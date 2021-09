Ana, la mejor amiga de Verónica Saldaña, madre de los dos mellizos desaparecidos en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jorge e Izan de seis años, pudo contactar con la mujer hace apenas diez días. En ese cruce de mensajes la huida le dijo que «me voy a un país donde puedo pedir asilo». Saldaña sigue en búsqueda y captura por orden judicial desde el 9 de agosto de 2021 cuando lo decretó el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La Policía Nacional ya lo considera un caso de secuestro parental.

A pesar de su escapada, hace unos días Verónica Saldaña le confesaba vía Signal, una aplicación de mensajería que permite programar los mensajes para borrarlos después, a su antigua amiga Ana que «me voy a un país donde puedo pedir asilo» y justificaba su decisión en que «hay 3 madres que ya lo han hecho».

Cuando Ana le recriminó esta actitud: «Pero irte del país es jugártela», Verónica argumentó «¿y qué harías tú? ¿le dejarías los niños?» en relación a su ex pareja José Manuel Ortiz, que pelea desde julio de este año para recuperar a sus mellizos de seis años. La madre de los dos niños sostuvo en su día a OKDIARIO que iba a presentarse ante el juzgado, algo que ha incumplido.

Los niños están desaparecidos, supuestamente en compañía de su madre, desde el 15 de julio de 2021. Luego, la alerta fue retirada por SOSDesaparecidos con la promesa incumplida de la madre de que iba a acudir a las autoridades. Tampoco se ha personado el pasado 18 de septiembre ante la Justicia de Pozuelo de Alarcón para dar fe de su paradero.

Ana fue la mejor amiga de Saldaña durante unos meses, «a finales yo estaba atravesando un mal momento laboral cuando conocí a Verónica. Me ofreció trabajo en una clínica de su propiedad en Las Rozas y en enero de 2020 me encontraba en paro. Me fui con ella a vivir en Pozuelo y pedí un crédito de 20.000 euros. Nunca llegué a firmar ningún papel de la empresa», ha explicado Ana a OKDIARIO. En realidad, la empresa de Saldaña es sólo un trabajo como autónoma, tal y como consta en el registro mercantil, en el sector de «peluquerías y otros tratamientos de belleza», con sede en la localidad madrileña de Las Rozas y con la marca principal su propio nombre y apellidos. Saldaña figura como activa desde el 1 de enero de 2018.

A comienzos del año 2020, según Ana, Verónica le contó que «su ex pareja la maltrataba y que abusaba de los niños», luego «me pidió 8.000 euros, 6.000 eran supuestamente para pagar a los caseros porque la iban a desahuciar. Hice una transferencia y me devolvieron 6.000 euros, que no sé todavía en concepto de qué. Poco tiempo después había que pagar otros 8.000 de unas máquinas de la clínica y también hice otra transferencia. A la semana me pidió dinero para pagar a la empleada de la clínica, eran otros 1.300 euros».

Más tarde, en marzo de 2020, llegó la pandemia del Covid y Ana se trasladó a vivir a Pozuelo con Verónica, sus padres y los mellizos. La mujer asegura que durante los dos meses que vivió allí «había que comprar cosas casi a diario, desde comida a tabaco para ella y su madre. No tiene nada a su nombre porque según ella está en un fichero de morosidad y todos los recibos se cargaban a mi cuenta».

La convivencia de ambas mujeres se rompió «cuando me quedé sin dinero y le pedí 50 euros para comer y pagar mi teléfono móvil y se negó a ayudarme, aunque yo sabía que el padre de los niños le pasaba la manutención. Me fui de allí a finales de mayo de 2020 y regresé a vivir con mis padres a Toledo», declara Ana. No obstante, la relación no se rompió del todo y Verónica continuó hablando con Ana, «incluso me escribió para decirme que a los niños les había salido autismo, cuando yo creo que el único problema que tenían era que no socializaban porque no salían a la calle. Ella siempre decía que hasta los 6 años la escolarización no era obligatoria», añade.

Esta mujer perdió en total los 20.000 euros que había pedido prestados. «El problema es que he pagado sus deudas, pero no tengo cómo demostrar que ella me pidió ese dinero, aunque sí el justificante de las transferencias. Ahora pago el crédito y vivo gracias a que encontré trabajo, pero lo he pasado muy mal», asegura. Dentro de unos días Ana acudirá a la Policía para contar este mismo relato y decidirá si denuncia formalmente a Verónica o se junta con otros afectados por el caso de los mellizos desaparecidos de Pozuelo.

Esta versión coincide con la de otra testigo, que ya declaró en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 9 de agosto de 2021 para ratificar lo que había declarado en la comisaría de la Policía el día 5 de agosto sobre la desaparición de los menores, dijo que Verónica le aseguró que «quería conseguir unos pasaportes falsos». En su declaración explicó que: «Verónica me dijo que estaba intentando conseguir unos pasaportes falsos para salir de España. Tenía un contacto conseguir unos pasaportes e irse a Sudamérica, pues allí hablaban castellano».

El supuesto plan de huida de la mujer con los dos mellizos desaparecidos también incluía, supuestamente, la posibilidad de hacerlo por Francia, incluso según la testigo, «una opción era salir por Francia en dos coches distintos para que no reconocieran a los mellizos».