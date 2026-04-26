Mañana a las 06:00 h OKDIARIO dará en exclusiva el audio que aclara la ‘Operación Kitchen’

Hay un audio que nunca ha llegado al sumario de la Operación Kitchen. Una grabación inédita que aclara de forma definitiva algunas de las preguntas clave del mayor escándalo político de la democracia española. Mañana a las 06:00 horas, OKDIARIO lo publica en exclusiva. Una grabación que hasta ahora permanecía desconocida y que, a la vista de todo lo que se está dirimiendo en la Audiencia Nacional, adquiere una relevancia excepcional.

Fue OKDIARIO quien destapó en noviembre de 2018 la trama que ahora llega a juicio. Este periódico reveló el 8 de noviembre de aquel año que el Ministerio del Interior había pagado durante dos años —en 2013 y 2014— un sobresueldo de 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, con dinero de los fondos reservados, para que actuara como confidente e informara de los movimientos del ex tesorero del PP.

Villarejo, según la investigación, pagaba personalmente esa cantidad en metálico cada mes a Ríos Esgueva. Tras la detención del comisario en noviembre de 2017, la Policía halló en su domicilio los recibís firmados por el chófer y grabaciones de conversaciones con mandos policiales que acreditaban los hechos.

La trama alcanzó su punto más oscuro la noche del 23 de octubre de 2013, cuando un individuo disfrazado de sacerdote irrumpió en el domicilio de los Bárcenas, encañonó a Rosalía Iglesias y amenazó a su hijo Guillermo: «Tú túmbate en el suelo o le pego un tiro a tu madre». El objetivo era recuperar tres pendrives con información comprometedora del PP. Interior difundió entonces la versión de que se trataba de «un desequilibrado». Ahora, casi doce años después, ese relato oficial sigue sin sostenerse ante las pruebas que se acumulan en la Audiencia Nacional.

Y sin embargo, hay grabaciones que nunca han llegado al sumario. Documentos que permanecen inéditos y que arrojan una luz muy diferente sobre quién ordenó, quién supo y quién mintió. Mañana a las 06:00 horas, OKDIARIO publicará en exclusiva una de esas grabaciones. Una que, a la vista de todo lo que se está dirimiendo esta semana en el juicio, adquiere una importancia excepcional.