato diferente a los convocantes de ambas concentraciones por parte de la Delegación del Gobierno en función del signo político de cada uno de los actos. Lo hizo, según los querellantes, «sin base legal alguna» y limitando de forma ilegal el derecho de reunión de los convocantes contrarios a la Ley de Memoria Histórica.

La Fiscalía, recurrió la admisión de la querella contra la delegada del Gobierno, al entender que la querella no cumplía los presupuestos mínimos para ser considerada delito y por ello, carecía de legitimación para iniciar una investigación judicial. La Fiscalía insistía en que «en modo alguno» podían considerarse las modificaciones, o el diferente trato esgrimido en la querella, como una resolución arbitraria susceptible de constituir un delito de prevaricación administrativa.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, rechaza el recuso de la Fiscalía y sigue adelante con la querella contra la delegada que tendrá que declarar el próximo 13 de enero como querellada. Según el titular del juzgado, «Si los hechos relatados aparecen presuntamente constitutivos de delito, la querella debe admitirse a trámite y practicar las diligencias necesarias para acreditar los hechos». El auto, explica que sería prematuro no admitir la querella, ya que hay que estudiar cómo se desarrollaron los hechos y concluye que ahora no es el momento procesal de discutir si hubo o no delito por parte de la delegada del Gobierno, algo que se valorará tras practicar la prueba. Por todo esto, inadmite a trámite el recuso de reforma y el de apelación del Ministerio Fiscal.

Aún cabe plantear un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid.