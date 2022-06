Verónica Saldaña, madre de los gemelos con los que huyó a Suiza eludiendo la orden de búsqueda y captura de la Justicia española, ha contratado para su defensa en Suiza al abogado Olivier Peter, conocido en España por haber defendido en su día a la ex exdiputada de la CUP Anna Gabriel y de hasta 20 presos de ETA ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), con lo que consiguió que los jueces de la Unión Europea derogasen la llamada doctrina Parot, que puso en libertad a varios de asesinos de toda índole.

Olivier Peter ha logrado, de momento, que los gemelos vuelvan con su madre en Suiza y que se paralice la devolución a su padre, José Manuel Ortiz. Peter se licenció en 2011 por la universidad de Ginebra y la licencia para ejercer como abogado la obtuvo en 2014, según el diario La Vanguardia.

El bufete Interdroit al que pertenece se define como “especializados en la defensa ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo”. Esta especialización la consiguió en 2012 al defender a 20 presos de ETA ante el TEDH de Estrasburgo y lograr que se tumbase la doctrina Parot, por el etarra Henry Parot, al lograr una sentencia «por vulneración de las libertades» de los presos que ya habían cumplido treinta años de condena. La resolución permitió derogar que la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplicase respecto a cada una de las penas de forma individual y no sobre el entonces máximo legal permitido de permanencia en prisión, por lo que tras la resolución los beneficios se aplican sobre 30 años.

Olivier Peter logró también que se condenase a España por «malos tratos» en la detención de los dos etarras responsables del atentado en el aparcamiento de Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas, que causó dos víctimas mortales en 2006. Según el TEDH, España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, recogida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuatro de los siete jueces de la Sala Tercera votaron a favor de que el Estado indemnizase a los dos asesinos que pusieron la bomba en la T 4, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.

Portu y Sarasola fueron condenados por la Audiencia Nacional, en sentencia de 21 de mayo de 2010, a diversas penas de prisión como coautores de un delito de estragos, dos delitos de asesinato terrorista consumados, y 48 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, a 1.040 años de prisión.

Este abogado ahora defenderá a Saldaña de los requerimientos judiciales que ejerza la defensa de José Manuel Ortiz, que se queja a OKDIARIO de «lo caro que es contratar un abogado en Suiza y Verónica puede hacerlo sin tener aparentemente recursos suficientes. Los niños no van al colegio en Suiza, no hablan francés y no sabemos de qué viven ellos, los padres y ella, porque aquel país no es precisamente barato».